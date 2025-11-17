 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
Der FC Kosova Sankt Augustin entwickelt sich langsam aber sicher zu einem Spitzenteam.
Der FC Kosova Sankt Augustin entwickelt sich langsam aber sicher zu einem Spitzenteam. – Foto: stefan.hahne@web.de

Vierkampf bahnt sich an: FC Kosova und TFC Inter nähern sich Spitze

Kreisliga A Sieg: Der FC Kosova Sankt Augustin und der TFC Inter Troisdorf sind die formstärksten Teams der Liga. Was das für den Aufstiegskampf bedeutet.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Sieg
Neunk.-Seel. II
1. FC Spich II
SV Bergheim
TuS Mondorf II

Quasi seit Beginn der Spielzeit haben sich die Sportfreunde Troisdorf und der SV Bergheim als Spitzenteams herauskristallisiert. Mit dem FC Kosova Sankt Augustin und dem TFC Inter Troisdorf mischen sich nun aber zwei Mannschaften ein, die mit ordentlich Anlauf aus dem Tabellenmittelfeld Richtung Spitze stürmen. Alle vier Topteams haben am vergangenen Wochenende gewonnen.

Saliuki bringt FC Kosova auf die Siegerstraße

Gestern, 15:15 Uhr
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
3
1
Abpfiff

Der FC Kosova ist das aktuell formstärkste Team der Liga. Die letzten fünf Spiele gingen allesamt an das Team aus Sankt Augustin - das bekam am Sonntag auch die Reserve des 1. FC Spich zu spüren. Tim Klein brachte die Gäste zwar per Kopf in Führung, im Laufe der ersten Halbzeit kam der FC Kosova aber immer besser ins Spiel und glich noch vor der Pause durch Leonid Saliuki aus. In der 66. Minute war es wieder Saliuki, der traf. Dieses Mal nach einer Ecke und in eine Drangphase der Gäste hinein. Nexhbedin Qestaj verwandelte in der Schlussphase einen Handelfmeter zum 3:1-Endstand. Sankt Augustin ist mit 23 Punkten - also drei Zählern Rückstand zu Tabellenführer SF Troisdorf - Vierter. Spich folgt direkt dahinter mit 21 Punkten.

Wolsdorf sorgt nur kurz für Spannung

Gestern, 15:15 Uhr
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
1
3
Abpfiff

Auch Inter Troisdorf hat 23 Zähler und auch der TFC Inter hat am Sonntag einen anspruchsvollen Gegner geschlagen. Beim 3:1 über den TSV Wolsdorf sorgten Sinan Nadaroglu, der mit zehn Saisontore der zweitbeste Torschütze der Liga ist und Elias Terchoune für die 2:0-Pausenführung. Der TSV kam in der 81. Minute durch Timo Römer auf 1:2 heran. Aber statt dem Ausgleich gab es in der 90. Minute die Entscheidung. Yusuf Ari blieb cool und vollendete zum 3:1.

Die weiteren Spiele des 12. Spieltags

Gestern, 15:00 Uhr
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
1
2
Abpfiff

SV Umutspor Troisdorf – SV Rot Weiß Hütte 1:2
SV Umutspor Troisdorf: Tim Hoffmann, Samim Faiz, Haadi Mampuya Maloko, Emrullah Celikpence, Mazlum Cakmak, Noah Arrouchdi, Lyes Nadri (61. Kianoosh Khavari), Yuri Medina Moutaqi (84. Benny Takula), Abdülhaluk Karakas, Sibar Ibrahim, Imran Erdem (66. Firat Arslan) - Trainer: Natale Giarrizzo - Co-Trainer: Levent Budak
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan (68. Özgün Ceylan), Christoph Meurer, Nils Hensellek, Daniel Lasco (46. Ivan Ramiro Trejo), Blerton Ademi (82. Tugay Salman), Kent Hensellek (65. Claudio Cardillo), Blendon Bajrami, Felipe Lepore, Enes Gashi, Moritz Schamaun - Trainer: Alija Zahirovic - Co-Trainer: Lars Lohner
Tore: 0:1 Blerton Ademi (22.), 1:1 Yuri Medina Moutaqi (35.), 1:2 Blerton Ademi (72.)

____________________

Gestern, 15:15 Uhr
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
2
4
Abpfiff

