 2026-02-05T13:24:16.378Z

Allgemeines

Vierkampf um die Spitze: Behält Hirschkamp weiter die Nase vorn?

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Gleich vier Teams stehen in in direkter Umgebung der Tabellenspitze, die Zweitvertretung der Spvgg Sterkrade-Nord hat jedoch spielfrei.

von Markus Becker · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Buschhausen ließ am vergangenen Spieltag Federn.
Buschhausen ließ am vergangenen Spieltag Federn. – Foto: Michael Werner

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Der vergangene Spieltag hat das Meisterrennen noch einmal ordentlich durchgewirbelt. Nun hängt dem Primus 1. FC Hirschkamp nicht nur der SC Buschhausen, sondern auch der FC Welheim und die Spvgg Sterkrade-Nord dicht im Nacken. Für den Spitzenreiter geht es dabei zunächst gegen Glück-Auf Sterkrade nicht weiter ins Stolpern zu geraten. Dahinter hat Buschhausen mit Vorjahres-Herbstmeisters BW Fuhlenbrock die auf dem Papier komplizierteste Aufgabe vor sich. Unterdessen bekommt es Welheim mit Kellerkind BV Osterfeld zu tun.

______________

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A von Oberhausen und Bottrop!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A von Oberhausen und Bottrop!

>>> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Oberhausen-Bottrop

______________

So läuft der 19. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
15:00

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
15:00

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
15:00

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
15:00

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
15:00

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
15:00

So., 08.02.2026, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
15:15

So., 08.02.2026, 13:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
13:00

______________

>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

______________

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag
22.02.26 VfR 08 Oberhausen II - Spvgg Sterkrade-Nord II
22.02.26 DJK Arminia Klosterhardt II - SC Buschhausen 1912
22.02.26 SV Sarajevo Oberhausen - FC Sterkrade 72
22.02.26 SV Adler Osterfeld - 1. FC Hirschkamp
22.02.26 FC Welheim - TB Oberhausen 1889
22.02.26 Glück-Auf Sterkrade - BV Osterfeld 1919
22.02.26 Blau-Weiß Fuhlenbrock - TSV Safakspor Oberhausen
22.02.26 VfR 08 Oberhausen - FC Welheim II

_______________

>>> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Oberhausen-Bottrop

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein