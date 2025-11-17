Vierkampf bahnt sich an: FC Kosova und TFC Inter nähern sich Spitze

Quasi seit Beginn der Spielzeit haben sich die Sportfreunde Troisdorf und der SV Bergheim als Spitzenteams herauskristallisiert. Mit dem FC Kosova Sankt Augustin und dem TFC Inter Troisdorf mischen sich nun aber zwei Mannschaften ein, die mit ordentlich Anlauf aus dem Tabellenmittelfeld Richtung Spitze stürmen. Alle vier Topteams haben am vergangenen Wochenende gewonnen.
SV Umutspor Troisdorf – SV Rot Weiß Hütte 1:2
SV Umutspor Troisdorf: Tim Hoffmann, Samim Faiz, Haadi Mampuya Maloko, Emrullah Celikpence, Mazlum Cakmak, Noah Arrouchdi, Lyes Nadri (61. Kianoosh Khavari), Yuri Medina Moutaqi (84. Benny Takula), Abdülhaluk Karakas, Sibar Ibrahim, Imran Erdem (66. Firat Arslan) - Trainer: Natale Giarrizzo - Co-Trainer: Levent Budak
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan (68. Özgün Ceylan), Christoph Meurer, Nils Hensellek, Daniel Lasco (46. Ivan Ramiro Trejo), Blerton Ademi (82. Tugay Salman), Kent Hensellek (65. Claudio Cardillo), Blendon Bajrami, Felipe Lepore, Enes Gashi, Moritz Schamaun - Trainer: Alija Zahirovic - Co-Trainer: Lars Lohner
Tore: 0:1 Blerton Ademi (22.), 1:1 Yuri Medina Moutaqi (35.), 1:2 Blerton Ademi (72.)
TuS Winterscheid – Sportfreunde Troisdorf 05 2:4
TuS Winterscheid: Patrick Bluhm, Wolfgang Fischer, Marko Kirschhausen, Benedikt Trost, Michael Fischer, Marc Klein, Jan Luca Fischer (85. Ole Stegemann), Philipp Förster (70. Patrick Fedder), Gunnar Pütz (65. Tim Langer), Marvin Reitz, Kai Heilmann (70. Domenic Laufenberg) - Co-Trainer: Kevin Fischer - Trainer: Sven Bockrath
Sportfreunde Troisdorf 05: Marcel Löwen, Elias Rausch (85. Bilal Zariouh), Leart Gashi, Fabian Hoffmann (70. Okan Güney), Bilal Barouag (82. Alexsandro Dos Anjos Campos), Abderafie Khabza, Ramon Jusufi, Niklas Stange (60. Arthur Ruppel), Fotios Goutzidis, Mohammad Naser Afzal, Marek Michael Kalkan - Trainer: Denis-Hüseyin Schorn - Co-Trainer: Connor Kaiser
Schiedsrichter: Thorsten Filthaut
Tore: 0:1 Mohammad Naser Afzal (20.), 1:1 Kai Heilmann (25.), 1:2 Ramon Jusufi (32.), 1:3 Marek Michael Kalkan (70.), 2:3 Marvin Reitz (75.), 2:4 Bilal Barouag (84.)
Gelb-Rot: Ramon Jusufi (35./Sportfreunde Troisdorf 05/)
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II – TuS Birk 4:1
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Oskar Frielingsdorf, Henryk Klemmer, Fabian Goller, Hendric Schmitz (65. Lorenz Daus), Malte Groß, Niclas Fischer, Pascal Jungbluth, Jan Leyerer, Florian Diehl, Daniel Helmann, Janis Fischer - Co-Trainer: Arne Behrend - Trainer: Marvin Müller
TuS Birk: Christian Malter, Christoph De Vries, Nils Frank Bökert, Christoph Francois Kever (62. Joshua Tobola), Alex Limbach, Leon Bartke, Samuel Patricio Hou, Ben Oberscheid (30. Rene Ronko Kiesewetter), Oliver Becker, Maximilian Schiffler, Jascha Elias Welke - Trainer: Sebastian Hunjet
Tore: 1:0 Florian Diehl (7.), 2:0 Janis Fischer (25.), 3:0 Janis Fischer (42.), 4:0 Janis Fischer (54.), 4:1 Jascha Elias Welke (72.)
SV Fortuna Müllekoven – TuS 05 Oberpleis II 5:2
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth, Jan Pellkofer, Frederik Kuhnert (82. Moritz Zschau), Timur Yunusov, Alessandro Ciocca, Marco Nolden (89. Yannick Vomfell), Besmir Simnica, Marlon Zschau, Nebojsa Kosarcic (75. Mark Bruns), Fabio Klose (75. Daniel Verstrepen), Edon Klinaku (82. Ozan Dursun) - Trainer: Ahmet Cansiz - Co-Trainer: Ugur Dönmez
TuS 05 Oberpleis II: Kyrylo Yentts, Tim Görgens, Denis Nawrath, Maxim Reiser, Akin Sener (65. Niklas Schumacher), Christian Saßenbach, Jan Starke, Michael Wasserheß, Christoph Rödl, Moussa Soumah, Niklas Tropartz (70. Leonard Risch) - Trainer: Tim Görgens
Schiedsrichter: Sven Nieuwenhulzen - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Marlon Zschau (1.), 2:0 Besmir Simnica (18.), 2:1 Denis Nawrath (42.), 2:2 Jan Starke (70. Foulelfmeter), 3:2 Besmir Simnica (77.), 4:2 Besmir Simnica (85.), 5:2 Besmir Simnica (90.)
1. FC Niederkassel II – SV Allner-Bödingen 3:4
1. FC Niederkassel II: Razvan Popa (29. Leon Mutavdzic), Vasileios Kalouris, Louis Müßner, Charalambos Psillakis (58. Constantin Jan Petrautzki), Felix Schäven, Andre Goldmann (90. Haki Berisha), Berkay Dogu, Yussef Meli (46. Marvin Jeitner), Luis Psillakis (90. Kevin Wyborny), Adam Contich, Jan-Sebastian Uth - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
SV Allner-Bödingen: Kilian Gerich, Jonas Stoffer, Ben Blumenthal, Max Baumgarten, Thomas Röhrl (58. Ali Secen), Simon Hipke (68. Adrian Mar Albrecht), Joshua Goebel, Oskar Sund, Victor Diehl (89. Kilian Sieling), Kamil Szyfko (70. Lars Leo Lukas), Fabian Koch - Co-Trainer: Marcos Rieck - Trainer: Sascha Harnischmacher
Tore: 1:0 Jan-Sebastian Uth (7.), 1:1 Oskar Sund (8.), 2:1 Adam Contich (24.), 3:1 Vasileios Kalouris (52.), 3:2 Joshua Goebel (69.), 3:3 (71.), 3:4 Fabian Koch (83.)
Gelb-Rot: Berkay Dogu (30./1. FC Niederkassel II/)
