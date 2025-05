Vierkampf um Titel und Aufstiegsrelegation: Roj in der Pole-Position

Die Landesliga Staffel 3 bekommt am letzten Spieltag tatsächlich einen Showdown zwischen vier (!) Teams um die Meisterschaft und den Platz in der Aufstiegsrelegation zur Westfalenliga. Die DJK TuS Hordel gab seine Tabellenführung am vorletzten Spieltag ab und musste sich beim TuS Hannibal am Ende mit einem 1:1 zufrieden geben. Die Dortmunder fuhren hingegen einen großen Punktgewinn ein, der den Klassenerhalt rechnerisch perfekt machte.

Hordels Konkurrententrio gab sich derweil keine Blöße und fuhr im Kollektiv drei Kantersiege ein. Der FC Roj ist nach dem 6:0 über SW Wattenscheid 08 neuer Tabellenführer und schoss den Vorletzten damit endgültig in die Bezirksliga. Auf einen Punkt an Hordel herangerückt sind nun wieder die SSV Buer (6:1 gegen den VfR Sölde) und der FC Marl (6:0 gegen YEG Hassel), die sich beide wieder Hoffnungen auf die Top-2 machen dürfen, sollten sie ihre Hausaufgaben am letzten Spieltag erledigen.

Am nächsten Sonntag kommt es dann in Dortmund im direkten Aufeinandertreffen zum alles entscheidenden Saisonfinale zwischen dem FC Roj und der DJK TuS Hordel. Ein Punkt würde Roj zur Landesliga-Meisterschaft reichen, während Hordel nur ein Sieg weiterhelfen würde um nicht auf Schützenhilfe aus der Liga angewiesen zu sein. Parallel ist die SSV Buer beim Hombrucher SV zu Gast, der FC Marl tritt beim SuS Kaiserau an, die beide den Klassenerhalt in der Tasche haben.