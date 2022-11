Viermal Tor, viermal Abseits: „Mehr Nachrichten bekomme ich sonst nur an meinem Geburtstag“ „Ich hätte mir einen Videobeweis gewünscht“

Vier Tore in einem Spiel – dieses Kunststück ist Florian Schrödl vergangenen Sonntag gelungen. Das Problem: Alle vier hat Schiedsrichter Stephan Wagensohner wegen Abseitsstellungen annulliert, weshalb es für den SC Kirchasch nur zu einem 1:1 im Kreisliga-Derby gegen den FC Lengdorf gereicht hat (wir berichteten). Wir sprachen mit dem 25-jährigen KSC-Spieler und Stephan Wagensohner (19), Schiedsrichter aus Mauern.

Herr Schrödl, wie oft haben Sie schon vier Tore geschossen?

Florian Schrödl: Vielleicht mal in der Jugend. Da erinnere ich mich zumindest an einen Hattrick. Im Herrenbereich habe ich ja meistens in der Defensive gespielt.

Und jetzt wurden alle vier abgepfiffen – wie geht’s Ihnen damit?

Schrödl: Nach dem Spiel habe ich mich schon sehr geärgert. Nach drei Niederlagen in Folge haben wir gegen Lengdorf wieder unser besseres Gesicht gezeigt. Wir hätten uns schon gern für unsere Leistung belohnt. Mit ein bisschen Abstand sieht man’s aber ein bisschen gelassener.

Es dürften ein paar Sprüche gekommen sein.

Schrödl: Mehr Nachrichten bekomme ich sonst nur an meinem Geburtstag. Da waren wirklich lustige Sachen dabei. Zum Beispiel ein Link mit dem Titel „Abseits – für Kinder leicht erklärt“. Da habe ich selbst lachen müssen. So etwas mag ich. Das ist Fußballer-Humor.

Herr Wagensohner, war das Ihr schwerstes Spiel?

Stephan Wagensohner: Ich kann mich nicht an ein anderes Spiel mit vier Abseitstoren erinnern. Für Spieler und Mannschaft ist das natürlich bitter. Das Spiel an sich war emotional und schon recht hitzig, was bereits die Zahl von sechs Gelben Karten zur Halbzeit deutlich macht. Derbys gehören generell zu den schwierigeren Aufgaben, ich würde aber nicht vom schwersten Spiel in den letzten Jahren reden – grundsätzlich waren wir sehr gut im Spiel und hatten es aus unserer Sicht unter Kontrolle.

Gehen wir die vier Abseitsentscheidungen durch.

Schrödl: Als Spieler ist es schwierig, das zu beurteilen. Die erste Entscheidung war vom Gefühl her richtig. Im zweiten Fall war es auf gar keinen Fall Abseits. Das sagen auch neutrale Zuschauer. Beim dritten war ich klar zwei oder drei Meter drin.

Wagensohner: Abseits ist oftmals eine relativ knappe Angelegenheit – es sind Entscheidungen, die innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde entschieden werden müssen. Zwei der drei Situationen in der ersten Halbzeit waren glasklar. Bei einer Situation bekam Florian den Ball durch einen Querpass des Mitspielers, der den Ball seitlich nach vorne spielte. Meine erste Wahrnehmung war bereits hier, dass es sich um eine knappe Abseitsposition handeln könnte. Mein Schiedsrichterassistent erkannte, dass dies im Moment der Ballabgabe der Fall war. Proteste kamen hier und bei den vorhergehenden Situationen wenige. Florian fragte mich lediglich, wie denn diese beschriebene Situation möglich sei – ansonsten waren Spieler- und Zuschauerreaktionen so gut wie nicht vorhanden. Mein Assistent berichtete mir, dass auch die Zuschauer hinter ihm bei allen drei Situationen die Entscheidung als richtig anerkannt hätten. Lediglich bei Abseitstor vier gegen Ende der zweiten Hälfte kam es zu massiven Protesten der Zuschauer.

Schrödl: Beim vierten Tor kann es gar kein Abseits gewesen sein, denn da bin ich von hinten gekommen. Das war halt auch besonders bitter, weil das in der 83. Minute war und das vermutlich das Siegtor gewesen wäre.