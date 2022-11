Viertelfinale des Kreispokals Kempen-Krefeld steht bevor Kempen-Krefeld: Finaltag der Herren und Frauen findet beim SSV Grefrath statt.

Acht Mannschaften sind im Kreispokal des Fußballkreises Kempen-Krefeld noch dabei – nun wurden die Partien für das Viertelfinale ausgelost, das am Samstag, 19. November, ausgetragen wird. Es geht auch darum, welche drei Teams sich am Ende des Pokalwettbewerbes ein Ticket für den Niederrheinpokal sichern können.

Über ein vermeintlich leichtes Los darf sich Bezirksligist TuRa Brüggen freuen. Das Team von Coach Jakob Scheller trifft um 14.30 Uhr auf den TuS St. Hubert aus der Kreisliga C. Dort steht der TuS aber immerhin ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz, hat nach zwölf Spielen bereits 81 Tore erzielt. Auf dem Weg ins Viertelfinale hat St. Hubert zudem den A-Ligisten SSV Strümp mit 6:0 aus dem Pokal geworfen. Dennoch geht Brüggen als Favorit in diese Begegnung, immerhin steht TuRa in der Bezirksliga auf dem zweiten Tabellenplatz und konnte sich bereits im Achtelfinale mit 7:1 mehr als deutlich gegen das A-Liga-Spitzenteam TSV Kaldenkirchen durchsetzen.

Der SC Waldniel bekommt es im Viertelfinale mit Bezirksliga-Konkurrent SSV Grefrath zu tun. In der Liga steht der SC 14 Punkte über dem kommenden Pokalgegner, der auf dem ersten Abstiegsplatz der Liga rangiert. Im Achtelfinale sorgte der SSV vor vier Wochen allerdings für ein dickes Ausrufezeichen, als er Bezirksliga-Spitzenreiter Fortuna Dilkrath mit 3:1 schlug – die bislang einzige Pflichtspielpleite der Fortuna in dieser Saison. In den weiteren Partien treffen SV Thomasstadt Kempen und der Hülser SV sowie der VfL Tönisberg und Landesligist VfR Krefeld-Fischeln als höchstspielender Verein im Viertelfinale aufeinander.

Am 19. November startet zudem der Kreispokal der Frauen mit insgesamt zehn Teams. Anders als in den Jahren zuvor, als lediglich drei Teilnehmer ohne Finale für den Niederrheinpokal ausgespielt wurden, ist für diese Saison ein Endspiel um den Kreispokal angesetzt. Stattfinden wird der Finaltag beim SSV Grefrath. Neben dem Endspiel der Herren sollen dann auch die Finalbegegnungen der Frauen und der Herren Ü32 ausgetragen werden. „Wir sind froh, mit dem SSV Grefrath einen Gastgeber für den Finaltag des Kreispokals gefunden zu haben. Details werden wir im Winter vorstellen, das Finale nimmt allmählich also nicht nur sportlich Formen an“, sagt Jürgen Hendricks, Vorsitzender des Kreisvorstandes.