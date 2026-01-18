 2026-01-15T09:41:53.693Z

Pokal
Für die Ziehung der Paarungen zeichnete sich Hildburghausens Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (links) verantwortlich.
Für die Ziehung der Paarungen zeichnete sich Hildburghausens Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (links) verantwortlich. – Foto: © KFA Südthürin

Viertelfinale im Kreispokal gelost

Kreisligisten mit Heimrecht – Zwei brisante KOL-Derbys im Viertelfinale

Im Rahmen einer Turnierpause beim Hallenpokal der Schlossbrauerei Schwarzbach in Hildburghausen wurde am vergangenen Samstag das Viertelfinale des Pokalwettbewerbs ausgelost. Für die Ziehung der Paarungen zeichnete sich Hildburghausens Bürgermeister Patrick Hammerschmidt verantwortlich.

Organisiert wurde die Auslosung seitens des KFA Südthüringen durch Spielausschussvorsitzenden Jens Hirschfeld sowie Pokalspielleiter Ulrich Hofmann. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Alle verbliebenen Kreisligisten dürfen sich über Heimrecht freuen, zudem sorgen gleich zwei Kreisoberliga-Derbys für besondere Spannung.

So kommt es in Schierschnitz und Schalkau jeweils zu echten Nachbarschaftsduellen, die schon jetzt Pokalatmosphäre versprechen. Insgesamt stehen vier reizvolle Begegnungen auf dem Programm:

Die Viertelfinalpaarungen im Überblick:

  • SG SV Eintracht Heldburg – SG Sachsenbrunn/Crock

  • FC BW Schalkau – SV Schleusegrund Schönbrunn

  • SV ISO Neuhaus-Schierschnitz – Hainaer SV

  • SG Schleusingerneundorf/Rennsteig – SC 06 Oberlind

    • Ausgetragen werden die Viertelfinalspiele zu Ostern 2026. Bis dahin bleibt ausreichend Zeit für Vorfreude – die Voraussetzungen für packende Pokalduelle sind jedenfalls geschaffen.

