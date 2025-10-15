Viermal Haas, ein Herz: Die Familienmacht beim SV Reinstetten

Wenn beim SV Reinstetten der Name Haas fällt, ist damit gleich viermal Power, Herzblut und Zusammenhalt gemeint. Katja, Julia, Tina und Kathrin Haas sind nicht nur Teamkameradinnen, sondern auch Familie – zwei Schwesternpaare, die als Cousinen noch enger verbunden sind. Gemeinsam kämpfen sie für ihren Verein, der aktuell an der Spitze der Frauen-Bezirksliga, Staffel 2, Bodensee steht. Ein familiäres Erfolgsrezept, das seinesgleichen sucht.

Routine mit viermal Haas Für Außenstehende mag es verwirrend klingen: Gleich vier Spielerinnen im Team, die denselben Nachnamen tragen. Doch für die 26-jährige Kapitänin Katja Haas ist das längst Alltag. „Für uns ist das längst Routine – wir unterscheiden uns intern einfach mit dem Vornamen“, sagt sie. „Wir spielen schon viele Jahre gemeinsam Fußball, sodass es für uns und unsere Mitspielerinnen normal geworden ist.“ Verwechslungen? Fehlanzeige. „Das kommt eigentlich gar nicht mehr vor.“

Kleine Reibereien gehören dazu Natürlich ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Die 23-jährige Tina Haas spricht offen über Momente der Spannung: „Natürlich sind wir uns nicht immer einig und diskutieren auch mal. Aber das ist normal. Man ist dann vielleicht kurz genervt, aber das ist schnell wieder vergessen.“ Gerade weil sie sich so gut kennen, können Dinge oft direkter angesprochen werden. „Das Gute ist, dass wir ehrlich zueinander sind und keiner etwas persönlich nimmt.“

Vertrautheit auf und neben dem Platz Die enge familiäre Bindung ist im Team spürbar. Die 29-jährige Julia Haas, Schwester von Katja, betont: „Wir vertrauen uns blind und wissen meistens schon, was die andere vorhat. Das schafft Sicherheit – sowohl im Spiel als auch im Training.“ Dieses blinde Verständnis zeigt sich besonders in den entscheidenden Momenten auf dem Feld, wenn ein Blick oder eine kleine Bewegung genügt, um das Richtige zu tun.

Wenn Worte überflüssig werden

Auch die 23-jährige Kathrin Haas, Zwillingsschwester von Tina, beschreibt das Zusammenspiel mit viel Gefühl: „Tatsächlich verstehen wir uns blind auf dem Spielfeld und wissen genau, wohin die andere gerade läuft oder was sie vorhat.“ Diese besondere Verbindung macht den Unterschied. „Das erleichtert vieles – manchmal braucht es gar keine Worte.“

Sechs Jahre gemeinsame Geschichte

Das Quartett kennt sich nicht nur vom Fußballplatz, sondern hat sich über die Jahre zu einer eingeschworenen Einheit entwickelt. Katja Haas sagt: „Wir spielen jetzt schon fast sechs Jahre gemeinsam bei den Damen des SVR. Natürlich hat sich das Zusammenspiel über die Zeit eingespielt und weiterentwickelt. Jeder kennt die Stärken und Eigenheiten der anderen.“

Vier Positionen, ein Gedanke

Auch auf dem Spielfeld greifen ihre Positionen ineinander. Julia Haas erklärt: „Ich spiele Linksverteidigerin, Kathrin spielt im linken Mittelfeld vor mir und Tina und Katja spielen im Sturm.“ Der linke Flügel ist damit fest in Familienhand – ein Zusammenspiel, das für die Gegnerinnen schwer zu durchbrechen ist.

Fußball als Familienthema

Abseits des Rasens bleibt das Thema Fußball präsent. Kathrin Haas erzählt: „Privat geht es bei uns zum größten Teil auch um Fußball. Das liegt aber nicht nur daran, dass wir vier gemeinsam in einer Mannschaft spielen. Unsere Brüder Christoph und Gabriel spielen ebenfalls beim SV Reinstetten.“ Selbst bei Familienfesten komme man nicht drum herum: „Das gehört bei uns einfach dazu.“

Rituale am Spieltag

Am Spieltag läuft bei den Haas-Mädels alles nach einem festen Muster. Tina Haas schildert: „Meistens holen wir uns gegenseitig ab und fahren gemeinsam zum Treffpunkt. Dabei wird schon diskutiert, wie der Trainer aufstellen wird und wie wir den Gegner einschätzen.“ Schon auf der Fahrt wird also analysiert und motiviert – echte Teamarbeit beginnt lange vor dem Anpfiff.

Der Blick auf die Tabelle

Aktuell läuft es bestens: Der SV Reinstetten steht auf Platz 1 der Frauen-Bezirksliga, Staffel 2, Bodensee – unbezwungen. Katja Haas formuliert das Ziel klar: „Wir wollen so weitermachen wie bisher. Aktuell sind wir ungeschlagen, und das bleibt auch unser Ziel. Das ganze Team arbeitet Woche für Woche hart – und dazu wollen wir unseren Teil beitragen.“

Keine weitere Haas in Sicht

Und wie sieht die Zukunft aus? Wird es irgendwann noch eine fünfte Haas im Team geben? Tina Haas sagt: „Nein, aktuell gibt es keine Nachwuchsspielerin in unserer Familie.“

Ein Familienkapitel voller Leidenschaft

Vier Frauen, ein Name, ein Verein – die Geschichte der Haas-Spielerinnen beim SV Reinstetten ist ein Paradebeispiel für familiären Zusammenhalt im Sport. Mit Leidenschaft, Ehrgeiz und gegenseitigem Vertrauen prägen Katja, Julia, Tina und Kathrin Haas nicht nur eine Mannschaft, sondern zeigen auch, dass Familie und Fußball eine perfekte Kombination sein können.