Viermal Klassenerhalt: Füchse pushen Jugend-Teams

Während die 1. Herren der Füchse Berlin Reinickendorf mit der Berliner Meisterschaft und dem Aufstieg in die Oberliga Nord für sportliche Schlagzeilen sorgten, wurde im Nachwuchs die Grundlage für die Zukunft gelegt. Nach einer schwierigen Saison schafften alle Großfeldmannschaften den Klassenerhalt. Nun beginnt mit neuen Trainerteams, klaren Strukturen und einem neuen Großfeldkoordinator der nächste Entwicklungsschritt
Oberliga-Aufstieg der Herren entfacht neue Euphorie
Der sportliche Erfolg der 1. Herren hat bei den Füchsen Berlin Reinickendorf neue Euphorie entfacht. Mit der Berliner Meisterschaft und dem Aufstieg in die Oberliga Nord setzte die Mannschaft ein Ausrufezeichen. Doch auch im Nachwuchsbereich gibt es positive Nachrichten – wenn auch unter anderen Vorzeichen.
Alle Jugend Großfeld-Teams halten die Klasse
Die vergangene Saison war für die Großfeldteams des Vereins eine echte Bewährungsprobe. Sowohl die U14 (Landesklasse) als auch die U15, U17 und U19 (alle Berlin-Liga) mussten bis in die Schlussphase der Saison um den Klassenerhalt kämpfen. Am Ende gelang allen Mannschaften der Verbleib in ihren jeweiligen Spielklassen – ein wichtiger Erfolg, auf dem der Verein nun aufbauen möchte.
Nachwuchs soll gestärkt und Ausbildung verbessert werden
Zur neuen Saison wird der gesamte Großfeldbereich deshalb neu strukturiert. Neue Trainerteams, ein einheitliches sportliches Konzept und klar definierte Abläufe sollen den Nachwuchs langfristig stärken und die Ausbildung der Spieler weiter verbessern.
Verantwortlich für die Koordination des Großfeldbereichs ist künftig Samed Çam. Der neue Großfeldkoordinator ist seit mehr als 20 Jahren – mit kurzen Unterbrechungen – Teil der Füchse Berlin Reinickendorf und kennt den Verein wie kaum ein anderer. Als Trainer begleitete er in den vergangenen Jahren zahlreiche Mannschaften von der U9 bis zur U17 und übernimmt nun erstmals die sportliche Gesamtverantwortung für den Großfeldbereich.
"Der Klassenerhalt aller Großfeldteams war für uns enorm wichtig. Jetzt wollen wir die Chance nutzen, nachhaltige Strukturen aufzubauen und den positiven Schwung im gesamten Verein mitzunehmen", sagt Çam. "Unser Ziel ist es, den Spielern eine klare sportliche Perspektive zu geben und die Füchse wieder als feste Größe im Berliner Jugendfußball zu etablieren."
Auf eine durchgängige Ausbildungsphilosophie wird gesetzt
Dabei soll die Entwicklung nicht kurzfristig gedacht werden. Vielmehr setzen die Verantwortlichen auf Kontinuität, eine enge Zusammenarbeit der Trainerteams und eine durchgängige Ausbildungsphilosophie, die den Übergang vom Jugend- in den Herrenbereich erleichtern soll.
Mit dem sportlichen Erfolg der ersten Mannschaft im Rücken und dem erfolgreichen Klassenerhalt aller Großfeldteams sehen die Füchse Berlin Reinickendorf gute Voraussetzungen, um den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. Der Neuaufbau des Nachwuchsbereichs soll dabei die Basis für eine erfolgreiche Zukunft bilden.
___________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!