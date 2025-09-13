Viermal Alu, zweimal Tor - Biene summt oben weiter

Viermal Alu, zweimal Tor - Biene summt weiter oben

Holthausen-Biene II bleibt in der 3. Kreisklasse weiter ohne Makel und feierte beim SV Alemannia Salzbergen III einen verdienten 2:0-Auswärtssieg. Matchwinner war Lion Wedekind, der beide Treffer für den Tabellenführer erzielte. Von Beginn an übernahm die Reserve aus Holthausen-Biene die Initiative. Bereits nach acht Minuten setzte sich Wedekind nach Zuspiel von Jannis Bolk stark durch und vollendete zur frühen Führung. Salzbergen brauchte lange, um ins Spiel zu finden, hatte aber durch Lammers (33.) und van der Zee (45.+1) gute Chancen zum Ausgleich. Beide Male fehlte nur wenig, ehe Bienes Schlussmann Herbers sicher zupackte. Die Gäste blieben gefährlicher, scheiterten jedoch mehrfach am Aluminium. Insgesamt zweimal Latte und zweimal Pfosten verhinderten einen höheren Pausenstand. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es dann erneut Wedekind, der nach feiner Vorlage von André Hilling eiskalt per Heber auf 0:2 stellte (45.+4). Im zweiten Durchgang verwaltete Biene das Ergebnis clever. Trainer Bolk brachte frische Kräfte, die Salzbergen trotz allen Bemühungen nicht mehr ernsthaft gefährlich werden ließen. Die letzte nennenswerte Aktion gehörte erneut dem eingewechselten Marten, dessen Versuch allerdings von Keeper Faller entschärft wurde (81.). Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel festigte Holthausen-Biene II die Tabellenführung und bleibt das Maß der Dinge in der Liga. Salzbergen III hingegen wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis. Liveticker: David Langenhorst Ein Derby wie gemalt: fair, flott, verdient

Gestern, 13:00 Uhr SV Grenzland Twist SV G. Twist III SV Germania Twist Germ.Twist II 4 1 Abpfiff Der SV Grenzland Twist III hat das Derby in der 3. Kreisklasse Emsland Mitte gegen Germania Twist II klar und verdient mit 4:1 für sich entschieden. Die Hausherren dominierten das Geschehen von Beginn an, setzten die entscheidenden Akzente und stellten schon in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg. Nach 13 Minuten traf Sebastian Geers per Kopfball nach einem Freistoß zur Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Tom Pieper mit einem satten Abschluss ins kurze Eck auf 2:0. Wenig später schloss Marcel Ströer einen Alleingang eiskalt zum 3:0 ab (26.). Germania Twist fand nach der Pause etwas besser ins Spiel und verkürzte durch David Bruns nach einem Abwehrfehler auf 3:1 (62.). Doch die Hoffnung währte nur kurz: Ströer sorgte mit einer direkt verwandelten Ecke für das Highlight des Spiels und stellte auf 4:1 (71.). Grenzland ließ anschließend nichts mehr anbrennen und brachte den verdienten Sieg souverän ins Ziel. „Ein verdienter Sieg in einem sehr fairen Derby“, fasste Liveticker-Schreiber Alfons Schwieters nach dem Abpfiff zusammen. Germania Twist II zeigte Größe und erkannte die Niederlage sportlich fair an. Tore: 1:0 Geers (13.), 2:0 Pieper (17.), 3:0 Ströer (26.), 3:1 Bruns (62.), 4:1 Ströer (71.) Unbesiegt bis zur Mittagspause - TuS Lingen beendet die Serie von Bawinkel

