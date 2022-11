Viertelfinale!!!

Mit einer saustarken Mannschaftsleistung konnte man die favorisierten Gäste aus Veckenstedt bezwingen und ins Viertelfinale des Hasseröder-Pokals einziehen. Doch von vorne. Vor über 100 zahlenden Zuschauern empfing man am Sonntag den SV Fortschritt Veckenstedt. Da die Gästemannschaft höherklassig unterwegs ist, war uns die Position des Außenseiters bewusst. Dennoch wollten und brauchten wir uns nicht verstecken. Vor Spielbeginn erhielt die Mannschaft von unserem Kapitän Stefan "10er" Piechotta einen neuen Spielball, welcher scheinbar mit "Glücksluft" aufgepumpt wurde. Danke hierfür 10er.

Bereits mit dem Anpfiff war eine deutliche Leistungs- & Mentalitätssteigerung im Vergleich zur Vorwoche zu sehen. Man spielte mutig nach vorne, denn Angriff ist bekanntlich die beste Verteidigung. Demzufolge gingen wir in der 26. Spielminute verdient in Führung. Einen langen Pass erlief sich unser Stefan "10er" Piechotta, legte von der Grundlinie aus quer in den Fünfer, wo der einlaufende Julian Rücker das Ding nur noch über die Linie schieben brauchte. Leider gab es nur wenige Minuten einen Dämpfer für unsere Elf, denn die Gäste nutzten einen Konter zum Ausgleichstreffer. Statt sich von diesem Treffer beirren zu lassen, spielte man weiter sein Spiel - hatte sogar das vermeintliche 2:1 geschossen, welches aber aufgrund einer Abseitsposition aberkannt wurde. Mit einem Chancenplus und Feldüberlegenheit ging es in die Halbzeitpause. In der Kabine spürte ein Jeder, dass wir das Ding ziehen können. Nach Wiederanpfiff machten unsere Jungs dort weiter, wo sie aufgehört hatten - mutig und spielerisch das Geschehen leiten. In der 50. Minute dezimierten sich die Gäste durch eine Gelb-Rote-Karte dann selber. Den fälligen Freistoß brachte Nico Lemke mustergültig in den Strafraum, wo Lars von Kielpinski das Leder in die Maschen köpfte. Jetzt war jedem klar - sowohl Zuschauer als auch Spieler - dieses Spiel können wir gewinnen. Der Gegner änderte nun seine Spielweise, versuchte verstärkt mit langen Bällen seine schnellen Außen in Szene zu setzen. Allerdings ohne Erfolg. In der 74. Minute ertönte ein Pfiff des Schiedsrichters, nachdem unser "10er" im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Fortan spielten die Gegner nur noch zu neunt. Dem fälligen Strafstoß nahm sich Julian Rücker selbstbewusst an. Abgebrüht schob er das Leder mittig ins Tor. Von nun an gab es weder auf noch neben dem Platz ein Halten. Der Viertelfinaleinzug war zum Greifen nah. Zwar warf Veckenstedt noch einmal alles in die Waagschale, scheiterte aber nicht zuletzt an unserem Schlussmann, der wie der Rest der Mannschaft über sich hinauszuwachsen schien. Mit einem Sonntagsschuss setzte Julian Rücker, nach genialem Diagonalball von Lemke, den Deckel drauf. Teamgeist sowie eine phänomenale und geschlossene Mannschaftsleistung - von der Abwehr bis zum Sturm - bescherte unserer Mannschaft völlig verdient den Viertelfinaleinzug. Von einem Klassenunterschied war absolut nichts zu sehen, eher war man die ganze Partie über spielbestimmend. Ein besonderer Dank geht an unsere Freunde und Fans aus Blankenburg raus. Ihr habt das Stadion zum Beben gebracht und uns ordentlich gepusht! Aber auch allen anderen Zuschauern gilt unser Dank, denn nur mit euch sind wir stark. Auch möchten wir Sandra D. für die Impressionen vom Spielgeschehen danken, denn leider gab es diesmal keine Bewegbilder von diesem. Wir sehen uns in zwei Wochen ( Samstag den 19.11.2022 um 14:00 Uhr) wieder. Dann beginnt bereits die Rückrunde, zu welcher wir Eintracht Halberstadt empfangen. Bis dahin Euer NSV