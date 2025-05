Vierkampf um Platz zwei spitzt sich zu

Der spielfreie VfL Fredenbeck, der seit letzter Woche ohne Trainer Dieter Just weitermacht, musste mit ansehen, wie alle drei Konkurrenten ihre Spiele gewannen. Während die Siege des MTV Hammah III, der jetzt wieder auf Platz 2 steht, in Wangersen und der SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg in Drochtersen zu erwarten waren, zählt der 2:1-Erfolg des SSV Hagen III gegen Meister Himmelpforten eher zu den Überraschungen. Hagen (27 Punkte) und Fredenbeck (29) haben noch zwei Spiele, Hammah (31) und Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg (30) lediglich noch eins. Die Zeichen stehen also auf Fredenbeck.

Wischhafen/Dornbusch oder Drochtersen/Assel

Im Tabellenkeller sind es vermutlich nur noch die Kehdinger Teams, die zittern müssen. Der FC Wischhafen/Dornbusch II gewann 4:1 gegen den ASC Cranz-Estebrügge III und lässt jetzt doch die SV Drochtersen/Assel VI wieder zittern. Die Spielgemeinschaft liegt zwei Punkte vor dem FC. Ganz gerettet sind der SuSV Heinbockel und MTV Wangersen zwar noch nicht, bei fünf Punkten Vorsprung sollte aber eigentlich nichts mehr passieren.

