Viertelfinale für den SV Holthausen Biene Krombacher Niedersachsenpokal -SV Wilhelmshaven zu Gast am Biener Busch

Am Freitag, dem 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, steigt im Stadion am Biener Busch ein hochspannendes Viertelfinale des Krombacher Niedersachsenpokals. Der SV Holthausen-Biene empfängt um 15:00 Uhr den SV Wilhelmshaven, und es wird ein intensives und umkämpftes Spiel erwartet. Eine gewisse Rivalität beider Mannschaften ist aus den vielen Begegnungen der letzten Jahre entstanden und sorgt für eine zusätzliche Brisanz der Partie. Beide Mannschaften trafen auch im letzten Jahr in diesem Wettbewerb aufeinander, allerdings bereits im Achtelfinale. Unsere Mannschaft konnte als damaliger Landesligist für eine Überraschung sorgen und mit einem Sieg im Elfmeterschießen in die nächste Runde einziehen.

Auch in dieser Saison kam es bereits zum Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, bei dem unsere Mannschaft eine großartige Moral bewiesen hat und mit zwei späten Toren noch für den Ausgleich sorgen konnte. Selbst ein Sieg wäre durch eine weitere gute Chance spät in der Nachspielzeit möglich gewesen. „Wir wissen, dass wir mit allen Mannschaften in der Liga mithalten können, wenn wir uns mit einer optimalen Trainingswoche vorbereiten und am Spieltag selbst über unsere Leistungsgrenze hinausgehen. Gerade in den Spielen im Pokalwettbewerb kann man über sich hinauswachsen und für eine Überraschung sorgen“, so Trainer Henning Schmidt.