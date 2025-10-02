Viertelfinale für den SV Holthausen Biene

Am Freitag, dem 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, steigt im Stadion am Biener Busch ein hochspannendes Viertelfinale des Krombacher Niedersachsenpokals. Der SV Holthausen-Biene empfängt um 15:00 Uhr den SV Wilhelmshaven, und es wird ein intensives und umkämpftes Spiel erwartet. Eine gewisse Rivalität beider Mannschaften ist aus den vielen Begegnungen der letzten Jahre entstanden und sorgt für eine zusätzliche Brisanz der Partie.
Beide Mannschaften trafen auch im letzten Jahr in diesem Wettbewerb aufeinander, allerdings bereits im Achtelfinale. Unsere Mannschaft konnte als damaliger Landesligist für eine Überraschung sorgen und mit einem Sieg im Elfmeterschießen in die nächste Runde einziehen.
Auch in dieser Saison kam es bereits zum Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, bei dem unsere Mannschaft eine großartige Moral bewiesen hat und mit zwei späten Toren noch für den Ausgleich sorgen konnte. Selbst ein Sieg wäre durch eine weitere gute Chance spät in der Nachspielzeit möglich gewesen.
„Wir wissen, dass wir mit allen Mannschaften in der Liga mithalten können, wenn wir uns mit einer optimalen Trainingswoche vorbereiten und am Spieltag selbst über unsere Leistungsgrenze hinausgehen. Gerade in den Spielen im Pokalwettbewerb kann man über sich hinauswachsen und für eine Überraschung sorgen“, so Trainer Henning Schmidt.
Verzichten muss unser Trainer dabei leider nach dem letzten Spieltag auf René Hillebrand (Nasenbeinbruch), Fabian Lindenschmidt (Innenbandriss im Knie) und Marcel Mentrup (muskuläre Probleme). Auch der langzeitverletzte Johannes Wintermann fällt weiterhin aus.
„Natürlich sind solche verletzungsbedingten Ausfälle extrem bitter und nur schwer zu kompensieren. Allerdings haben wir einen großen Kader, und gerade die Jungs, die in der letzten Zeit eher weniger Spielzeit bekommen haben, werden nun ihre Chance bekommen und alles reinwerfen. Wir wollen mit mannschaftlicher Geschlossenheit überzeugen und uns auf keinen Fall verstecken“, so Teammanager Jannis Bolk.
Die zusätzliche Unterstützung unserer Fans am Biener Busch und hoffentlich vieler emsländischer Zuschauer wird dabei sicher ausschlaggebend sein, um in die nächste Runde einzuziehen. Wir freuen uns auf eine tolle Kulisse.
Ein Spiel mit gefühltem Derby-Charakter, bei dem beide Mannschaften unbedingt in die nächste Runde einziehen und die Hoffnung auf die Teilnahme am DFB-Pokal im nächsten Jahr aufrecht halten wollen.