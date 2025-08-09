Viermal jubeln die Gäste: Die letzten Erstrunden-Tickets sind vergeben

Das Teilnehmerfeld für die erste Hauptrunde im dachbleche24-Landespokal ist komplett. Am Freitag und Samstag wurden die verbliebenen vier Tickets in der Ausscheidungsrunde vergeben. In jeder Partie setzten sich die Gäste durch.

In der vergangenen Landesliga-Saison hatte die SG Blau-Weiß Brachstedt beide Partien gegen den 1. FC Zeitz verloren. Am Sonnabend aber gingen die Brachstedter als Sieger vom Platz. Zu Gast in Zeitz trafen Christian Kuka, Roberto Ritter und Florian Nagel zum Auswärtssieg. Für die Hausherren traf Leonard Seyfert per Elfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Ebenfalls am Sonnabend sicherte sich der SV Blau-Weiß Farnstädt sein Ticket für die erste Hauptrunde. Der einzige Kreispokalsieger, der in die Ausscheidungsrunde musste, siegte mit 2:0 beim TSV Leuna. Bennet Magnus Haffke und Fabian Zwarg trafen vor 125 Zuschauern für den Landesliga-Aufsteiger.

Den größten Krimi in der Ausscheidungsrunde boten Union Schönebeck und der VfB Ottersleben am Freitagabend. Nach Toren von Leon Holtermann und Doppelpacker Marcus Wolkenstein hatten die Schönebecker bis in die Schlussphase hinein mit 3:1 geführt. Dann jedoch retteten Damian Leuschner und Sebastian Zemann den VfB noch spät in die Verlängerung - und in dieser erzielte dann Dominic Carl per Kopf den goldenen Treffer für den VfB Ottersleben.

Dagegen hatte der FSV Saxonia Tangermünde nichts anbrennen lassen. Mit einem 5:1-Erfolg beim SV Arminia Magdeburg sicherte sich der Vizemeister der Landesliga Nord souverän das Ticket für die erste Hauptrunde. Der doppelte Maurice Pascale Schmidt, Andriy Zaporoshchenko, Pascal Lemke und Kapitän Jonas Lehmann trafen für den Favoriten. Den Arminen blieb nur der Ehrentreffer durch Hugo Heinrich Bielau.

