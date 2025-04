Am Mittwoch, 30.04.2025, 19.30 Uhr Viertelfinale im Hessenpokal zwischen TuS Viktoria Großenenglis und SG Eintracht Frankfurt U19. Im Anschluss an das Viertelfinale lädt der TuS Viktoria Großenenglis zum Tanz in den Mai ein. Kommt vorbei und unterstützt uns!