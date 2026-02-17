Vierkampf um den Thron: Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall im Winter-Fieber

– Foto: Tobias Sellmaier

In der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall herrscht zur Winterpause der Saison 2025/2026 eine fast greifbare Elektrizität. Selten war ein Aufstiegskampf so dicht gedrängt wie in dieser Runde, in dem drei Mannschaften punktgleich an der Spitze thronen und ein vierter Verfolger mit nur einem Zähler Rückstand im Schatten lauert. Es ist eine Liga der Extreme, geprägt von torhungrigen Offensivreihen und der bitteren Realität des Rückzugs einer Mannschaft. Während es formal keine Absteiger gibt, ist der Kampf gegen das Tabellenende eine Frage der sportlichen Ehre, die in den kommenden Monaten ausgefochten wird.

Die Reserve der SG Oppenweiler-Strümpfelbach um Trainer Marcel Polaschek führt das Klassement mit 30 Punkten an und ist das einzige Team, das noch keine Niederlage hinnehmen musste. Mit einer beeindruckenden Bilanz von neun Siegen und drei Unentschieden demonstrieren sie eine Konstanz, die den Konkurrenten Sorgen bereiten muss. Besonders die Offensive ist mit 59 erzielten Treffern das Maß aller Dinge in dieser Spielklasse. Trotz der Punktgleichheit mit den Verfolgern verschafft ihnen das überragende Torverhältnis von plus 44 einen psychologischen Vorteil. Die Souveränität, mit der die Mannschaft auftritt, lässt kaum Zweifel an ihren Ambitionen auf den direkten Aufstieg aufkommen. Das Team wirkt gefestigt und scheint bereit, den Thron bis zum letzten Spieltag zu verteidigen.

TSV Oberbrüden

Der TSV Oberbrüden belegt mit ebenfalls 30 Punkten den zweiten Rang und lauert nur aufgrund der minimal schlechteren Tordifferenz hinter dem Spitzenreiter. Mit zehn Siegen aus zwölf Partien hat die Mannschaft von Trainer Daniel Zivaljevic die höchste Siegquote der Liga vorzuweisen, leistete sich jedoch zwei empfindliche Niederlagen. Die Defensive steht mit nur 12 Gegentoren extrem stabil und ist das Prunkstück des Teams. Es ist bewundernswert, wie effizient das Team seine Punkte sammelt und dabei kaum Schwächen offenbart. In Oberbrüden träumt man zurecht von der direkten Rückkehr in die Kreisliga A. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Mannschaft die nötige Frische für die zweite Saisonhälfte besitzt.

Transfers: Sergej Weerts verlässt den Verein und schließt sich der SG Stebbach/Richen an; Zugänge wurden nicht gemeldet.

FuPa-Prognose: Oberbrüden spielt bis zum Ende um den direkten Aufstieg mit.

SVG Kirchberg

Auf dem dritten Tabellenplatz steht die SVG Kirchberg, die ebenfalls 30 Zähler auf dem Konto hat, dafür jedoch ein Spiel mehr als die direkte Konkurrenz benötigte. Mit zehn Siegen zeigt sich das Team enorm spielstark, musste aber bereits drei Niederlagen hinnehmen, was im engen Titelrennen schwer wiegen könnte. Die Tordifferenz von plus 31 ist beachtlich, reicht aber derzeit nicht aus, um an den beiden Top-Teams vorbeizuziehen. Kirchberg besticht durch einen mutigen Offensivfußball, der für Spektakel sorgt. Um ganz oben zu bleiben, darf sich die Mannschaft von Trainer Adrian Eckert in der Rückrunde keine weiteren Ausrutscher mehr erlauben. Der Druck ist hoch, doch die Qualität im Kader ist unbestritten vorhanden.

Transfers: Andre Jelica verstärkt die Mannschaft und kommt von der SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg.

FuPa-Prognose: Kirchberg landet sicher unter den ersten drei Teams.

SV Spiegelberg

Der SV Spiegelberg belegt den vierten Platz und ist mit 29 Punkten der Vierte im Bunde der Aufstiegsaspiranten. Nur ein Punkt trennt sie vom Spitzenreiter, was die Dramatik in diesem Tabellenviertel unterstreicht. Mit lediglich 14 Gegentoren stellt Spiegelberg eine der besten Abwehrreihen und ist taktisch äußerst diszipliniert eingestellt. Neun Siege aus 13 Spielen sind ein Zeugnis harter Arbeit und einer mannschaftlichen Geschlossenheit, die ihresgleichen sucht. Sollte einer der drei Erstplatzierten straucheln, steht Spiegelberg bereit, um eiskalt zuzuschlagen. Die Hoffnung auf die Relegation ist im Verein lebendiger denn je.

Transfers: Der Kader wird verstärkt durch Kay Ihde (Spvgg Kleinaspach/Allmersbach), Ramiz Iljazovic (FK Sarajevo Stuttgart) sowie Dmytro Batrak und Andrii Doskach (beide von einem ukrainischen Club).

FuPa-Prognose: Dank der Verstärkungen ist Spiegelberg der Geheimfavorit auf Platz zwei.

