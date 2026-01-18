Viertelfinale im Kreispokal gelost

Organisiert wurde die Auslosung seitens des KFA Südthüringen durch Spielausschussvorsitzenden Jens Hirschfeld sowie Pokalspielleiter Ulrich Hofmann. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Alle verbliebenen Kreisligisten dürfen sich über Heimrecht freuen, zudem sorgen gleich zwei Kreisoberliga-Derbys für besondere Spannung.

So kommt es in Schierschnitz und Schalkau jeweils zu echten Nachbarschaftsduellen, die schon jetzt Pokalatmosphäre versprechen. Insgesamt stehen vier reizvolle Begegnungen auf dem Programm: