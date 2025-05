Viermal Pokalfight – Wer greift nach dem Verbandspokal-Ticket?

Jan Wellem will ins Finale und "im Optimalfall am Ende gewinnen"

Am Donnerstagabend wartet auf den SSV Jan Wellem im Kreispokal Berg die nächste Herausforderung. Im Viertelfinale ist der Bezirksligist beim SV Frielingsdorf gefordert — und der hat sich in den letzten Wochen in bestechender Form präsentiert. Die Mannschaft von Christoph Liehn gewann ihre vergangenen sieben Pflichtspiele in Folge und liegt in der Kreisliga A Berg mit nur einem Punkt Rückstand hinter Spitzenreiter Heiligenhauser SV auf Platz zwei.

Jan Wellem kommt seinerseits mit breiter Brust ins Pokalduell. Nach dem beeindruckenden 4:3-Sieg gegen den bisherigen Tabellenführer SV Schönenbach ist der Abstand zur Spitze der Bezirksliga 1 auf nur zwei Zähler geschmolzen. Doch trotz des Aufstiegsrennens nimmt Trainer Alexander Voigt den Pokal sehr ernst.

„Wie ich schon in den Runden vorher gesagt habe: Wenn wir am Pokal teilnehmen, dann wollen wir auch so weit kommen, wie man nur kann. Und im Optimalfall am Ende auch gewinnen“, machte Voigt deutlich. Er erwartet in Frielingsdorf allerdings ein Duell auf Augenhöhe. „Eine Mannschaft, die in guter Verfassung ist in ihrer Liga, oben dick mitmischt und unangenehm zu bespielen ist. Aber das ist im Pokal völlig normal.“

Der Coach sieht die Unterschiede zwischen einer Topmannschaft der Kreisliga A und seinem Team nicht als allzu groß an und betonte: „Im Pokalspiel ist immer alles möglich.“ Deshalb soll seine Elf ihre gute Form auch in Frielingsdorf bestätigen: „Wir wollen eine Runde weiterkommen – unabhängig davon, ob wir im Aufstiegsrennen sind oder nicht.“

Personell könnte es kleinere Änderungen geben, eine große Rotation ist laut Voigt aber nicht geplant. „Eine Riesen-Rotation von acht Leuten raus, acht Leute rein, die wird es definitiv nicht geben“, kündigte der Trainer an.

_________________________