Viertelfinale: Gladbach empfängt Hoffenheim, BVB den FC Bayern

Nach der Zitterpartie in der ersten Gruppenphase, kommt die Elf von Michael Enache immer besser in Tritt. Beim spektakulären 5:3-Sieg gegen Hertha BSC Berlin zeigten die Fohlen zwar eindrucksvolle Moral, hatten aber auch Glück, beinahe die gesamte Verlängerung in Überzahl zu bestreiten. Mit der TSG Hoffenheim erwarten die Gladbacher einen Kontrahenten der bislang beinahe schadlos durch die Saison marschierte: Beide Gruppenphase auf Platz eins abgeschlossen, dazu den FC Augsburg im Achtelfinale mit 5:0 klar in die Schranken gewiesen. So dürften die Gäste wohl auch als Favorit anreisen, doch sollten sich auch der Offensivstärke der Gladbacher bewusst sein.