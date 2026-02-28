Viermal Remis - und ein Keereerom-Coup, der noch viel wert sein kann!

Die Winterpause in der Regionalliga ist vorbei, der Ball rollt endlich wieder in der "Champions League der Amateure"! Fünf Partien standen an diesem Samstag des 21. Spieltags auf dem Programm. Die vom Papier her wohl interessantes Begegnung hat sich dabei in Aubstadt abgespielt, wo der heimische TSV auf die SpVgg Unterhaching getroffen ist.
Nachdem Nürnberg II am Freitagabend Verfolger Würzburger Kickers mit einem 1:0-Sieg weiter auf Distanz halten konnte, hätte die Bender-Elf mit einem Dreier in Unterfranken die Möglichkeit gehabt, den Abstand zu den "Kleinen Clubberern" zu verkürzen. Am Ende reichte es bei der Bozesan-Elf jedoch "nur" für ein 1:1-Unentschieden.
Weitere Remis gab es in Eichstätt, wo die SpVgg Bayreuth ebenfalls nach einem 1:1 einen Auswärtspunkt holte; in Augsburg, wo sich die heimische Feulner-Truppe torlos mit der SpVgg Ansbach trennte; und zu guter Letzt in Illertissen, wo Aufsteiger Memmingen nach einer 2:1-Führung kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassierte.
Einzig am Schönbusch gab es Grund zum Jubeln: Jedoch nicht für die heimische Viktoria, sondern für die Gäste aus Augsburg, die durch einen Doppelschlag von Achitpol Keereerom den dritten Dreier der Saison klarmachen konnten - und die Unterfranken damit noch tiefer in die Krise stürzen...
Noch für die Freunde der Statistik: Aubstadt bleibt somit seit fünf Spielen in Folge ungeschlagen, Aschaffenburg seit sechs Partien ohne Dreier, Augsburg II seit zwei Begegnungen ohne Sieg, Memmingen sogar seit fünf ohne Erfolgserlebnis - und der FV Illertissen setzt seine Mega-Serie mit 13 (!) Spielen in Serie ohne Niederlage weiter fort!
In einer ereignisreichen ersten Hälfte ging der TSV Aubstadt nach einer halben Stunde etwas überraschend in Führung: Egor Zelenskiy wurde glänzend freigespielt und traf aus halbrechter Position präzise zum 1:0. Zuvor hatten beide Teams bereits hochkarätige Chancen vergeben. Unterhaching drängte postwendend auf den Ausgleich, vergab jedoch die Möglichkeit dazu, als Alexander Winkler in der 37. Minute mit einem Strafstoß am glänzend reagierenden Keeper Vertiei scheiterte und Richard Meier kurz vor der Pause nur den Pfosten traf.
Nach dem Seitenwechsel verpasste Aubstadt die Vorentscheidung, als Severo Sturm nach einem Abwehrfehler frei vor dem Torhüter vergab. Diese mangelnde Chancenverwertung rächte sich in der 62. Minute: Tim Hannemann kam im Strafraum zum Abschluss und zwirbelte die Kugel unhaltbar zum 1:1-Ausgleich in die Maschen. Damit belohnten sich die Gäste für ihre Bemühungen in einer Partie, die mit zunehmender Dauer immer intensiver wurde.
Der FV Illertissen übernahm im schwäbischen Nachbarschaftsduell zunächst die Initiative und ging in der 21. Minute verdient in Führung: Nach einer Flanke von Tobias Rühle war Yannick Glessing zur Stelle und drückte den Ball zum 1:0 über die Linie. In der zweiten Halbzeit drehte der FC Memmingen jedoch mit einer deutlichen Leistungssteigerung auf. Innerhalb weniger Minuten wendeten die Gäste das Blatt: Zunächst gelang dem eingewechselten Philipp Kirsamer der Ausgleich (59.), ehe David Günes nur drei Minuten später eine weite „Einwurfflanke“ von Rufus Roth per Kopf zur 1:2-Führung in den Winkel wuchtete.
