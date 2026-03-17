Viertelfinale im Kreispokal

Bildquelle: SG Hankenberge-Wellendorf

Im Viertelfinale des Kreispokals Osnabrück stehen sich am Mittwoch, 18. März 2026, um 19:30 Uhr die SG Hankenberge-Wellendorf und der TSV Wallenhorst gegenüber. Auf dem Kunstrasenplatz in Borgloh wird das letzte Ticket für das Halbfinale vergeben.

Die Gastgeber aus Hankenberge-Wellendorf haben in der Liga bislang mit 20 Punkten aus 18 Spielen einen mittleren Tabellenplatz inne (10. der 1. Kreisklasse Osnabrück Süd). Im Pokal zeigt die Mannschaft jedoch eine ganz andere Stärke: Nach Erfolgen über SV Hellern (4:1), BW Schwege (2:1) und Eintracht Osnabrück (2:1) steht das Team unter den letzten Fünf.

Der Gegner TSV Wallenhorst präsentiert sich deutlich in besserer Ausgangsposition: Mit 37 Punkten aus 17 Spielen belegt der Kreisliga-A-Dritte aktuell einen der vorderen Plätze. Zuletzt setzte sich die Mannschaft im Spitzenspiel souverän mit 6:2 gegen den Tabellenführer TuS Bohmte durch.