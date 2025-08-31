Viersens schwierige Vorbereitung auf die neue Bezirksliga-Spielzeit

„Das Ganze geht nicht von heute auf morgen. Wir müssen alles strukturiert aufbauen. Über die Hälfte der Mannschaft ist unter 22 Jahre jung. Wichtig ist für uns, dass wir eine Entwicklung sehen. Wir wollen weg davon, fertige Spieler zu holen. Wir hätten natürlich auch 20 Spieler aus der Landes- oder Oberliga holen können und wären sofort wieder in die Landesliga aufgestiegen“, sagt Ruggeri und fügt an: „Das ist dann aber nichts Langfristiges. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir mit den Strukturen im Verein bodenständig agieren und auch langfristig an was zu arbeiten.“

Das Gerüst der Mannschaft bilden die routinierten Spieler wie Derman Disbudak, Mahmut Dost, Torwart Dominik Weigl, die allesamt über viel Erfahrung und Einsätze in höheren Ligen verfügen. Hinzu kommt der regionalliga-erfahrende Aleksandar Pranjes, der zu seiner Blütezeit unter anderem für den 1. FC Saarbrücken, KFC Uerdingen und Bonner SC gespielt hat. Die Hälfte der Mannschaft hat bis Saisonstart hingegen noch nie in der Bezirksliga gespielt.

„Wenn man ein gesundes Fundament hat, was wir jetzt aufbauen, kann man ganz viel erreichen“, ist Ruggeri von dem neuen Weg des 1. FC Viersen überzeugt. Er spricht allerdings auch von einem katastrophalen Start in die Vorbereitung. „Als wir zusammengekommen sind, konnte ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, in welchem Zustand die Spieler von anderen Vereinen sind. Meine Ansprüche sind andere. Das hat uns dann in der Vorbereitung zwei bis drei Wochen zurückgeworfen, bis wir auch die Baustelle Athletik auf Vordermann gebracht haben“, so Ruggeri. "Müssen schon ein Zeichen setzen"

Daher sind auch die Resultate im Moment für Ruggeri noch nicht so, wie er es sich erhofft. Bisher warten die Viersener noch auf den ersten Punktgewinn in der Bezirksliga. Am ersten Spieltag gab es eine 2:4-Niederlage gegen Fortuna Dilkrath, am vergangenen Wochenende folgte ein 0:2 gegen St. Tönis II. Nun steht am Sonntag das Duell mit TuRa Brüggen an. Immerhin gab es zuletzt im Kreispokal einen 6:1-Erfolg bei RW Venn.