Viermal Lührmann: Bersenbrück siegt in Rehden deutlich Ein Mann prägt das Spiel, ein Platzverweis kippt die Statik – der TuS nutzt seine Chancen konsequent. von RED · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Es war kein glanzvoller Auftritt, aber ein umso effektiver: TuS Bersenbrück hat sich beim BSV Rehden mit 4:1 durchgesetzt – und durfte sich dabei vor allem bei einem Mann bedanken. Markus Lührmann erwischte einen außergewöhnlichen Tag und erzielte alle vier Treffer seiner Mannschaft.

Die Partie begann fahrig, geprägt von Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Torchancen blieben zunächst Mangelware, ehe ein Platzverweis die Begegnung früh veränderte: Eric Anozie sah kurz vor der Pause die Gelb-Rote Karte (41.) und schwächte den BSV Rehden entscheidend. Nur wenige Augenblicke später schlug Bersenbrück zu. Lührmann nutzte die Unordnung in der Defensive und brachte seine Farben noch vor dem Seitenwechsel in Führung (42.). Ein Treffer mit Signalwirkung – nicht nur aufgrund des Zeitpunkts.

Lührmann kontert jede Rehdener Hoffnung Nach dem Seitenwechsel bäumte sich der Gastgeber trotz Unterzahl noch einmal auf. Javier Alejandro Jimenez Paris glich in der 58. Minute zum 1:1 aus und ließ kurzzeitig Hoffnung aufkommen. Doch diese währte nicht lange. Denn erneut war es Lührmann, der die passende Antwort parat hatte. Zunächst per Kopf zur erneuten Führung (65.), dann mit einem wuchtigen Abschluss von der Strafraumkante zum Hattrick (72.). Spätestens jetzt war die Partie entschieden. Den Schlusspunkt setzte der Stürmer selbst, als er im Fünfmeterraum gedankenschnell reagierte und zum 4:1-Endstand einschob (84.).