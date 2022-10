Viertelfinale im Kreispokal

Nachdem unser Team bereits in Runde als Außenseiter den Kreisligisten Union Lohne II mit 2:1 bezwingen konnten, ging es in der 2. Runde zuhause gegen Ligakonkurrenten VFL WE II. Dort setzte sich die Elf von Burak Pala in einem dramatischen Elfmeterschießen durch. Nun wartet mit Union Emlichheim ein sehr attraktives Los.