TuS Winterscheid – Sportfreunde Troisdorf 05 2:4
TuS Winterscheid: Patrick Bluhm, Wolfgang Fischer, Marko Kirschhausen, Benedikt Trost, Michael Fischer, Marc Klein, Jan Luca Fischer (85. Ole Stegemann), Philipp Förster (70. Patrick Fedder), Gunnar Pütz (65. Tim Langer), Marvin Reitz, Kai Heilmann (70. Domenic Laufenberg) - Co-Trainer: Kevin Fischer - Trainer: Sven Bockrath
Sportfreunde Troisdorf 05: Marcel Löwen, Elias Rausch (85. Bilal Zariouh), Leart Gashi, Fabian Hoffmann (70. Okan Güney), Bilal Barouag (82. Alexsandro Dos Anjos Campos), Abderafie Khabza, Ramon Jusufi, Niklas Stange (60. Arthur Ruppel), Fotios Goutzidis, Mohammad Naser Afzal, Marek Michael Kalkan - Trainer: Denis-Hüseyin Schorn - Co-Trainer: Connor Kaiser
Schiedsrichter: Thorsten Filthaut
Tore: 0:1 Mohammad Naser Afzal (20.), 1:1 Kai Heilmann (25.), 1:2 Ramon Jusufi (32.), 1:3 Marek Michael Kalkan (70.), 2:3 Marvin Reitz (75.), 2:4 Bilal Barouag (84.)
Gelb-Rot: Ramon Jusufi (35./Sportfreunde Troisdorf 05/)

____________________

Gestern, 13:15 Uhr
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
4
1
Abpfiff

FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II – TuS Birk 4:1
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Oskar Frielingsdorf, Henryk Klemmer, Fabian Goller, Hendric Schmitz (65. Lorenz Daus), Malte Groß, Niclas Fischer, Pascal Jungbluth, Jan Leyerer, Florian Diehl, Daniel Helmann, Janis Fischer - Co-Trainer: Arne Behrend - Trainer: Marvin Müller
TuS Birk: Christian Malter, Christoph De Vries, Nils Frank Bökert, Christoph Francois Kever (62. Joshua Tobola), Alex Limbach, Leon Bartke, Samuel Patricio Hou, Ben Oberscheid (30. Rene Ronko Kiesewetter), Oliver Becker, Maximilian Schiffler, Jascha Elias Welke - Trainer: Sebastian Hunjet
Tore: 1:0 Florian Diehl (7.), 2:0 Janis Fischer (25.), 3:0 Janis Fischer (42.), 4:0 Janis Fischer (54.), 4:1 Jascha Elias Welke (72.)

____________________

Gestern, 15:15 Uhr
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
5
2

SV Fortuna Müllekoven – TuS 05 Oberpleis II 5:2
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth, Jan Pellkofer, Frederik Kuhnert (82. Moritz Zschau), Timur Yunusov, Alessandro Ciocca, Marco Nolden (89. Yannick Vomfell), Besmir Simnica, Marlon Zschau, Nebojsa Kosarcic (75. Mark Bruns), Fabio Klose (75. Daniel Verstrepen), Edon Klinaku (82. Ozan Dursun) - Trainer: Ahmet Cansiz - Co-Trainer: Ugur Dönmez
TuS 05 Oberpleis II: Kyrylo Yentts, Tim Görgens, Denis Nawrath, Maxim Reiser, Akin Sener (65. Niklas Schumacher), Christian Saßenbach, Jan Starke, Michael Wasserheß, Christoph Rödl, Moussa Soumah, Niklas Tropartz (70. Leonard Risch) - Trainer: Tim Görgens
Schiedsrichter: Sven Nieuwenhulzen - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Marlon Zschau (1.), 2:0 Besmir Simnica (18.), 2:1 Denis Nawrath (42.), 2:2 Jan Starke (70. Foulelfmeter), 3:2 Besmir Simnica (77.), 4:2 Besmir Simnica (85.), 5:2 Besmir Simnica (90.)

____________________

Gestern, 13:00 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
3
4
Abpfiff

1. FC Niederkassel II – SV Allner-Bödingen 3:4
1. FC Niederkassel II: Razvan Popa (29. Leon Mutavdzic), Vasileios Kalouris, Louis Müßner, Charalambos Psillakis (58. Constantin Jan Petrautzki), Felix Schäven, Andre Goldmann (90. Haki Berisha), Berkay Dogu, Yussef Meli (46. Marvin Jeitner), Luis Psillakis (90. Kevin Wyborny), Adam Contich, Jan-Sebastian Uth - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
SV Allner-Bödingen: Kilian Gerich, Jonas Stoffer, Ben Blumenthal, Max Baumgarten, Thomas Röhrl (58. Ali Secen), Simon Hipke (68. Adrian Mar Albrecht), Joshua Goebel, Oskar Sund, Victor Diehl (89. Kilian Sieling), Kamil Szyfko (70. Lars Leo Lukas), Fabian Koch - Co-Trainer: Marcos Rieck - Trainer: Sascha Harnischmacher
Tore: 1:0 Jan-Sebastian Uth (7.), 1:1 Oskar Sund (8.), 2:1 Adam Contich (24.), 3:1 Vasileios Kalouris (52.), 3:2 Joshua Goebel (69.), 3:3 (71.), 3:4 Fabian Koch (83.)
Gelb-Rot: Berkay Dogu (30./1. FC Niederkassel II/)

____________________

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
3
1
Abpfiff

____________________

>>> Die Tabelle der Kreisliga A Sieg

Aufrufe: 017.11.2025, 17:15 Uhr
Niklas BienAutor