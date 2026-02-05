Vierkampf um die Spitze: Behält Hirschkampf weiter die Nase vorn?

Der vergangene Spieltag hat das Meisterrennen noch einmal ordentlich durchgewirbelt. Nun hängt dem Primus 1. FC Hirschkamp nicht nur der SC Buschhausen, sondern auch der FC Welheim und die Spvgg Sterkrade-Nord dicht im Nacken. Für den Spitzenreiter geht es dabei zunächst gegen Glück-Auf Sterkrade nicht weiter ins Stolpern zu geraten. Dahinter hat Buschhausen mit Vorjahres-Herbstmeisters BW Fuhlenbrock die auf dem Papier komplizierteste Aufgabe vor sich. Unterdessen bekommt es Welheim mit Kellerkind BV Osterfeld zu tun.
20. Spieltag
22.02.26 VfR 08 Oberhausen II - Spvgg Sterkrade-Nord II
22.02.26 DJK Arminia Klosterhardt II - SC Buschhausen 1912
22.02.26 SV Sarajevo Oberhausen - FC Sterkrade 72
22.02.26 SV Adler Osterfeld - 1. FC Hirschkamp
22.02.26 FC Welheim - TB Oberhausen 1889
22.02.26 Glück-Auf Sterkrade - BV Osterfeld 1919
22.02.26 Blau-Weiß Fuhlenbrock - TSV Safakspor Oberhausen
22.02.26 VfR 08 Oberhausen - FC Welheim II
