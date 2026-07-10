 2026-07-09T13:54:06.091Z

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Viermal Training pro Woche: VfB 03 erhöht das Pensum

Mit dem Aufstieg in die Regionalliga nimmt auch der Aufwand deutlich zu. Trainer Philipp Schütz erklärt, was das für die Spieler bedeutet – und wann es sogar noch mehr wird.

von RP / Birgit Sicker · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
VfB Hilden passt sich der Regionalliga an.
VfB Hilden passt sich der Regionalliga an. – Foto: Markus Becker

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Philipp Schütz
Philipp Schütz

Viel Zeit, den Sprung in die Regionalliga in vollen Zügen zu genießen, blieb den Fußballern des VfB 03 Hilden nicht. Gut drei Wochen nach dem finalen Spieltag in der Oberliga stiegen sie am 30. Juni in die Vorbereitung auf die vierthöchste Klasse in Deutschland ein. Die Zeit für Regeneration und Urlaub war knapp bemessen, denn die Meisterschaftsrunde beginnt bereits Ende Juli und damit zwei Wochen vor dem Oberliga-Start.

Fast alle sind im Training mittlerweile dabei

In den ersten Tagen der Vorbereitung war der Kader noch nicht komplett. Unter anderem fehlten die Torleute Yannic Lenze und Leon Feher sowie Georgios Touloupis, der vom Lokalrivalen Ratingen 04/19 an die Hoffeldstraße wechselte. „Seit dieser Woche sind alle da. Lediglich Dominik Rodrigues Figueiredo ist zwischendrin noch einmal weg, da er seinen Urlaub nicht verlegen konnte, zumal der nicht um die Ecke ist“, berichtet jetzt Philipp Schütz, der nach dem Aufstieg in dieser Saison mit Rückkehrer Toni Molina ein gleichberechtigtes Trainergespann bildet. Co-Trainer ist Koray Sakacali, der in der abgelaufenen Spielzeit für die Hildener Reserve verantwortlich war.

24 Spieler plus drei Torhüter absolvieren nun fast täglich intensive Übungseinheiten auf dem Naturrasen am Bandsbusch oder auf dem Kunstrasenplatz an der Hoffeldstraße. „Ein paar Jungs aus der U19 und auch einige Probespieler sind aktuell dabei“, verrät Schütz. Erste Wettkampferfahrung sammelte dabei schon Jens Born, der als Neuzugang im Test beim Regionalliga-Absteiger Wuppertaler SV zwischen den Pfosten stand und vom TuS Mondorf (Landesliga Mittelrhein) kam.

„Alle machen es richtig gut“

Das Engagement auf dem Platz ist groß. „Alle machen es richtig gut“, sagt Schütz und erzählt: „Wir waren vor allem von den Spielern, die aus der eigenen Jugend kommen, positiv überrascht, mit welchem Tempo und Einsatz sie sich einbringen.“ Obwohl die erste Mannschaft des VfB 03 nun in der „Profiwelt“ unterwegs ist, soll der eigene Nachwuchs auch in Zukunft seine Chance bekommen. „Wir setzen weiter auf ein paar Leute aus dem eigenen Stall. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen und mit zu trainieren. Das ist der Weg des VfB 03, den wir weiter gehen wollen.“ Dabei verhehlt Philipp Schütz nicht, dass der Sprung in die Erste schwerer geworden ist. „Alle müssen eine Schippe draufpacken. Die Tür ist aber nicht zu – ganz im Gegenteil.“

Der Blick der Verantwortlichen schweift zugleich in die Ferne. „Wir suchen explizit noch jemanden für die Defensive. Es muss aber jemand sein, der ins Gesamtpaket passt, also charakterlich, sportlich und finanziell. Wenn alles stimmt, würden wir uns da eventuell noch einmal verstärken“, erklärt Schütz und sieht dabei keine Eile geboten. „Das Transferfenster ist ja noch bis Ende August geöffnet. Auch wenn wir am 1. August beginnen und wir unseren Wunschspieler gerne so früh wie möglich hätten. Bedarf haben wir noch.“

In den nächsten Wochen bleibt der Takt auf jeden Fall hoch. Denn der Aufsteiger trainiert fast täglich – lediglich der Montag ist frei. Während der Saison bleibt der Aufwand groß. Reichten in der Oberliga drei Übungseinheiten in der Woche zum ganz großen Wurf, steigert sich das Pensum in der Regionalliga auf viermal Training wöchentlich. „Das hängt von den Spieltagswochen ab und ob wir freitags oder sonntags spielen. Gegebenenfalls haben wir fünf Einheiten“, stellt Schütz fest.