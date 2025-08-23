Viertelfinale gegen Jeddeloh: Auswärtstickets restlos vergriffen

– Foto: Pressefoto Eibner

Der VfL Osnabrück muss sein Pokalspiel im Viertelfinale des Krombacher Niedersachsenpokals am 2. September ohne große Kulisse aus dem eigenen Lager bestreiten. Die komplette Auswärtskontingent von 400 Eintrittskarten für die Partie beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II (Anstoß: 19 Uhr) ist inzwischen ausverkauft.

Wie der gastgebende Verein mitteilte, wird es nach Rücksprache mit den Sicherheitsbehörden keine zusätzlichen Tickets für die VfL-Fans geben. Wer dennoch dabei sein möchte, hat lediglich über die Fanabteilung des VfL eine Möglichkeit: Dort gibt es ein Kombi-Angebot aus Busticket und Stehplatzkarte für die Reise nach Jeddeloh. Di., 02.09.2025, 19:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh VfL Osnabrück VfL Osnabrück 19:00 live PUSH