Viermal Training pro Woche: VfB 03 erhöht das Pensum

Das Engagement auf dem Platz ist groß. „Alle machen es richtig gut“, sagt Schütz und erzählt: „Wir waren vor allem von den Spielern, die aus der eigenen Jugend kommen, positiv überrascht, mit welchem Tempo und Einsatz sie sich einbringen.“ Obwohl die erste Mannschaft des VfB 03 nun in der „Profiwelt“ unterwegs ist, soll der eigene Nachwuchs auch in Zukunft seine Chance bekommen. „Wir setzen weiter auf ein paar Leute aus dem eigenen Stall. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen und mit zu trainieren. Das ist der Weg des VfB 03, den wir weiter gehen wollen.“ Dabei verhehlt Philipp Schütz nicht, dass der Sprung in die Erste schwerer geworden ist. „Alle müssen eine Schippe draufpacken. Die Tür ist aber nicht zu – ganz im Gegenteil.“