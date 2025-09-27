 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Trifft zum Sieg: Marvin Stefan Struckmann.
Trifft zum Sieg: Marvin Stefan Struckmann. – Foto: Drewer + Lerche

Viersen lässt Houben jubeln, Dilkrath-Klatsche in Odenkirchen

Bezirksliga Niederrhein 3: Am Freitagabend gewinnt der 1. FC Viersen das erste Spiel unter Stephan Houben in der Nachspielzeit beim SV Lürrip und feiert die ersten Punkte der Saison.

7. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Das Duell der Trainerdebüts ging am Freitagabend an Stephan Houben, der mit dem 1. FC Viersen beim SV Lürrip siegte!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Gestern, 20:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
1
2
Abpfiff
Die Partie der punktlosen Klubs des SV Lürrip und des 1. FC Viersen war im Vorfeld mit Spannung erwartet worden, da mit Markus Lehnen bei Lürrip und Stephan Houben in Viersen zwei neue Trainer ihre Premiere feierten. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Michael Bohnen zunächst einen Elfmeter zur Führung der Hausherren (48.), doch Ivan Jajetic glich nach einer Stunde für Viersen aus. In der Nachspielzeit wurde dann noch der Sieger gekürt, als Marvin Stefan Struckmann Viersen zum Sieg und zu den ersten Punkten der Saison schoss (92.). Der Sieger tut sicherlich gut, ist aber nicht mehr als ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.

SV Lürrip – 1. FC Viersen 1:2
SV Lürrip: Tim Bekkers, Mirko Subasic, Marwin Tim Bachmann, Marc Klunk, Silvio Cancian, Tiago Simoes Correia, Aslan Yusuf Ergül, Vadim Shkolnik, Joyeux Badiata, Michael Bohnen, Saher Kalaf - Trainer: Markus Lehnen
1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Isaac Bortsie, Yassine Janah, Mahmut Dost, Khalid Omeirat, Ahmed Omeirat, Sandro Santos Ferreira, Rabbi Tony Da Silva, Marvin Stefan Struckmann, Ivan Jajetic - Trainer: Stephan Houben
Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Michael Bohnen (48. Foulelfmeter), 1:1 Ivan Jajetic (60.), 1:2 Marvin Stefan Struckmann (90.+2)

Heute, 15:45 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
6
1
Fortuna Dilkrath hat nach kurzzeitiger Tabellenführung den Kontakt zur Spitze verloren, an der die SpVg Odenkirchen wieder steht. Im direkten Duell konterte Odenkirchen das Tor von Torben Esser (22.) bravourös aus und führte zur Halbzeit schon dank Andrej Ferderer und Evgenij Pogorelov (36. & 41.). Pascal Moseler, Jan Pflipsen, Konstantine Jamarishvili und Vincent Schleifer schraubten das Ergebnis im zweiten Durchgang auf 6:1, weshalb Brüggen nur mit einem Sieg am Sonntag zurück auf Platz eins springt.

Heute, 17:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
1
2
Abpfiff
Der CSV Marathon kann am Sonntag auf einen Abstiegsplatz fallen, dabei führten die Krefelder durch Dennis Lerche zunächst gegen den OSV Meerbusch (52.). Ostenrath benötigte nicht allzu lange, um den Gegentreffer zu verarbeiten: Der Doppelschlag von Philip Schmelzer und Marc Rommel (58. & 61.) ließ den OSV das Spiel gewinnen und auf Platz drei klettern.

Morgen, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
15:15
Spieltext Thomasstadt - FC Mgladbach

Morgen, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:30live
Spieltext Nettetal II - SC St. Tönis II

Morgen, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:15
Spieltext SSV Grefrath - Brüggen

Morgen, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:30live
Spieltext Tönisberg - TuS Wickrath

Morgen, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:30live
Spieltext VfR Fischeln - TSV Bockum

Morgen, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:15
Spieltext Türkiyemspor - SF Neuwerk

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Fr., 03.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - Thomasstadt Kempen
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Türkiyemspor Mönchengladbach
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - SSV Grefrath 1910/24
So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - VfR Krefeld-Fischeln
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen
So., 05.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - CSV Marathon Krefeld
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SV Lürrip
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfL Tönisberg
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC Union Nettetal II

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 11.10.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TuRa Brüggen
So., 12.10.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Sportfreunde Neuwerk
So., 12.10.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SV Lürrip
So., 12.10.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - 1. FC Viersen
So., 12.10.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuS Wickrath
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Mönchengladbach
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - DJK Fortuna Dilkrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

Aufrufe: 027.9.2025, 22:10 Uhr
André NückelAutor