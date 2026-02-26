 2026-02-20T12:29:42.904Z

Viersen kassiert dritte Pleite in Serie: doppelter Clemens zum 3:0

Bezirksliga 3: Der 1. FC Viersen eröffnet am Freitag den Spieltag mit einem Heimspiel gegen den TuS Wickrath, am Samstag folgt ein Topspiel zwischen der SpVg Odenkirchen und OSV Meerbusch.

Traf doppelt: Niklas Clemens.
Traf doppelt: Niklas Clemens. – Foto: Udo Hützen

Spieltag 21 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der 1. FC Viersen kann im Abstiegskampf am Freitag vorlegen, TuS Wickrath heißt der Gegner. Am Samstag könnte das Landesliga-Rennen spannender werden, falls die SpVg Odenkirchen den OSV Meerbusch bezwingen sollte.

Vor den beiden wichtigen Spielen gegen Thomasstadt Kempen und 1. FC Mönchengladbach kassierte der 1. FC Viersen am Freitag ein 0:3 gegen den TuS Wickrath. Niek Mäder (15.) und Niklas Clemens (43.) trafen doppelt für die Gäste, ehe die 46. Minute gleich zweimal spielentscheidend wurde: Zunächst sah Viersens Maikel Koeman in der ersten Minute der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte, dann traf nach wenigen Sekunden im zweiten Durchgang Clemens erneut zum 3:0-Endstand. Durch die enge Ausgangslage im Keller ändert sich für Viersen wenig, Wickrath springt vorerst auf Platz fünf.

1. FC Viersen – TuS Wickrath 0:3
1. FC Viersen: Nick Jung, Shuremy Felomina, Mohamed Kourouma, Leonard Lekaj, Jordy Mayunga, Tiago Simoes Correia, Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Kevin Weggen, Marvin Stefan Struckmann, Maikel Mitchel Koeman, Peter Okafor - Trainer: Stephan Houben
TuS Wickrath: David Maximilian Bartsch, Moritz Virkus, Romel Seena Anyomi, Luis Erkelentz, Niklas Clemens (86. Jason Rütten), Nils Höffges, Jonas Bihn, Quinton Washington, Silvio Cancian (64. Emanuel Dacosta Boloko), Blessing Agyapong (58. Noah Papenfuss), Niek Gabriel Mäder (85. Arian Tolaj) - Trainer: Gianluca Nurra
Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld)
Tore: 0:1 Niek Gabriel Mäder (15.), 0:2 Niklas Clemens (43.), 0:3 Niklas Clemens (46.)
Gelb-Rot: Maikel Mitchel Koeman (45./1. FC Viersen/wiederholtes Foulspiel)

