Viermal Kreispokal mit festgelegtem Turnierbaum

In den vier Kreisen des saarländischen Fußballverbandes wird in der Saison 2025/26 erstmals ein sogenannter Kreispokal ausgespielt. Nur die beiden Finalteilnehmer aus dem Nord-, Ost-, Süd- und Westsaarbereich sind dann für die 6. Runde des Sparkassenpokal qualifiziert.

In diesem Kreispokal muss zuerst musste einmal geklärt werden, wieviele Vereine in den einzelnen Bereichen überhaupt gemeldet haben. Und da gibt es schon große Differenzen:

Kreisliga A: 13

Ostsaar: 36 Mannschaften

Landesliga: 15

Bezirksliga: 17

Kreisliga A: 5

Südsaar: 47 Mannschaften

Landesliga: 14

Bezirksliga: 22

Kreisliga A: 11

Gesamt: 47

Westsaar: 52 Mannschaften

Landesliga: 14

Bezirksliga: 24

Kreisliga A: 14

Das Ziel der ersten Runde des Pokals ist es jetzt, überall auf 32 Mannschaften zu kommen, damit saarlandweit nach dem gleichen Schema gelost werden kann.

Deshalb gibt es folgende Spielanzahl in der 1. Runde am Mittwoch, den 6. August 2025:

Nord (48): 16 Spiele und 16 Freilose= 32 Mannschaften

Ost (36): 4 Spiele und 28 Freilose= 32 Mannschaften

Süd (47): 15 Spiele und 17 Freilose= 32 Mannschaften

West (52): 20 Spiele und 12 Freilose= 32 Mannschaften

Neu ist die jetzt die weitere Vorgehensweise: Es wird nämlich in allen vier Kreisen nur einmal gelost. Mit Hilfe eines Turnierbaumes, wie man es aus dem Tennis oder Darts kennt, wird jedem Verein eine Nummer von 1 bis 32 zugelost und er wird an dieser Stelle in den Turnierbaum eingetragen: