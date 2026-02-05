Vierkampf um die Spitze: Behält Hirschkamp weiter die Nase vorn?

Buschhausen ließ am vergangenen Spieltag Federn. – Foto: Michael Werner

Der vergangene Spieltag hat das Meisterrennen noch einmal ordentlich durchgewirbelt. Nun hängt dem Primus 1. FC Hirschkamp nicht nur der SC Buschhausen, sondern auch der FC Welheim und die Spvgg Sterkrade-Nord dicht im Nacken. Für den Spitzenreiter geht es dabei zunächst gegen Glück-Auf Sterkrade nicht weiter ins Stolpern zu geraten. Dahinter hat Buschhausen mit Vorjahres-Herbstmeisters BW Fuhlenbrock die auf dem Papier komplizierteste Aufgabe vor sich. Unterdessen bekommt es Welheim mit Kellerkind BV Osterfeld zu tun.