Vierte Niederlage in Folge: Vizemeister ist weiter auf Formsuche

Am Sonnabend setzte es für Zeitz eine 1:3-Niederlage beim TSV Rot-Weiß Zerbst. Nach dem Landespokal-Aus gegen Brachstedt (1:3) und zuvor zwei Pleiten in der Landesliga ging damit auch das vierte Pflichtspiel verloren. Besonders bitter: Im Auswärtsspiel bei Edelweiß Arnstedt, das am vergangenen Wochenende aufgrund eines Flutlichtausfalls abgebrochen werden musste und inzwischen für den 6. Dezember neu terminiert wurde, lagen die Zeitzer wenige Minuten vor dem Ende mit 1:0 in Führung und damit auf Kurs zum ersten Dreier.

In Zerbst dagegen gerieten sie am Sonnabend früh ins Hintertreffen. In der 19. Minute traf Max Kretschmer zur Pausenführung der Hausherren, die diese nach dem Wiederanpfiff durch Elias Jose Monteiro ausbauten (59.). Zwar gelang den Gästen in der Schlussphase der Anschlusstreffer durch Marc-Edgar Zergiebel (78.), in der Nachspielzeit aber machte Degol António Có für die Rot-Weißen alles klar (90.+3).

Zerbst auf Rang drei, Zeitz im Tabellenkeller

Nachdem die Zerbster dem Abstieg aus der Landesliga in der Vorsaison erst in der Relegation von der Schippe gesprungen waren, grüßen sie nun mit sechs Punkten aus drei Partien von Rang drei. Verkehrte Welt dagegen für den 1. FC Zeitz, der weiterhin auf Formsuche ist: Der Vizemeister muss am kommenden Wochenende beim FC Grün-Weiß Piesteritz einen erneuten Anlauf auf seine ersten Saisonzähler starten.