Illertissen brauchte eine Weile, um den Schock zu verdauen, drängte in der Schlussphase aber wieder verstärkt auf den Ausgleich. Belohnt wurden die Bemühungen in der 86. Minute, als der Schiedsrichter den Punkt zeigte. Daniel Gerstmayer behielt die Nerven und verwandelte den Handelfmeter souverän zum 2:2-Endstand. Am Ende teilten sich beide Teams in einem Duell, das vor allem durch Effizienz und Standards geprägt war, leistungsgerecht die Punkte.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit am Schönbusch fielen die Tore erst im zweiten Durchgang. Matchwinner für die Augsburger war Achtipol Keereerom, der die Gäste mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße brachte. In der 63. Minute nutzte er eine Unachtsamkeit in der Aschaffenburger Defensive aus und erzielte die 1:0-Führung. Nur wenige Minuten später, in der 71. Minute, setzte er sich erneut entscheidend durch und erhöhte auf 2:0.
Die überaus blass und wenig gefährlich in Aktion tretenden Aschaffenburger kamen in der Nachspielzeit (90.+3 Minute) durch Justin Berg noch zum Anschlusstreffer. Für eine echte Wende war es zu diesem Zeitpunkt allerdings zu spät. Während die Schwabenritter durch diesen Erfolg wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln, bleibt die Lage für die Viktoria nach der Heimniederlage prekär.
In der ersten Halbzeit taten sich beide Mannschaften auf dem schwierigen Geläuf zunächst schwer, wobei Bayreuth die gefährlicheren Akzente setzte. Die Gäste scheiterten gleich doppelt am Aluminium: Erst klatschte ein Freistoß von Nicolas Andermatt an die Latte, wenig später traf Maximilian Fesser aus kurzer Distanz nur den Außenpfosten. Mitten in diese Drangphase der „Oldschdod“ schlug der VfB Eichstätt in der 32. Minute eiskalt zu. Nach einer Flanke von Beusch und einer Kopfballverlängerung durch Schraufstetter nahm Jonathan Grimm die Kugel direkt aus der Luft und hämmerte sie zur 1:0-Pausenführung unter die Latte.
Nach dem Seitenwechsel blieben die Bedingungen schwierig, doch Bayreuth belohnte sich schließlich für den betriebenen Aufwand. In der 68. Minute erzielte Felix Heim mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck den verdienten Ausgleich. In der Schlussphase hatte Eichstätt durch Timo Meixner noch einmal die Chance auf den Siegtreffer, doch Gästekeeper Zahaczewski verhinderte den Einschlag. Am Ende blieb es beim leistungsgerechten 1:1-Remis.
Vor 382 Zuschauern startete die Augsburger Bundesligareserve druckvoll und übernahm sofort das Kommando. Bereits in der 8. Minute verbuchte Oliver Sorg eine Doppelchance, scheiterte jedoch erst an Keeper Schiefer - und setzte den Nachschuss daneben. Die Gäste verpassten die Führung in der 31. Minute nur um Haaresbreite, als Dino Nuhanovic aus 14 Metern nur die Latte traf. Gegen Ende des ersten Durchgangs fanden die Nullneuner jedoch besser in die Partie und erarbeiteten sich eigene Möglichkeiten, sodass es mit einem leistungsgerechten Remis in die Kabinen ging.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte Ansbach deutlich mehr Zug zum Tor. Besonders Ken Mata stand mehrfach im Mittelpunkt: Erst verzog er völlig freistehend vor dem Augsburger Gehäuse (62.), nur um eine Minute später erneut am starken Lindermeir zu scheitern, der im letzten Moment zur Ecke klärte. Trotz der hochkarätigen Chancen für die SpVgg in der zweiten Hälfte blieb es am Ende beim 0:0-Unentschieden.