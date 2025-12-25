Viersen holt einen Ex-Nationalspieler und Leonard Lekaj

Vom SV Lürrip, bei dem zur Rückrunde der Großteil der Mannschaft ausgetauscht wird, sicherte sich Viersen die Dienste von Correia, der ebenfalls bereits für die SpVg Odenkirchen, Türkiyemspor Mönchengladbach sowie den Rheydter SV spielte. Correira soll im zentralen und offensiven Bereich das Spiel der Mannschaft beleben. Mit 23 Toren stellt Viersen derzeit zusammen mit Schlusslicht Lürrip die schwächste Offensive der Liga. Das zu beheben, wird auch Aufgabe von Flügelspieler Mayunga, der laut Viersen „Tempo“ und Stärken im „Eins-gegen-Eins“ mitbringt.