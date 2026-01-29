Vierradener Tabakblüten-Cup wächst: Region trifft große Namen

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der Vierradener Tabakblüten Cup geht am Samstag, 31. Januar 2026, in seine vierte Auflage und unterstreicht seinen Anspruch, weit mehr zu sein als ein gewöhnliches Hallenturnier. In Schwedt treffen sich Männer- und Frauenmannschaften aus der Region Uckermark-Barnim, ergänzt durch Teams aus Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Kurze Spielzeiten von zehn Minuten, ein klarer Turnierbaum und namhafte Teilnehmer sorgen für einen intensiven Fußballtag, der sportliche Qualität mit Eventcharakter verbindet.

Der Männerwettbewerb als sportlicher Mittelpunkt Im Turnier der Männer stehen acht Mannschaften in zwei Vierergruppen auf dem Feld. In der Gruppe A treffen die SpG Vierraden/Gartz, der VfB Gramzow, der Penkuner SV Rot-Weiß und der SV HANSE Neubrandenburg aufeinander. Die Gruppe B ist mit dem FSV Schorfheide Joachimsthal, dem SV Blau-Weiß 90 Gartz, Delay Sports Berlin sowie dem VfL Vierraden II besetzt. Besonders die Teilnahme von Delay Sports Berlin II verleiht dem Turnier zusätzliche Aufmerksamkeit, da hier ein überregional bekannter Name in der Uckermark gastiert.

Ein Turnier mit wachsender Strahlkraft Der Tabakblüten Cup hat sich als fester Bestandteil des regionalen Hallenwinters etabliert. Die vierte Auflage zeigt, wie konsequent das Konzept weiterentwickelt wurde. Neben zahlreichen regional verankerten Vereinen finden sich erneut überregionale Namen im Teilnehmerfeld. Damit schlägt das Turnier eine Brücke zwischen lokalem Amateurfußball und größerer öffentlicher Aufmerksamkeit.

Ein enger Zeitplan ohne Schonfrist

Der Männerwettbewerb beginnt um 16 Uhr und folgt einem dichten Rhythmus. Jedes Team bestreitet drei Gruppenspiele, ehe die Platzierungen über den Einzug in die K.-o.-Phase entscheiden. Ab 18:32 Uhr stehen die Halbfinals an, gefolgt von Platzierungsspielen und dem Finale um 19:32 Uhr. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie lassen keine taktischen Umwege zu und machen Effizienz zum entscheidenden Faktor.

Emotionen auch abseits des Spielfelds

Für zusätzliche Atmosphäre sorgt Hallensprecher Jens Umbreit. Der Dresdner Sportjournalist und Moderator begleitet den Männerwettbewerb und soll mit fachkundiger Einordnung und emotionaler Ansprache für Stimmung sorgen. Damit wird der Tabakblüten Cup bewusst als Event gedacht, bei dem nicht nur der Ball, sondern auch das Drumherum im Mittelpunkt steht.

Der Frauenwettbewerb mit überregionalem Glanz

Bereits am Vormittag startet der Frauen-Tabakblüten-Cup. In der Gruppe A messen sich der SV Babelsberg 03, der VfB Gramzow, der Greifswalder FC und der Penzliner SV. Gruppe B besteht aus dem SC Oberhavel Velten, der SG Mildenberg 23, dem VfL Vierraden 1960 und dem 1. FC Neubrandenburg 04. Besonders die Teilnahme von Babelsberg und Greifswald verleiht dem Frauenfeld sportliche Strahlkraft und hebt das Turnier über den regionalen Rahmen hinaus.

Strukturierter Ablauf auch bei den Frauen

Der Frauenwettbewerb beginnt um 10 Uhr und folgt dem gleichen Modus wie bei den Männern. Nach der Gruppenphase entscheiden Halbfinals ab 12:32 Uhr über den Finaleinzug. Das Endspiel ist für 13:32 Uhr angesetzt. Auch hier sorgt die kurze Spielzeit für ein hohes Tempo und zwingt die Teams zu klaren Entscheidungen.

Zwei Turniere, ein gemeinsamer Rahmen

Der Tabakblüten Cup verbindet Männer- und Frauenfußball an einem Tag und schafft so eine durchgehende Dramaturgie. Von den ersten Spielen am Vormittag bis zum Männerfinale am Abend bleibt die Halle sportlich gefordert. Zuschauer erleben unterschiedliche Spielstile, Altersklassen und Leistungsniveaus, vereint durch den typischen Hallencharakter.

Organisation und Rahmenbedingungen

Für die Verpflegung ist mit verschiedenen Getränken und Speisen gesorgt. Damit schafft der Ausrichter einen Rahmen, der sportlichen Wettbewerb und Aufenthalt gleichermaßen berücksichtigt. Der Tabakblüten Cup versteht sich als Treffpunkt für Vereine, Fans und Fußballinteressierte aus mehreren Regionen.