Das Mittelfeld

SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II

Die Spielgemeinschaft aus Murrhardt und Kirchenkirnberg belegt mit 25 Punkten einen soliden fünften Tabellenplatz. Acht Siege stehen drei Niederlagen gegenüber, was die Konkurrenzfähigkeit der Reservemannschaft unterstreicht. Mit 44 erzielten Toren gehört die Offensive zum oberen Drittel der Liga, doch der Rückstand auf die Aufstiegsplätze beträgt bereits fünf Zähler. Es ist eine Saison der Stabilisierung, in der das Team zeigt, dass es an guten Tagen jeden Gegner schlagen kann. Die Distanz nach oben scheint für diese Spielzeit jedoch etwas zu groß zu sein, um noch aktiv einzugreifen. Dennoch wird die Mannschaft vom Trainerduo Marco Hess und Dennis Briegel alles daran setzen, den fünften Rang bis zum Saisonende zu verteidigen.

Transfers: Bei der Spielgemeinschaft gab es im Winter keinerlei Fluktuation im Kader.

FuPa-Prognose: Die SG wird die Saison auf dem fünften Platz beenden.

SC Fornsbach

Der SC Fornsbach rangiert mit 25 Punkten auf dem sechsten Platz und ist punktgleich mit dem Tabellenfünften. Die Mannschaft von den Trainern Patrick Voag und Heiko Rohrweck ist für ihre torreichen Spiele bekannt, was das beeindruckende Torverhältnis von 50:24 unterstreicht. Acht Siege und vier Niederlagen spiegeln eine Saison mit Licht und Schatten wider, in der Konstanz das große Manko bleibt. Fornsbach agiert oft mit offenem Visier, was sie zu einem der attraktivsten Teams der Liga macht. Auch wenn der Aufstieg in diesem Jahr außer Reichweite erscheint, ist die Entwicklung der Mannschaft positiv zu bewerten. In der Rückrunde geht es primär darum, die spielerische Linie weiter zu verfeinern.

Transfers: Der SC Fornsbach meldete für die Winterpause weder Zu- noch Abgänge.

FuPa-Prognose: Fornsbach festigt seine Position im oberen Mittelfeld.

FC Welzheim II

Der FC Welzheim II befindet sich mit 18 Punkten auf dem siebten Platz der Tabelle. Mit sechs Siegen und sieben Niederlagen ist die Bilanz fast ausgeglichen, was die Rolle als typische Mittelfeldmannschaft unterstreicht. Das negative Torverhältnis von 24:33 zeigt jedoch deutlich, wo die Probleme liegen: Die Defensive ist zu anfällig und die Offensive oft zu harmlos. Dennoch hat die Mannschaft von Trainer Kevin Heinrich bewiesen, dass sie gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte souverän punkten kann. Für die Rückrunde gilt es, die Balance zwischen den Mannschaftsteilen zu finden.

Transfers: Ben Köngeter rückt aus der eigenen Jugend in den aktiven Kader auf.

FuPa-Prognose: Welzheim wird den siebten Platz halten können.

TSV Leutenbach

Mit 16 Punkten belegt der TSV Leutenbach um Trainer Dennis Warwash den achten Rang der Kreisliga B2. Die Bilanz von fünf Siegen und sechs Niederlagen zeigt ein Team, das noch nach seiner Identität in dieser Spielklasse sucht. Besonders schmerzhaft ist das negative Torverhältnis, da die Defensive bereits 25 Mal hinter sich greifen musste. Leutenbach hat in dieser Saison oft mit personellen Problemen zu kämpfen gehabt, was einen besseren Tabellenplatz verhinderte. Dennoch steckt Potenzial in der Truppe, das in der Rückrunde häufiger abgerufen werden soll. Es geht nun darum, die Saison ordentlich zu Ende zu spielen und die Neuzugänge zu integrieren.

Transfers: Neu im Team sind Manuel Rathmann (eigene Jugend) und Patrick Schmidtke (SV Viktoria 08 Lübeck), während Pajtim Krasniqi (FC Winnenden) sowie Honar Hasan (TV Weiler/Rems und TV Weiler/Rems II) den Verein verlassen haben.

FuPa-Prognose: Leutenbach wird im gesicherten Mittelfeld verweilen.

Die untere Tabellenregion

SF Großerlach

Die Sportfreunde Großerlach stehen mit 13 Punkten auf dem neunten Platz und kämpfen vor allem mit ihrer Defensive. 57 Gegentore in nur 13 Spielen sind ein erschreckender Wert, der deutlich macht, warum das Team von Trainer Andreas Leins so weit unten steht. Nur vier Siege konnten in der bisherigen Spielzeit gefeiert werden, was für die Ansprüche des Vereins zu wenig ist. Dennoch ist die Stimmung im Team ungebrochen kämpferisch, und man hofft auf Besserung in der zweiten Saisonhälfte. Durch massive personelle Veränderungen im Winter soll die nötige Stabilität endlich einkehren. Die Rückrunde wird zur Charakterprobe für die gesamte Mannschaft.

