Viermal Training pro Woche: VfB 03 erhöht das Pensum

Das Engagement auf dem Platz ist groß. „Alle machen es richtig gut“, sagt Schütz und erzählt: „Wir waren vor allem von den Spielern, die aus der eigenen Jugend kommen, positiv überrascht, mit welchem Tempo und Einsatz sie sich einbringen.“ Obwohl die erste Mannschaft des VfB 03 nun in der „Profiwelt“ unterwegs ist, soll der eigene Nachwuchs auch in Zukunft seine Chance bekommen. „Wir setzen weiter auf ein paar Leute aus dem eigenen Stall. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen und mit zu trainieren. Das ist der Weg des VfB 03, den wir weiter gehen wollen.“ Dabei verhehlt Philipp Schütz nicht, dass der Sprung in die Erste schwerer geworden ist. „Alle müssen eine Schippe draufpacken. Die Tür ist aber nicht zu – ganz im Gegenteil.“
Der Blick der Verantwortlichen schweift zugleich in die Ferne. „Wir suchen explizit noch jemanden für die Defensive. Es muss aber jemand sein, der ins Gesamtpaket passt, also charakterlich, sportlich und finanziell. Wenn alles stimmt, würden wir uns da eventuell noch einmal verstärken“, erklärt Schütz und sieht dabei keine Eile geboten. „Das Transferfenster ist ja noch bis Ende August geöffnet. Auch wenn wir am 1. August beginnen und wir unseren Wunschspieler gerne so früh wie möglich hätten. Bedarf haben wir noch.“
In den nächsten Wochen bleibt der Takt auf jeden Fall hoch. Denn der Aufsteiger trainiert fast täglich – lediglich der Montag ist frei. Während der Saison bleibt der Aufwand groß. Reichten in der Oberliga drei Übungseinheiten in der Woche zum ganz großen Wurf, steigert sich das Pensum in der Regionalliga auf viermal Training wöchentlich. „Das hängt von den Spieltagswochen ab und ob wir freitags oder sonntags spielen. Gegebenenfalls haben wir fünf Einheiten“, stellt Schütz fest.