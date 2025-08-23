 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto Eibner

Viertelfinale gegen Jeddeloh: Auswärtstickets restlos vergriffen

Nur noch Karten im Heimblock erhältlich – Fanabteilung organisiert Bustransfer

Verlinkte Inhalte

3. Liga
Regionalliga Nord
NDS-Pokal 3. Liga&RL
VfL Osnabrück
Jeddeloh

Der VfL Osnabrück muss sein Pokalspiel im Viertelfinale des Krombacher Niedersachsenpokals am 2. September ohne große Kulisse aus dem eigenen Lager bestreiten. Die komplette Auswärtskontingent von 400 Eintrittskarten für die Partie beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II (Anstoß: 19 Uhr) ist inzwischen ausverkauft.

Wie der gastgebende Verein mitteilte, wird es nach Rücksprache mit den Sicherheitsbehörden keine zusätzlichen Tickets für die VfL-Fans geben. Wer dennoch dabei sein möchte, hat lediglich über die Fanabteilung des VfL eine Möglichkeit: Dort gibt es ein Kombi-Angebot aus Busticket und Stehplatzkarte für die Reise nach Jeddeloh.

Di., 02.09.2025, 19:00 Uhr
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
19:00live

Während die Gästeblöcke also bereits voll belegt sind, sind im Heimbereich noch Karten verfügbar. Allerdings gilt ein klarer Hinweis: Anhänger in VfL-Fankleidung erhalten dort keinen Zutritt.

Aufrufe: 023.8.2025, 12:46 Uhr
redAutor