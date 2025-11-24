Viermal Kunstrasen, einmal Sandplatz – und dreimal Naturrasen

Mit 79 Jahren weiterhin an der Pfeife: Das Regensburger Schiedsrichter-Urgestein Josef Hopfensperger trotzte am Wochenende der klirrenden Kälte. – Foto: Felix Schmautz

Respekt an 16 unerschütterliche Mannschaften, die der klirrenden Kälte und den vereisten Plätzen trotzten. Kreisliga abwärts fanden am Wochenende in der Oberpfalz insgesamt nur acht Partien statt. Nahezu alles wurde abgesagt. Vier Spiele wurden auf Kunstrasen ausgetragen, eines auf Sandplatz – und drei erstaunlicherweise auf Naturrasen. Und zwar in Neudorf, in Theuern und beim FC Amberg. Trotz des spärlichen Spielplans taten sich zwei Torjäger besonders hervor. Zudem stieg in der Amberger Kreisliga-Staffel ein Spitzenspiel...

Kreis Regensburg



Kreisliga 2







Nichts wurde es mit dem absoluten Keller-Gipfel zwischen den beiden Letztplatzierten der Kreisliga 2. Dabei waren die Peisinger extra auf den neuen Kunstrasenplatz auf der Abbacher Freizeitinsel ausgewichen. Doch auch das half nichts. Sonntagvormittag gab es rotes Licht. „Sogar der Kunstrasen ist gefroren“, teilte SG-Trainer Willi Petz auf Nachfrage mit.



Kreisklasse 2







Der Kunstrasen an der Alfons-Auer-Straße war bespielbar. Und die Zweitvertretung des Sportclubs nutzte diesen Umstand aus. Sie ließ es zum Jahresausklang nochmal krachen, wurde ihrem Ruf als Tor-Maschinerie der Liga wieder einmal gerecht. Das Team von Trainer Andreas Utz hat nun schon 79 Saisontore geschossen. Als neuer Tabellendritter bleibt man oben dran.



A-Klasse 3







Überhaupt nur zwei Nachholspiele gingen im Regensburger Kreisbereich über die Bühne. Auch beim zweiten bekamen die Zuschauer viele Tore zu sehen. Die SpVgg Ramspau II kam mit dem ungewohnten Geläuf – gespielt wurde auf dem Kunstgrün in Obertraubling – offensichtlich besser zurecht als ihr Gegner und traf ein halbes Dutzend Mal. Wie man der Kälte trotzt, zeigte auch der Mann an der Pfeife. Mit 79 Jahren steht Josef Hopfensperger noch regelmäßig als Schiedsrichter auf dem Platz. Respekt!







Kreis Amberg/Weiden



Kreisliga Süd







13 von 14 Kreisliga-Partien mussten im Kreis 2 abgesagt werden. Daher lohnt der Blick in den Raigeringer Pandurenpark doppelt. Dort konnte der Ball am Samstag rollen – freilich ebenfalls auf Kunstrasen. Geboten war ein „Schmankerl“. Tabellenführer SV Raigering hatte Verfolger 1.FC Rieden zu Gast. Die rund 200 Zuschauer bekamen ein sehr gutklassiges Kreisliga-Spitzenspiel präsentiert, das dieses Prädikat auch redlich verdiente. Beide Mannschaften lieferten sich einen heißen Fight. Chancen gab es hüben wie drüben, so dass am Ende ein leistungsgerechtes 2:2-Unentschieden zu Buche stand.



Kreisklasse Süd







Das einzige Kreisklassenspiel weit und breit wurde am Samstag auf dem kleinen Sandplatz in Paulsdorf ausgetragen. „Natürlich gibt es schönere Untergründe. Aber wir wollten es durchziehen, was wir auch getan haben, auch wenn es auf der Kippe stand“, ließ Heim-Coach Achim Beck wissen. „An 'Fußball spielen' war auf dem hart gefrorenem Platz eh nicht zu denken“, berichtete derweil Gästetrainer Oliver Eckl. Trotz der widrigen Umstände entschied Eckls Truppe das Spiel letztlich klar für sich – begünstigt durch eine frühe Rote Karte an den Gegner. Erwähnenswert auch:



A-Klasse Ost



Das einzige Kreisklassenspiel weit und breit wurde am Samstag auf dem kleinen Sandplatz in Paulsdorf ausgetragen. „Natürlich gibt es schönere Untergründe. Aber wir wollten es durchziehen, was wir auch getan haben, auch wenn es auf der Kippe stand“, ließ Heim-Coach Achim Beck wissen. „An 'Fußball spielen' war auf dem hart gefrorenem Platz eh nicht zu denken“, berichtete derweil Gästetrainer Oliver Eckl. Trotz der widrigen Umstände entschied Eckls Truppe das Spiel letztlich klar für sich – begünstigt durch eine frühe Rote Karte an den Gegner. Erwähnenswert auch: Florian Amrhein , 37-jähriger Ex-Paulsdorfer im Trikot der DJK Ensdorf, avancierte mit drei Treffern zum Mann des Tages.A-Klasse Ost