Viersens schwierige Vorbereitung auf die neue Bezirksliga-Spielzeit

Nach dem Landesliga-Rückzug musste der 1. FC Viersen eine neue Mannschaft aufbauen. Zum Start der Vorbereitung bereitete das neue Team Trainer Graziano Ruggeri allerdings einige Sorgen. Trotz des punktlosen Bezirksliga-Starts sieht er die Mannschaft inzwischen auf dem richtigen Weg. Er nennt ein ambitioniertes Ziel.
Hinter den Verantwortlichen des 1. FC Viersen liegt ein turbulenter Sommer. Nur ein Bruchteil der Mannschaft aus der Vorsaison blieb dem Verein erhalten. Zuvor hatte der Verein sein Team im Saisonendspurt aus dem Spielbetrieb der Landesliga zurückgezogen. Die radikale personelle Neubesetzung der Mannschaft geschah jedoch bewusst, sagt Neu-Trainer Graziano Ruggeri: „Als ich im Dezember meine Zusage gegeben habe, war uns bewusst, was auf uns zukommt. Es war also nicht überraschend, was passiert ist. Wir haben uns bewusst für wenige Spieler entschieden, die wir behalten wollten.“ Ruggeri trainierte zuvor die A-Junioren des ASV Süchteln.