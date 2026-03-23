Vierte Niederlage in Folge: Zorneding rutscht auf den Relegationsplatz ab Niederlage in Töging von Christian Scharl · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der Abwärtstrend des TSV Zorneding setzte sich auch gegen Töging fort. – Foto: SRO

Die Offensive des TSV Zorneding bleibt weiter harmlos. Trotz Chancen im zweiten Durchgang verliert das Team beim direkten Abstiegskonkurrenten.

„Es fühlt sich nicht gut an. Das war ein klarer Fehlstart.“ Sascha Bergmann als Trainer des TSV Zorneding musste die vierte Niederlage in Folge mit der scheinbar deutlichen 0:3-Niederlage beim Abstiegskonkurrenten FC Töging kommentieren. Dadurch rutschte Zorneding in dem immer enger zusammengerückten Feld im Tabellenkeller auf einen Relegationsrang ab und muss nun vor allem in der Offensive neue Durchschlagskraft gewinnen. Auch Robert Berg als Trainer des FC Töging stellte keinen großen Unterschied beim Auftreten der beiden Mannschaften fest. „Die Partie war eigentlich eng, wie fast alle Partien in der Liga.“ Der TSV Zorneding bestimmte nach der Analyse beider Trainer nach einer verschlafenen ersten Halbzeit im zweiten Durchgang das Geschehen deutlich, ließ aber jegliche Durchschlagskraft im gegnerischen Strafraum vermissen. Die zuhauf erspielten Standardsituationen erbrachten keinerlei Ertrag für den TSV, der am Ende trotz der auf Augenhöhe geführten Partie wieder ohne Punkte nach Hause reisen musste.