Vierte Auswärtspleite in Folge: KSC verliert auch in Rosenheim

Der Kirchheimer SC musste sich in Rosenheim geschlagen geben. – Foto: Bernhard Schmöller

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben mit dem 0:3 beim TSV 1860 Rosenheim die vierte Auswärtspleite in Folge kassiert und warten jetzt bereits seit über 330 Minuten auf einen Treffer in der Fremde. Weil die Abwehr mitunter zu sorglos agierte und die Offensive kaum einmal gefährlich wurde, war es eine verdiente Niederlage für die KSC-Elf, die in den entscheidenden Situationen nicht schnell genug schaltete.

Schon in der ausgeglichenen ersten Halbzeit verzeichnete der Tabellenzweite deutlich mehr Abschlüsse. Schon in der zweiten Minute tauchte Edis Muhameti nach einer zu kurzen Abwehr allein vor Sebastian Kolbe auf, schoss aber knapp am langen Pfosten vorbei, ehe sich Kirchheims Torwart bei einem 20-Meter-Schuss von Noah Markulin strecken musste (8.) und Liam Markulin den Ball nach dem anschließenden Eckstoß vorbeischob. Dann näherte sich Kirchheim erstmals an – einen Heber von Sebastian Zielke lenkte Rosenheims Keeper Simon Hamburger übers Tor (9.). Nach einer Viertelstunde scheiterte Liam Markulin an Kolbe, dann war die ereignisreiche Anfangsphase vorbei. Muhameti setzte seinen Kopfball im Anschluss an einen Eckstoß rechts vorbei (38.), und auf der anderen Seite misslang Luis Sako die Direktabnahme auf Flanke von Luis Sailer Fidalgo (40.).