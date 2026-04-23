Viertelfinale: die Überraschungen bleiben aus

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Was am Mittwoch los war

Unsere User zeigten mal wieder ihre Fußballkompetenz: in einer Umfrage auf dem Whatsapp-Kanal von FuPa Luxemburg wollten wir wissen, welcher Zweitligist es ins Halbfinale der „Coupe de Luxembourg“ schaffen würde. Und 60 Prozent sollten richtig liegen, in dem sie angaben, dass keiner der zwei im Wettbewerb verbliebenen Vereine aus der Ehrenpromotion es in die Runde der letzten vier schaffen würde. Fola (EP) geriet gegen Rodange (BGL) nach 22 Minuten in Rückstand, hatte unmittelbar vor der Pause bei einem Pfostentreffer aber Pech. Es war lange ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Gastgeber sich nach dem Dreh zusehends ein Chancenplus erarbeiteten, ohne aber das Tor zu treffen. Letztlich sollte Muzhaqis Treffer, der nach einem unzureichenden Klärungsversuch von Fola fiel, die Begegnung entscheiden.

Feulen (EP) fehlte es gegen Rosport (BGL) ebenso an der nötigen Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Kasten. Man fand besser in sein Heimspiel, traf das Tor aber nicht und musste so kurz vor der Halbzeit das 0:1 nach einem Fehlpass und einer schnellen Umschaltsituation des FC Victoria hinnehmen. Nach dem Seitenwechsel war Feulen weiter optisch überlegen, doch im Anschluss an eine Flanke traf Peralta zum vorentscheidenden 0:2 in sein eigenes Tor (61.‘). Feulen gab sich nicht geschlagen und kam in der Nachspielzeit zum Anschlusstor (1:2, 90.‘+2), in die Verlängerung konnte man sich aber nicht mehr retten.

Nach einer umkämpften und teilweise zerfahrenen 1.Halbzeit wurden die Seiten zwischen Bissen (BGL) und Niederkorn (BGL) ohne Tore getauscht. Die 2.Hälfte begann ansprechend mit jeweils einer guten Chance pro Seite. Binnen weniger Minuten sollten die Gäste dann für eine Vorentscheidung sorgen: mit einem herrlichen Dropkick aus über 20 Metern bracht Natami den FC Progrès in Führung (0:1, 51.‘) und Baradji traf nach einem Solo aus fast identischer Position und ebenfalls halbhoch zum 0:2 (55.‘). Eine ins eigene Tor abgefälschte Flanke von rechts sorgte aber schnell wieder für Spannung (1:2, 66.‘), am Ende kam der FC Atert aber nur noch zu einer Großchance, was zu wenig war, um zum Ausgleich zu kommen.

Differdingen (BGL) und Ligakonkurrent Racing (BGL) lieferten eine ereignisarme 1.Halbzeit ab, aus der es kaum etwas zu berichten gab. Gleich nach Wiederanpfiff erhöhten die Gastgeber den Druck, kamen zu ersten klaren Torchancen. Die logische Folge war das 1:0, das nach einem Foul im Strafraum an Hadji von diesem selber per Elfmeter erzielt wurde (51.‘). Racing versuchte zwangsläufig zu reagieren, fand aber kein Durchkommen und blieb im gesamten zweiten Durchgang ohne glasklare Torchance. Als Pinto in der 85.‘ nach einem langen Ball auf 2:0 erhöhte, war Differdingen durch.

Die Halbfinals

Zusammen mit den Viertelfinalpaarungen wurden Mitte März auch bereits die Halbfinalbegegnungen ausgelost. Nach den Ergebnissen vom Mittwoch stehen damit die beiden Halbfinals fest. Titelverteidiger Differdingen trifft dabei zuhause auf Liga- und Südwestrivale Rodange, Nachbar Niederkorn empfängt Rosport.

Eine Platz- und Terminkollision wird es dabei nicht geben. Da der FC Progrès, der seine Heimspiele bislang im Stadion des FC Differdingen 03 austrug, an diesem Wochenende zurück in sein „Stade Jos Haupert“ kehrt, wird auch das Pokalhalbfinale in der eigenen Heimspielstätte ausgetragen werden können. Dies erklärte der Verein auf Nachfrage hin gegenüber FuPa. Spieltermin ist der 13.Mai.