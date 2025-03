Vierkirchen setzt sich weiter ab - Allach-Reserve feiert Kantersieg

In der Tabelle hat Vierkirchen nun neun Punkte Vorsprung auf Röhrmoos, das allerdings zwei Spiele weniger absolviert hat. Die SpVgg muss für die Rückkehr auf den 1. Platz nun auf Vierkirchener Patzer hoffen. Robert Szeidl: „Für die Stimmung in der Mannschaft war der Sieg Bombe, aber wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel schauen.“

SC Vierkirchen – SpVgg Röhrmoos 1:0: Vor der Topkulisse von über 250 Zuschauern war in der ersten Halbzeit Röhrmoos ganz klar Chef im Ring. „Zur Pause müssen wir 4:1 führen“, sagte später Gästetrainer Christian Keßler. Alleine Maximilian Schütz hatte drei Großchancen. Nach der Pause kamen dann die Vierkirchener besser ins Spiel und setzten vornehmlich auf lange Bälle. Dies hatte man bei Beobachtungen des Gegners als Vorteil ausgemacht in Verbindung mit der Überzeugung, läuferische Vorteile zu haben. Vierkirchens Trainer Robert Szeidl sah sich spätestens nach dem Siegtor in seiner Taktik bestätigt. Nach einer langen Flanke von Simon Plabst traf Luca Kaiser per Kopf. „Eine kleine Unachtsamkeit hat uns das Spiel gekostet“, kommentierte Keßler diesen Treffer aus der 55 Minute. Röhrmoos hatte dann noch viel Zeit für den Ausgleich und betrieb auch viel Aufwand, der jedoch nichts einbrachte. „Wir sind einfach nicht durchgekommen gegen die Vierkirchener Mauer“, sagte Keßler, „aber ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen.“

TSV Allach II – SG Altomünster/Pipinsried 2 6:0 (1:0): In der Winterpause wechselte die Trainerschaft in Altomünster in der Familie Penk von Vater Robert zu Sohn Raphael aus privaten Gründen. Und dieser hatte einen unglücklichen Einstand mit einer sicherlich verdienten Niederlage, die aber deutlich zu hoch ausgefallen ist. In der ersten Hälfte war die Partie völlig offen, und Allach lag nur knapp vorne. Beim Stand von 3:0 machten die Gäste zehn Minuten vor dem Ende komplett auf und fingen sich dann noch drei Stück. Für Allach machte Emil Degen zwischen der 81. und 89. Minute einen rekordverdächtigen Hattrick.

TSV Eintracht Karlsfeld III – SpVgg Hebertshausen 3:3: Die Hebertshausener sind stark aus der Winterpause gestartet und machten auch in Karlsfeld ein gutes Spiel. Es war so ein klassisches 3:3, bei dem beide Seiten bedauerten, dass mehr drin gewesen sei. Nach zwei schnellen Toren von Hebertshausen (Julian Stancu, 11.) und Karlsfeld (Florian Wörle, 13.) gingen dann die Hausherren in Führung (Benjamin Weikenstorfer, 25.). Ben Seethaler glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus (45.+2). Zwei Minuten nach Wiederbeginn wurde nach einem undurchsichtigen Gestocher ein Rückpass zum Torwart gepfiffen, was die Gäste nicht verstehen konnten. Der indirekte Freistoß brachte das 3:2 durch Göksel Mete. Hebertshausens Spielertrainer Sebastian Hüttner machte den späten Ausgleich dann zur Chefsache (89.).