Transfers: Ein wahrer Umbruch findet statt mit den Zugängen von Jannik Leins, Tarik Akgün, Daniel Veloso de Figueiredo (alle FC Viktoria Backnang), Mateus Jacinto Ouana (FC Viktoria Backnang II) sowie Mario Filipe Freitas Meireles und Ioannis Tatsis (beide TSV Oberbrüden II).

FuPa-Prognose: Großerlach wird sich dank der Neuzugänge tabellarisch verbessern.

SGM Aspach

Die SGM Aspach erlebt eine schwierige Saison und findet sich mit nur sieben Punkten auf dem zehnten Rang wieder. Zwei Siege und ein Unentschieden sind eine magere Ausbeute aus zwölf Begegnungen. Mit nur 17 erzielten Treffern gehört die Offensive zu den harmlosesten der Liga, während die Abwehr bereits 56 Gegentore schlucken musste. Die personelle Situation war oft angespannt, was einen geregelten Spielaufbau erschwerte. In Aspach geht es in der Rückrunde nur noch darum, den einen oder anderen Achtungserfolg zu erzielen.

Transfers: In der Winterpause gab es bei der SGM keine personellen Veränderungen.

FuPa-Prognose: Aspach wird weiterhin im Tabellenkeller kämpfen müssen.

TSV Schwaikheim II

Die Reserve des TSV Schwaikheim belegt mit lediglich sechs Punkten den elften Platz. Nur zwei Siege konnten bisher errungen werden, während zehn Partien verloren gingen. Besonders besorgniserregend ist die Offensivausbeute von nur elf Toren, was den schlechtesten Wert der gesamten Liga darstellt. Das Team von Trainer Manuel Casper müht sich redlich, stößt jedoch spielerisch oft an seine Grenzen gegen die physisch starken Gegner der B2. Die Winterpause wurde genutzt, um Wunden zu lecken und neuen Mut für die ausstehenden Spiele zu fassen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist der einzige Neuzugang, der die Qualität im Kader heben soll.

Transfers: Alexander Waschitzta wechselt vom TSV Strümpfelbach nach Schwaikheim.

FuPa-Prognose: Schwaikheim II bleibt im Tabellenkeller stecken.

TSV Lippoldsweiler

Auf dem zwölften Platz rangiert der TSV Lippoldsweiler mit mageren fünf Zählern. Ein Sieg und zwei Unentschieden sind das Ergebnis von 13 kräftezehrenden Partien, in denen die Mannschaft von den beiden Trainern Sefik Mehic und Fabian Flatau oft Lehrgeld zahlen musste. Mit 45 Gegentoren ist die Defensive instabil, und auch im Angriff fehlt mit 16 Treffern die nötige Durchschlagskraft. Die Moral der Truppe wird jedoch gelobt, da sie trotz der vielen Niederlagen nie aufgegeben hat. Der Verein hat im Winter reagiert und versucht, durch eine Vielzahl an Neuzugängen das Ruder noch einmal herumzureißen. Es wird eine Herkulesaufgabe, den Anschluss an das untere Mittelfeld wiederherzustellen.

Transfers: Der Verein rüstet auf mit Lucas Schlömer (vereinslos), Marco Bannert (VfL Leipheim), Maxim Beil, Fabian Huber und Felix Betz.

FuPa-Prognose: Lippoldsweiler wird es schwer haben, den zwölften Platz zu verbessern.

FC Winnenden

Das sportliche Schlusslicht ist der FC Winnenden mit lediglich zwei Punkten aus zwölf Spielen. Zehn Niederlagen und kein einziger Sieg zeichnen das Bild einer Krise, in der sich der Verein befindet. Mit 68 Gegentoren kassiert die Mannschaft von Trainer Oliver Kruschke im Schnitt mehr als fünf Treffer pro Spiel, was eine enorme mentale Belastung darstellt. Dennoch ist der Verein gewillt, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen und hat im Winter fast eine komplette neue Achse verpflichtet. In Winnenden hofft man, dass die Neuzugänge zumindest für mehr Stabilität sorgen. Es ist ein Kampf um den ersten Saisonsieg.

Transfers: Ein Umbruch mit den Zugängen Dennis Baydar, Djellzon Gashi, Noureddine Bouchantouf (alle SF Höfen-Baach), Pajtim Krasniqi (TSV Leutenbach) und Frederick Putzar (FC Viktoria Backnang); Hüseyin-Ali Pala verließ den Verein.

FuPa-Prognose: Winnenden wird es trotz der Neuzugänge schwer haben.

FC Viktoria Backnang II Die zweite Mannschaft des FC Viktoria Backnang hat in dieser Saison einen traurigen Weg eingeschlagen und wurde vom Spielbetrieb zurückgezogen. Damit stehen sie automatisch am Ende der Tabelle, ohne dass ihre Spiele gewertet werden. Der Rückzug ist ein herber Schlag für den Verein und spiegelt die schwierigen Bedingungen im Unterbau vieler Clubs wider. Die Spieler des Kaders haben sich teilweise anderen Vereinen angeschlossen, um weiterhin aktiv zu bleiben.