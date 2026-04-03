Viertelfinale im Bezirkspokal und weitere Landesliga-Verlängerung

– Foto: Herbert Schürl

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Seit den Anfängen gehört der Altenrieter zum Gesicht dieser Mannschaft und ist über die Jahre zu einer echten Identifikationsfigur geworden. Mit Einsatz, Leidenschaft und fußballerischer Qualität prägt er das Spiel der SGM immer wieder, vor allem mit seinen kreativen Momenten im Offensivspiel. Zugleich übernimmt Lukas auch neben dem Platz Verantwortung. Als Mitglied des Mannschaftsrats gilt er als wichtige Stimme im Team und als Mitträger des inneren Zusammenhalts. Für die SGM Höllbach ist sein Verbleib deshalb nicht nur sportlich wertvoll, sondern auch für das Gefüge der Mannschaft von besonderer Bedeutung.

Bei der SGM Höllbach ist in der Kreisliga A2 Neckar/Fils eine Personalie entschieden worden, die im Verein weit über den sportlichen Alltag hinausreicht. Lukas, die Nummer 10, bleibt der SG treu und setzt damit ein Zeichen der Verbundenheit.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Ilshofen

Beim TSV Ilshofen ist eine weitere wichtige Personalentscheidung gefallen. In der Landesliga Württemberg, Staffel 1, bleibt Luis Rohn über 2027 hinaus an Bord und setzt damit seinen Weg im Trikot des Vereins fort. Für den Torhüter wird es bereits die vierte Saison beim TSV.

Luis Rohn hat sich in Ilshofen als verlässlicher Rückhalt zwischen den Pfosten etabliert und der Mannschaft schon mehrfach in entscheidenden Momenten Stabilität gegeben. Gerade dann, wenn Spiele zu kippen drohten, war auf ihn Verlass. Dass der Verein nun frühzeitig Klarheit auf der Torhüterposition schafft, ist daher ein deutliches Zeichen. Der TSV Ilshofen sichert sich damit nicht nur Kontinuität im Kasten, sondern auch einen Spieler, der mit seiner Präsenz und Ruhe eine wichtige Rolle im Gefüge der Mannschaft einnimmt.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Am Ostermontag stehen die vier Begegnungen im Viertelfinale des Bezirkspokals NSW auf dem Programm.

Im Rahmen dieser Spiele wird Pokalspielleiter Martin Stede die Auslosung für das Halbfinale vornehmen.

Die Auslosung findet in der Halbzeitpause des Spiels in Empfingen statt.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++