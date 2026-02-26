Viersen kassiert dritte Pleite in Serie: doppelter Clemens zum 3:0

Spieltag 21 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der 1. FC Viersen kann im Abstiegskampf am Freitag vorlegen, TuS Wickrath heißt der Gegner. Am Samstag könnte das Landesliga-Rennen spannender werden, falls die SpVg Odenkirchen den OSV Meerbusch bezwingen sollte.
1. FC Viersen – TuS Wickrath 0:3
1. FC Viersen: Nick Jung, Shuremy Felomina, Mohamed Kourouma, Leonard Lekaj, Jordy Mayunga, Tiago Simoes Correia, Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Kevin Weggen, Marvin Stefan Struckmann, Maikel Mitchel Koeman, Peter Okafor - Trainer: Stephan Houben
TuS Wickrath: David Maximilian Bartsch, Moritz Virkus, Romel Seena Anyomi, Luis Erkelentz, Niklas Clemens (86. Jason Rütten), Nils Höffges, Jonas Bihn, Quinton Washington, Silvio Cancian (64. Emanuel Dacosta Boloko), Blessing Agyapong (58. Noah Papenfuss), Niek Gabriel Mäder (85. Arian Tolaj) - Trainer: Gianluca Nurra
Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld)
Tore: 0:1 Niek Gabriel Mäder (15.), 0:2 Niklas Clemens (43.), 0:3 Niklas Clemens (46.)
Gelb-Rot: Maikel Mitchel Koeman (45./1. FC Viersen/wiederholtes Foulspiel)
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Mönchengladbach
So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC Union Nettetal II
So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Thomasstadt Kempen
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SSV Grefrath 1910/24
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfL Tönisberg
So., 08.03.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln
So., 08.03.26 15:30 Uhr OSV Meerbusch - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 08.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SpVg Odenkirchen
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Thomasstadt Kempen - CSV Marathon Krefeld
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr VfL Tönisberg - TuRa Brüggen
Sa., 14.03.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - 1. FC Viersen
Sa., 14.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Sportfreunde Neuwerk
So., 15.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 15.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - OSV Meerbusch