Vierte Pleite in Folge: Türkspor Neckarsulm unterliegt in Ravensburg

Die Partie in Ravensburg begann für Türkspor Neckarsulm mit einem Wechsel. Schon in der 20. Minute musste Jonas Eichinger das Feld verlassen und wurde durch André-Dennis Croitoru ersetzt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang dem FV Ravensburg der Durchbruch. In der 44. Minute erzielte Daniele Gabriele die Führung für die Gastgeber, was die taktischen Pläne der Neckarsulmer massiv erschütterte.

Vorentscheidung und die Hoffnung vom Punkt

Nach dem Wiederanpfiff erhöhte der Favorit aus Ravensburg den Druck. In der 52. Minute markierte Simon Schwarz das 2:0 für die Hausherren. Trotz des Rückstandes bewies der Aufsteiger Moral. Julian Grupp versuchte mit der Einwechslung von Philipp Seybold für Fabio Lettieri (73.) neue Impulse zu setzen. Die Bemühungen wurden in der 77. Minute belohnt: Nach einem Foulspiel im Strafraum trat Cristian Gilés Sanchez zum fälligen Elfmeter an und verkürzte auf 1:2. In dieser Phase kehrte die Hoffnung auf einen Punktgewinn zurück in das Spiel der Gäste.

Platzverweis und der endgültige Knockout

Die Schlussphase verlief hochdramatisch und hochemotional. Während Türkspor Neckarsulm alles nach vorne warf – unter anderem kam Mateo Divkovic in der 86. Minute für Amir Brockman – schwächte sich das Team in der 89. Minute. Jan Dietrich sah die Rote Karte und fehlt damit im nächsten wichtigen Spiel. In Unterzahl und tief in der Nachspielzeit (90.+7) besiegelte Nesreddin Kenniche mit dem 3:1 den Endstand für den FV Ravensburg. Für Neckarsulm ist dies die vierte Niederlage hintereinander, was die Sorgenfalten bei den Verantwortlichen wachsen lässt.

Die prekäre Lage im Tabellenkeller

Der Blick auf die Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg offenbart den Ernst der Lage. Während der VfR Aalen (58 Punkte) die Liga anführt, steht Neckarsulm mit 27 Punkten auf dem 16. Platz. Punktgleich mit dem FSV Hollenbach und dem 1. Göppinger SV steht der Aufsteiger nun hinter dem Türkischer SV Singen und dem 1. FC Normannia Gmünd (beide 30 Punkte).

Fokus auf das richtungsweisende Heimspiel

Nach diesem erneuten Rückschlag gilt es für die Mannschaft, die Köpfe schnell wieder aufzurichten. Die nächste Gelegenheit zur Wiedergutmachung bietet sich am Samstag, 11.04.2026, um 14 Uhr. Dann empfängt Türkspor Neckarsulm den Tabellenvierten FC Nöttingen. In diesem Heimspiel muss die Mannschaft ohne den gesperrten Jan Dietrich auskommen, ist aber gefordert, die Negativserie zu brechen.