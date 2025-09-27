Viersen lässt Houben jubeln, Dilkrath-Klatsche in Odenkirchen

7. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Das Duell der Trainerdebüts ging am Freitagabend an Stephan Houben, der mit dem 1. FC Viersen beim SV Lürrip siegte!
SV Lürrip – 1. FC Viersen 1:2
SV Lürrip: Tim Bekkers, Mirko Subasic, Marwin Tim Bachmann, Marc Klunk, Silvio Cancian, Tiago Simoes Correia, Aslan Yusuf Ergül, Vadim Shkolnik, Joyeux Badiata, Michael Bohnen, Saher Kalaf - Trainer: Markus Lehnen
1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Isaac Bortsie, Yassine Janah, Mahmut Dost, Khalid Omeirat, Ahmed Omeirat, Sandro Santos Ferreira, Rabbi Tony Da Silva, Marvin Stefan Struckmann, Ivan Jajetic - Trainer: Stephan Houben
Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Michael Bohnen (48. Foulelfmeter), 1:1 Ivan Jajetic (60.), 1:2 Marvin Stefan Struckmann (90.+2)
8. Spieltag
Fr., 03.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - Thomasstadt Kempen
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Türkiyemspor Mönchengladbach
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - SSV Grefrath 1910/24
So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - VfR Krefeld-Fischeln
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen
So., 05.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - CSV Marathon Krefeld
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SV Lürrip
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfL Tönisberg
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC Union Nettetal II
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 11.10.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TuRa Brüggen
So., 12.10.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Sportfreunde Neuwerk
So., 12.10.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SV Lürrip
So., 12.10.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - 1. FC Viersen
So., 12.10.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuS Wickrath
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Mönchengladbach
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - DJK Fortuna Dilkrath