– Foto: Markus Meer

Gestern, 12:00 Uhr SV Bawinkel 1956 SV Bawinkel II TuS Lingen Ems TuS Lingen 1 5 Abpfiff Ein frühes Sonntagsspiel, pünktlich um 12, als bei den meisten anderen gerade erst das Mittag auf dem Tisch stand. Markus Meer hatte den Finger am Ticker und der bekam einiges zu tun. Schon nach sieben Minuten hieß es 0:1. Max Plep, goldrichtig postiert, schob ein. Der SV Bawinkel wirkte wach, aber nicht wach genug. In Minute 32 legte Hendrik Müller nach, ein flatternder Schuss, halb Kunst, halb Zufall, aber vor allem drin. Doch die Gastgeber meldeten sich zurück: Simon Duisen stieg nach einem Freistoß hoch, nickte zum Anschluss ein und brachte den Platz zum Summen. Pause. Und das Gefühl: hier geht noch was. Ging aber nicht. Stattdessen übernahm TuS Lingen wieder die Kontrolle. Colin Hammacher stellte auf 1:3 (76.), Henri Lohle erhöhte (86.), und in der Nachspielzeit durfte auch Norman Rensing noch einköpfen. Das Torfestival der Gäste setzte sich fort, während Bawinkels Serie endete. Markus Meer fasste es im Ticker passend zusammen: „Die Bawinkler ungeschlagen Serie reißt, die Siegesserie des TuS geht weiter.“ Am Ende ein verdienter Sieg für Lingen, wenn auch einer, für den sie länger schuften mussten, als es das Ergebnis vermuten lässt. Und so blieb für die Zuschauer nur der Trost, dass selbst ein 1:5 mit einem Liveticker wie diesem noch lesenswert ist. Torfestival in Landegge – SG zerlegt Neuringe II mit 9:0

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr SG Landegge SG Landegge SV Neuringe SV Neuringe II 9 0 Abpfiff Die SG Landegge hat am Freitagabend ein echtes Schützenfest gefeiert. Gegen den chancenlosen SV Neuringe II setzten sich die Gastgeber vor heimischem Publikum klar mit 9:0 durch. Bereits zur Pause war die Partie entschieden, nach dem Seitenwechsel legte das Team von Trainer Thorben Gamble gnadenlos nach. Geduld zahlt sich aus Obwohl Landegge von Beginn an das Spiel bestimmte, dauerte es bis zur 26. Minute, ehe Bryan Kargus nach Vorarbeit von Dusty Wengler den Bann brach. Nur wenig später erhöhte Bernd Roetmann auf 2:0 (35.), ehe Wengler selbst mit seinem zweiten Saisontor traf (39.). Noch vor der Pause köpfte Tobias Rüther nach Kargus-Flanke das 4:0 (41.) - die Vorentscheidung. Überrollte Gäste nach der Pause Auch nach dem Seitenwechsel ließ Landegge nicht locker: Martin Borgmann (51.) und erneut Wengler (55.) schraubten das Ergebnis auf 6:0. Patrick Pöttker trug sich mit einem Doppelpack in die Torschützenliste ein (64., 82.), dazwischen traf Roetmann zum 8:0 (80.). Am Ende stand ein deutlicher 9:0-Erfolg, der auch in dieser Höhe verdient war. Einseitiges Spiel, glänzende Offensive Von Neuringe II kam offensiv kaum etwas, die wenigen Entlastungsangriffe wurden sicher verteidigt. Landegge dagegen kombinierte sich in einen Rausch und hatte in Wengler, Roetmann und Pöttker gleich mehrere überragende Offensivkräfte. Stimme zum Spiel Liveticker-Schreiber Thorben Gamble, der die Partie gewohnt launig begleitete, brachte es nach dem Schlusspfiff auf den Punkt: „Verdiente Führung, klares Chancenplus und ein goldenes Händchen bei den Einwechslungen.“ Fazit Landegge meldet sich mit einer Gala eindrucksvoll zurück und darf mit breiter Brust auf die kommenden Aufgaben blicken. Für Neuringe II dagegen bleibt nur die Erkenntnis, dass an diesem Tag schlicht nichts zu holen war. Katze im Tor, mehr Punkte als im ganzen Vorjahr

– Foto: ASV Altenlingen IV