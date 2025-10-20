Viertelfinale gelost: Final-Neuauflage, RWE ins Eichsfeld & Jena-Derby

Im Lostopf waren neben den drei Thüringer Regionalligisten aus Jena, Meuselwitz und Erfurt noch vier Mannschaften der Thüringenliga sowie Siemerode als einziger Vertreter der Landesklasse 2.

Michael Wedekind (Trainer SV Grün-Weiß Siemerode) zum Pokallos Erfurt: „Für uns als kleinen Verein ist das natürlich top, weil man damit auch ein bisschen Geld einnimmt. Mein Präsident hat zwar gesagt, ich solle mir nicht immer Erfurt oder Jena wünschen – ein Halbfinale wäre ja auch schön gewesen. Aber vielleicht können wir Erfurt irgendwie ärgern. Eine Runde weiterzukommen, wird natürlich sehr schwer. Was uns zugutekommt, ist unser kleiner Platz. Wenn wir tief stehen, hat es jeder Gegner schwer, gegen uns Tore zu schießen. Wir werden unser Bestes geben und uns so gut wie möglich verkaufen. Für das Eichsfeld ist es schön, dass wir als vierte Mannschaft einen der großen Gegner im Pokal bekommen haben.“

Dominik Bock (SV SCHOTT Jena) zum Pokalspiel gegen Carl Zeiss Jena:

„Ich glaube, viele bei uns freuen sich über das Los. Vor allem für die jungen Spieler ist das sicher ein cooles Spiel. Wir brauchen auf jeden Fall einen Sahnetag. Sollten wir weiterkommen, ist die Gefahr groß, dass nochmal ein Regionalligist auf uns wartet. An sich wäre es auch schön gewesen, wenn es jemand anderes geworden wäre – persönlich hätte ich mir eigentlich Siemerode gewünscht, was nicht abwertend gemeint ist. Für mich wäre es auch nochmal etwas Besonderes, im Stadion zu spielen, falls das Spiel dort stattfindet. Wir nehmen es sportlich und wollen gewinnen – auch wenn mit Zeiss die aktuell formstärkste Mannschaft der Regionalliga kommt.“

Das Viertelfinale im Thüringer Landespokal ist nach Rahmenspielplan des Thüringer Fußball-Verbandes für den 14./15. November 2025 vorgesehen. Gespielt werden soll allerdings nur am Samstag, weil am 16. November ein geschützter Feiertag in Thüringen ist.