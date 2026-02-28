Viermal Remis - und ein Keereerom-Coup, der noch viel wert sein kann!

"Man of the Match" im Kellerduell zwischen Schwaben Augsburg und Viktoria Aschaffenburg: Achitpol Keereerom, der seinen Schwabenrittern per Doppelschlag wichtige drei Punkte sicherte. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Die Winterpause in der Regionalliga ist vorbei, der Ball rollt endlich wieder in der "Champions League der Amateure"! Fünf Partien standen an diesem Samstag des 21. Spieltags auf dem Programm. Die vom Papier her wohl interessantes Begegnung hat sich dabei in Aubstadt abgespielt, wo der heimische TSV auf die SpVgg Unterhaching getroffen ist.

Nachdem Nürnberg II am Freitagabend Verfolger Würzburger Kickers mit einem 1:0-Sieg weiter auf Distanz halten konnte, hätte die Bender-Elf mit einem Dreier in Unterfranken die Möglichkeit gehabt, den Abstand zu den "Kleinen Clubberern" zu verkürzen. Am Ende reichte es bei der Bozesan-Elf jedoch "nur" für ein 1:1-Unentschieden.

Weitere Remis gab es in Eichstätt, wo die SpVgg Bayreuth ebenfalls nach einem 1:1 einen Auswärtspunkt holte; in Augsburg, wo sich die heimische Feulner-Truppe torlos mit der SpVgg Ansbach trennte; und zu guter Letzt in Illertissen, wo Aufsteiger Memmingen nach einer 2:1-Führung kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassierte.



Einzig am Schönbusch gab es Grund zum Jubeln: Jedoch nicht für die heimische Viktoria, sondern für die Gäste aus Augsburg, die durch einen Doppelschlag von Achitpol Keereerom den dritten Dreier der Saison klarmachen konnten - und die Unterfranken damit noch tiefer in die Krise stürzen...

Noch für die Freunde der Statistik: Aubstadt bleibt somit seit fünf Spielen in Folge ungeschlagen, Aschaffenburg seit sechs Partien ohne Dreier, Augsburg II seit zwei Begegnungen ohne Sieg, Memmingen sogar seit fünf ohne Erfolgserlebnis - und der FV Illertissen setzt seine Mega-Serie mit 13 (!) Spielen in Serie ohne Niederlage weiter fort!