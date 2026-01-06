Viermal Unterschrift, viermal Liebe

– Foto: SV Olympia Laxten

Man, haben die Olympianer aus Laxten diese Verlängerungen spannend gemacht. Mit vier einzelnen Posts auf ihren Social-Media-Kanälen haben sie die halbe Fußballwelt in Atem gehalten oder zumindest das Emsland. Doch wir von FuPa bringen es heute auf den Punkt: Vier Säulen bleiben, Laxten hält sein Herz beisammen und das mit einer ordentlichen Portion Gefühl, Lokalstolz und augenzwinkernder Inszenierung. Den Anfang machte Klub-Identifikationsfigur Sebastian Ricke. Einer, der in Laxten quasi mit dem Vereinswappen zur Welt gekommen ist. Der Linksverteidiger hat in dieser Saison eine neue Rolle übernommen und die nicht nur angenommen, sondern gleich mal zu seiner gemacht. Verlässlich, kampfstark, immer mit Vollgas unterwegs. Kurz gesagt: einer, der noch in der 93. Minute Grätschen als Liebeserklärung versteht. Laxten ohne Ricke? Im Moment unvorstellbar.

Weiter ging die Verlängerungs-Show mit Leandro Pochert. Erst im Sommer gekommen, aber gefühlt schon ewig da. Einer, der sich vom ersten Training an so nahtlos eingefügt hat, als hätte er den Vereinsheimschlüssel schon seit Jahren am Bund. Jung, talentiert, ehrgeizig und dabei so sympathisch, dass man ihn fast schon adoptieren möchte. Einer, bei dem man sagen kann: Da wächst richtig was heran. Dann droppten die Olympianer die nächste Personalbombe: Jonas Goldschmidt bleibt. Ein Junge aus der eigenen Jugend, zurückgekehrt nach einem kurzen „Fremdgehen“ beim Nachbarn und jetzt wieder voll angekommen. Im Mittelfeld überall zu finden, ständig unterwegs, ständig am Arbeiten. Der Typ Spieler, bei dem du nach 90 Minuten fragst, wo der eigentlich die ganzen Akkus versteckt. Einsatz plus Herz - Laxten-Style eben.

Und zum Finale gab’s dann noch den Abschluss, der passte wie ein Sonntagsschuss in den Winkel: Max Podeswa verlängert ebenfalls. Ein weiteres echtes Laxtener Urgestein, zuhause auf der Sechs, Chef im Mittelfeldraum und einer, der sich gefühlt jedes Jahr ein Level höher spielt. Verantwortung übernehmen? Macht er. Vorangehen? Tut er. Bleiben? Natürlich! Fazit: In Laxten wurde nicht nur verlängert, da wurde ein Statement gesetzt. Vier Typen, vier Charaktere, viermal klare Botschaft: Hier entsteht was, hier bleibt was zusammen. Und wenn die nächste Saison so läuft, wie diese Vertragsposse unterhaltsam war, dann hat Laxten nicht nur verlängert, sondern auch die Lacher und Sympathien sicher. Fußballherz, was willst du mehr?