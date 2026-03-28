Viertelfinale im Krombacher-Pokal: Spannung garantiert

Im Krombacher-Pokal JWH der ersten Mannschaften steht das Viertelfinale an – und damit die entscheidende Phase des Wettbewerbs. Am Montag, den 06.04.2026, kämpfen vier Begegnungen um den Einzug ins Halbfinale. Alle Partien werden zeitgleich um 15:00 Uhr angepfiffen und versprechen einen spannenden Pokalnachmittag.

Die Begegnung zwischen TuS Westerloy und BV Bockhorn wird von Schiedsrichter Janek Wolf geleitet. Beide Teams wollen den nächsten Schritt machen und sich einen Platz im Halbfinale sichern.

Beim Duell zwischen FSV Jever und dem SC Wangerland steht Peter Hatzler vom TuS Eversten als Unparteiischer auf dem Platz. Auch hier ist mit einem intensiven und ausgeglichenen Spiel zu rechnen.

Das Aufeinandertreffen von FC Mariensiel und dem 1. FC Ohmstede wird von Dennis Hohmann geleitet. Zwei erfahrene Mannschaften treffen hier aufeinander und kämpfen um den Einzug in die nächste Runde.

Komplettiert wird das Viertelfinale durch die Partie TuS Elsfleth gegen GVO Oldenburg II. In diesem Spiel übernimmt Cenk Kara die Rolle des Schiedsrichters.

Mit klaren Ansetzungen auch auf Seiten der Unparteiischen sind die Voraussetzungen für faire und spannende Spiele geschaffen. Nun liegt es an den Mannschaften, auf dem Platz zu überzeugen und sich den Traum vom Pokalsieg weiter offen zu halten.