 2025-11-24T08:38:42.177Z

Aufreger der Woche
Mit 79 Jahren weiterhin an der Pfeife: Das Regensburger Schiedsrichter-Urgestein Josef Hopfensperger trotzte am Wochenende der klirrenden Kälte.
Mit 79 Jahren weiterhin an der Pfeife: Das Regensburger Schiedsrichter-Urgestein Josef Hopfensperger trotzte am Wochenende der klirrenden Kälte. – Foto: Felix Schmautz

Viermal Kunstrasen, einmal Sandplatz – und dreimal Naturrasen

Im Oberpfälzer Kreisbereich konnten nur noch acht Spiele stattfinden +++ Vierfachtorschütze in Neudorf

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Ost
Kreisliga West
Kreisklasse Ost
A-Klasse Ost
B-Klasse KL Ost

Respekt an 16 unerschütterliche Mannschaften, die der klirrenden Kälte und den vereisten Plätzen trotzten. Kreisliga abwärts fanden am Wochenende in der Oberpfalz insgesamt nur acht Partien statt. Nahezu alles wurde abgesagt. Vier Spiele wurden auf Kunstrasen ausgetragen, eines auf Sandplatz – und drei erstaunlicherweise auf Naturrasen. Und zwar in Neudorf, in Theuern und beim FC Amberg. Trotz des spärlichen Spielplans taten sich zwei Torjäger besonders hervor. Zudem stieg in der Amberger Kreisliga-Staffel ein Spitzenspiel...

Kreis Regensburg

Kreisliga 2

Gestern, 14:15 Uhr
SG Peising / Bad Abbach
SG Peising / Bad AbbachSG Peising / Bad Abbach
SV Lupburg
SV LupburgSV Lupburg
Abgesagt

Nichts wurde es mit dem absoluten Keller-Gipfel zwischen den beiden Letztplatzierten der Kreisliga 2. Dabei waren die Peisinger extra auf den neuen Kunstrasenplatz auf der Abbacher Freizeitinsel ausgewichen. Doch auch das half nichts. Sonntagvormittag gab es rotes Licht. „Sogar der Kunstrasen ist gefroren“, teilte SG-Trainer Willi Petz auf Nachfrage mit.

Kreisklasse 2

Sa., 22.11.2025, 16:00 Uhr
SC Regensburg
SC RegensburgSC Regensb. II
SC Lorenzen
SC LorenzenSC Lorenzen
7
0

Der Kunstrasen an der Alfons-Auer-Straße war bespielbar. Und die Zweitvertretung des Sportclubs nutzte diesen Umstand aus. Sie ließ es zum Jahresausklang nochmal krachen, wurde ihrem Ruf als Tor-Maschinerie der Liga wieder einmal gerecht. Das Team von Trainer Andreas Utz hat nun schon 79 Saisontore geschossen. Als neuer Tabellendritter bleibt man oben dran.

A-Klasse 3

Sa., 22.11.2025, 13:15 Uhr
TSV Großberg
TSV GroßbergTSV Großberg II
SpVgg Ramspau
SpVgg RamspauRamspau II
3
6

Überhaupt nur zwei Nachholspiele gingen im Regensburger Kreisbereich über die Bühne. Auch beim zweiten bekamen die Zuschauer viele Tore zu sehen. Die SpVgg Ramspau II kam mit dem ungewohnten Geläuf – gespielt wurde auf dem Kunstgrün in Obertraubling – offensichtlich besser zurecht als ihr Gegner und traf ein halbes Dutzend Mal. Wie man der Kälte trotzt, zeigte auch der Mann an der Pfeife. Mit 79 Jahren steht Josef Hopfensperger noch regelmäßig als Schiedsrichter auf dem Platz. Respekt!



Kreis Amberg/Weiden

Kreisliga Süd

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
SV Raigering
SV RaigeringSV Raigering
1. FC Rieden
1. FC Rieden1. FC Rieden
2
2
Abpfiff

13 von 14 Kreisliga-Partien mussten im Kreis 2 abgesagt werden. Daher lohnt der Blick in den Raigeringer Pandurenpark doppelt. Dort konnte der Ball am Samstag rollen – freilich ebenfalls auf Kunstrasen. Geboten war ein „Schmankerl“. Tabellenführer SV Raigering hatte Verfolger 1.FC Rieden zu Gast. Die rund 200 Zuschauer bekamen ein sehr gutklassiges Kreisliga-Spitzenspiel präsentiert, das dieses Prädikat auch redlich verdiente. Beide Mannschaften lieferten sich einen heißen Fight. Chancen gab es hüben wie drüben, so dass am Ende ein leistungsgerechtes 2:2-Unentschieden zu Buche stand.

Kreisklasse Süd

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
1
4
Abpfiff

Das einzige Kreisklassenspiel weit und breit wurde am Samstag auf dem kleinen Sandplatz in Paulsdorf ausgetragen. „Natürlich gibt es schönere Untergründe. Aber wir wollten es durchziehen, was wir auch getan haben, auch wenn es auf der Kippe stand“, ließ Heim-Coach Achim Beck wissen. „An 'Fußball spielen' war auf dem hart gefrorenem Platz eh nicht zu denken“, berichtete derweil Gästetrainer Oliver Eckl. Trotz der widrigen Umstände entschied Eckls Truppe das Spiel letztlich klar für sich – begünstigt durch eine frühe Rote Karte an den Gegner. Erwähnenswert auch: Florian Amrhein, 37-jähriger Ex-Paulsdorfer im Trikot der DJK Ensdorf, avancierte mit drei Treffern zum Mann des Tages.

A-Klasse Ost

Gestern, 14:00 Uhr
SG Neudorf / Rothenstadt
SG Neudorf / RothenstadtSG Neudorf / Rothenstadt
TSV Pleystein
TSV PleysteinPleystein II
7
1
Abpfiff

Kaum zu bleiben, aber wahr: In Neudorf vor den Toren Weiden wurde sogar auf Naturrasen gespielt. Nirgendwo sonst war das am Sonntagnachmittag der Fall. Mit den äußerst grenzwertigen Bedingungen kamen die Hausherren deutlich besser zurecht. SG-Stürmer Bubacarr Jallow schnürte einen Viererpack.



Kreis Cham/Schwandorf

Nichts ging im Zentrum und im Osten der Oberpfalz. Kein einziges Match im Herrenbereich konnte im Fußballkreis Cham/Schwandorf am vergangenen Wochenende stattfinden. Chapeau an die Spielleiter: Die meisten Spiele sind bereits neu terminiert.

Aufrufe: 024.11.2025, 11:45 Uhr
Florian WürtheleAutor