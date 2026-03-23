Vierte Niederlage in Folge: Zorneding rutscht auf den Relegationsplatz ab

Die Offensive des TSV Zorneding bleibt weiter harmlos. Trotz Chancen im zweiten Durchgang verliert das Team beim direkten Abstiegskonkurrenten.
„Es fühlt sich nicht gut an. Das war ein klarer Fehlstart.“ Sascha Bergmann als Trainer des TSV Zorneding musste die vierte Niederlage in Folge mit der scheinbar deutlichen 0:3-Niederlage beim Abstiegskonkurrenten FC Töging kommentieren. Dadurch rutschte Zorneding in dem immer enger zusammengerückten Feld im Tabellenkeller auf einen Relegationsrang ab und muss nun vor allem in der Offensive neue Durchschlagskraft gewinnen.
Auch Robert Berg als Trainer des FC Töging stellte keinen großen Unterschied beim Auftreten der beiden Mannschaften fest. „Die Partie war eigentlich eng, wie fast alle Partien in der Liga.“ Der TSV Zorneding bestimmte nach der Analyse beider Trainer nach einer verschlafenen ersten Halbzeit im zweiten Durchgang das Geschehen deutlich, ließ aber jegliche Durchschlagskraft im gegnerischen Strafraum vermissen. Die zuhauf erspielten Standardsituationen erbrachten keinerlei Ertrag für den TSV, der am Ende trotz der auf Augenhöhe geführten Partie wieder ohne Punkte nach Hause reisen musste.
„Für uns war der Sieg extrem wichtig, das war ein ,Big Point‘. Außerdem haben wir jetzt den direkten Vergleich mit Zorneding nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel für uns entschieden.“ Berg wies damit auf den in der Abschlusstabelle relevanten Punkt bei Punktgleichstand hin.
Die auch nach Bergmanns Einschätzung verdiente 1:0-Pausenführung für die Heimelf erzielte Endurance Ighagbon (22.). „Viele Torchancen hatten beide Mannschaften nicht. Aber Töging war präsenter“, fasste Bergmann die ersten 45 Minuten zusammen. Bei der besten Ausgleichsgelegenheit für den Gast traf Luis Mikusch mit einem Freistoß nur den Pfosten.
Im zweiten Durchgang rannte dann Zorneding permanent an, blieb aber harmlos. Den die Verhältnisse nicht spiegelnden 3:0-Sieg schossen für Töging schließlich noch Berat Uzun (88.) und Bachtyar Niyazi (90.) heraus. Kleiner TSV-Hoffnungsschimmer: Maximilian Hotz wirkte wieder mit, dafür schied Ankerspieler Yazar Taskin schon früh verletzt aus (7.).