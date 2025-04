Viertelfinale Bezirkspokal: Pfedelbach heute im Derby in Michelbach/W.

Vorbericht:

Das nächste Pokalderby steht an!

Nach einem Freilos und vier Siegen in Michelbach/Wald 2, gegen Amrichshausen, in Brackenheim und gegen Öhringen haben wir im Viertelfinale den SC Michelbach/Wald zugelost bekommen. Da im Pokalwettbewerb der klassentiefere Verein Heimrecht hat findet das Spiel auf dem Sportplatz in Michelbach/Wald statt.

Der SC Michelbach/Wald hatte in der ersten Pokalrunde ebenfalls ein Freilos erhalten. In der zweiten Runde gewann der SCM zu Hause gegen die TSG Öhringen II mit 6:0. Anschließend in Runde drei gewann man mit 7:1 beim TSV Zweiflingen. In Runde vier gewann man beim Friedrichshaller SV mit 6:3. Die Überraschung folgte dann im Achtelfinale als man zu Hause den Tabellendritten der Bezirksliga, die TG Böckingen mit 7:4 aus dem Pokal warf. Somit dürfte unser TSV mehr als gewarnt sein.

Pfedelbach darf den klassentieferen SCM auf keinen Fall unterschätzen. Der SCM befindet sich nach dem Trainerwechsel wieder im Aufwärtstrend und schlug am vergangenen Sonntag im Derby den Tabellenführer Neuenstein nach einem 0:2 Rückstand noch mit 3:2.

Im Pokal wird ab dem Viertelfinale mit einem Schiedsrichtergespann gespielt.

Wir freuen uns in Michelbach zudem auf ein Wiedersehen mit unserem ehemaligen Spieler und Trainer Michael Blondowski, der seit dieser Saison in Michelbach auf Torejagd geht und in der Liga bereits 24 Tore in der Kreisliga A3 erzielen konnte.