Vierte Niederlage in Folge für Hummetroth

Erbach. Sein erstes und vorerst einziges Spiel als Trainer des SV Hummetroth hatte sich Christopher Nguyen wohl anders vorgestellt. Mit 1:3 verlor der Hessenligist im letzten Spiel des Jahres gegen Rot-Weiß Walldorf und überwintert auf Platz neun. Trotz der Niederlage habe es „Spaß gemacht“ nach der Trennung von Artug Özbkir in die Rolle des Interimstrainers zu schlüpfen, verriet Nguyen, der sich nun wieder seiner Rolle als Sportlicher Leiter widmen wird.

Im neuen Jahr übernimmt Denis Streker an der Seitenlinie. Er war am Samstag schon im Erbacher Sportpark, wohin das Spiel kurzfristig aus Hummetroth verlegt worden war, und konnte sich ein Bild von seinem neuen Team machen. „Er hat sich nach dem Spiel bei den Jungs vorgestellt“, schilderte Nguyen.

Der neue Trainer sah einen guten Start der Odenwälder gegen das Team aus Walldorf, dass vor zwei Wochen das Hinspiel mit 4:3 für sich entschieden hatte. Doch Giuseppe Signorelli und Ahmet Dogan scheiterten in der Frühphase des Spiels an RWW-Keeper Denis Wieszolek. Und so war es Walldorfs Torjäger Nathan Doganay, der die Gäste nach acht Minuten in Führung brachte. „Aus meiner Sicht lag vorher ein Foul an Danny Klein vor“, haderte Nguyen. Noch vor der Pause kamen die Walldörfer durch Tim Grünewald (38.) zum 2:0.

Nguyen wechselte zur zweiten Halbzeit offensiv, brachte mit Leon Raitz und Victor Vinicius Silva de Oliveira zur Pause zwei neue Kräfte. Doch nach einem Ballverlust der Hummetröther schalteten die Gäste schnell, Bennett Kruse, der schon im Hinspiel mit zwei Toren Walldorfs Matchwinner gewesen war, staubte am Ende in der Mitte ab (62.). „Danach hat man gesehen, dass die Köpfe runtergingen“, so Nguyen. Auch der Treffer von Danny Klein eine Viertelstunde vor Schluss sorgte für keine Wende.

Hier sehen: Kreisliga Royal - Unsere Video-Show-Folge über den SV Hummetroth

„Ich habe noch auf ein Aufbäumen gehofft, aber letztlich hat Walldorf verdient gewonnen. Sie waren zielstrebiger“, lobte Nguyen den Gegner, für den er einst selbst als Spieler am Ball war.

Trotz der Niederlage habe er in den letzten drei Wochen viel mitgenommen. „Ich habe ein bisschen Blut geleckt“, sagte der Interimscoach lachend. Aber vorerst sei ein Trainerjob keine Option für ihn.

Nguyen hat insgesamt eine „ordentliche Hinrunde“ des Aufsteigers gesehen. Lange war Hummetroth Dritter, nach zuletzt vier Niederlagen, die zur Trennung von Artug Özbakir führten, ist der SVH auf Platz neun abgerutscht. Vier Punkte Vorsprung sind es nun nur noch auf den Abstiegsrelegationsplatz. Gewinnen die Odenwälder ihre zwei Nachholspiele gegen Hanau 1960 und den SC Waldgirmes, ist allerdings auch der Sprung auf Platz vier möglich. „Wir haben gesehen, dass wir zumindest phasenweise gegen jeden Gegner mithalten können“, betonte Nguyen.

Christopher Nguyen kündigt Verstärkungen an

Ab 12. Januar beginnt beim SV Hummetroth die Vorbereitung auf die Restrunde. Dann soll Denis Streker das Team zu neuen Erfolgen führen. Der ehemalige Bundesligaprofi erhält Unterstützung von Giuseppe Lo Cicero, der als Co-Trainer mit Streker vom SV Pars Neu-Isenburg in den Odenwald wechselt. Gut möglich, dass bis zum Start der Vorbereitung auch der Kader noch einige Veränderungen erfährt. „Wir wollen nochmal nachlegen“, kündigte Nguyen am Samstag an. Mit einigen Kandidaten sei man in aussichtsreichen Gesprächen.





