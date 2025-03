Viertelfinale des Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen beginnt

Der Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen biegt auf die entscheidende Schlussphase ein. Acht Teams sind noch im Rennen und wollen in das große Finale am 29. Mai 2025 einziehen. In dieser Woche startet das Viertelfinale mit der Partie des ASV Botnang gegen den VfL Herrenberg. Die verbliebenen drei Spiele finden kommende Woche statt.