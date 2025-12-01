Die DJK Gnadental hat zum vierten Mal in Folge verloren. – Foto: Udo Waffenschmidt

Vierte Niederlage in Folge für DJK Gnadental Der Aufsteiger aus Neuss unterliegt in der Landesliga dem neuen Tabellenzweiten DV Solingen mit 1:2 und bleibt damit auf den Abstiegsrängen. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 DV Solingen Gnadental

Die Kellerkinder in der Landesliga rücken wieder näher zusammen. Vom Rückzug des Tabellenletzten TVD Velbert profitierten das neue Schlusslicht VfB Hilden II und der SC Velbert, da diese Teams als einzige nicht gegen den TVD gewinnen konnten.

Gestern, 15:30 Uhr DV Solingen DV Solingen DJK Gnadental Gnadental 2 1 Abpfiff „Für uns ist es besonders ärgerlich, dass der TVD zurückgezogen hat. Ich kann nicht verstehen, dass ein Rückzug in der Landesliga ohne eine Strafe durchgeführt werden darf – und, dass Velbert nächste Saison in der Bezirksliga aufläuft“, sagte Gnadental Trainer Sebastian Michalsky. Zudem schob sich der VfB Hilden II durch einen 3:1-Erfolg gegen den SSV Bergisch Born, der aktuell auf dem Relegationsplatz verweilt bis auf drei Punkte an die DJK Gnadental (15.) heran.

Guter Beginn reichte Gnadental nicht aus Gnadental unterlag beim DV Solingen mit 1:2 (0:1) trotz eines guten Beginns. „In der Anfangsphase waren wir die bessere Mannschaft, wir konnten uns jedoch nicht belohnen. Nach 20 Minuten haben wir die Spielkontrolle abgegeben und daher verdient den Gegentreffer zum 0:1 kassiert“, fasste Michalsky zusammen. Im zweiten Durchgang fehlte dem DJK-Coach der Zugriff auf die Partie. In der 69. Minute entschied der Schiedsrichter dann auf Handelfmeter für den DV. Für Michalsky eine klare Fehlentscheidung: „Es gab ein Hin und Her in unserem Strafraum, bis der Ball an den angelegten Arm einer unserer Spieler flog.“ Tarkan Türkmen (69.) verwandelte den Strafstoß für die Hausherren. Obwohl Oliver Wargalla (75.) wenig später den Anschlusstreffer erzielte, konnte die DJK keine Punkte mehr mitnehmen.