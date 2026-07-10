Viermal Klassenerhalt: Füchse pushen Jugend-Teams

U15 schafft den Klassenerhalt – Foto: Frank Arlinghaus

Während die 1. Herren der Füchse Berlin Reinickendorf mit der Berliner Meisterschaft und dem Aufstieg in die Oberliga Nord für sportliche Schlagzeilen sorgten, wurde im Nachwuchs die Grundlage für die Zukunft gelegt. Nach einer schwierigen Saison schafften alle Großfeldmannschaften den Klassenerhalt. Nun beginnt mit neuen Trainerteams, klaren Strukturen und einem neuen Großfeldkoordinator der nächste Entwicklungsschritt

Der sportliche Erfolg der 1. Herren hat bei den Füchsen Berlin Reinickendorf neue Euphorie entfacht. Mit der Berliner Meisterschaft und dem Aufstieg in die Oberliga Nord setzte die Mannschaft ein Ausrufezeichen. Doch auch im Nachwuchsbereich gibt es positive Nachrichten – wenn auch unter anderen Vorzeichen.

Die vergangene Saison war für die Großfeldteams des Vereins eine echte Bewährungsprobe. Sowohl die U14 (Landesklasse) als auch die U15, U17 und U19 (alle Berlin-Liga) mussten bis in die Schlussphase der Saison um den Klassenerhalt kämpfen. Am Ende gelang allen Mannschaften der Verbleib in ihren jeweiligen Spielklassen – ein wichtiger Erfolg, auf dem der Verein nun aufbauen möchte.

Nachwuchs soll gestärkt und Ausbildung verbessert werden

Zur neuen Saison wird der gesamte Großfeldbereich deshalb neu strukturiert. Neue Trainerteams, ein einheitliches sportliches Konzept und klar definierte Abläufe sollen den Nachwuchs langfristig stärken und die Ausbildung der Spieler weiter verbessern.

Verantwortlich für die Koordination des Großfeldbereichs ist künftig Samed Çam. Der neue Großfeldkoordinator ist seit mehr als 20 Jahren – mit kurzen Unterbrechungen – Teil der Füchse Berlin Reinickendorf und kennt den Verein wie kaum ein anderer. Als Trainer begleitete er in den vergangenen Jahren zahlreiche Mannschaften von der U9 bis zur U17 und übernimmt nun erstmals die sportliche Gesamtverantwortung für den Großfeldbereich.

"Der Klassenerhalt aller Großfeldteams war für uns enorm wichtig. Jetzt wollen wir die Chance nutzen, nachhaltige Strukturen aufzubauen und den positiven Schwung im gesamten Verein mitzunehmen", sagt Çam. "Unser Ziel ist es, den Spielern eine klare sportliche Perspektive zu geben und die Füchse wieder als feste Größe im Berliner Jugendfußball zu etablieren."