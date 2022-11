Vierte Pleite in Folge für den SV Allmersbach U-19-Fußballer unterliegen mit 3:6.

Die vierte Pleite in Folge mussten die A-Jugend-Fußballer des SV Allmersbach in der Landesstaffel hinnehmen. Im Rems-Murr-Duell gegen die SG Weinstadt zog das Tälesteam mit 3:6 den Kürzeren. Nach sechs Minuten brachte Laurin Maier die SG in Führung. Zwar glich Eron Demaku (32.) aus, doch Marko Pecirep sorgte mit zwei Toren (39., 45.) für die 3:1-Pausenführung der SG. Nach dem Wechsel verkürzte Paul Conradi (55.) für den SVA, doch zwei Treffer von Weinstadts Cherno Mballo (68., 73.) zerstörten die Allmersbacher Hoffnungen. In der Schlussphase trafen Allmersbachs Eron Demaku (83.) und SG-Stürmer Maier (90.) zum 3:6-Endstand.

