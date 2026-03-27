Vierkampf an der Spitze? Direktduell mit Signalwirkung In der Landesklasse 2 steht am Wochenende ein echtes Topspiel an: Der SV Germania Wüstheuterode trifft auf den FC Erfurt Nord. von Christopher Plischka · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Eine Konstante in dieser Saison: Marcel Gerlach brachte seine Germania mit seinen Saisontoren acht und neun gegen Bad Tennstedt wieder in die Spur. – Foto: Rocco Menger

Mit Blick auf die Tabelle ist es ein klassisches Verfolgerduell, doch die Konstellation könnte sich schnell zuspitzen. Gerade durch mögliche Nachholspiele ist ein enger Vierkampf um die Spitze keine unrealistische Entwicklung – die Partie hat also durchaus richtungsweisenden Charakter.

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr Wüstheuterode Wüstheuterode FC Erfurt Nord Erfurt Nord 14:00 PUSH

Wüstheuterodes Trainer Alexander Henke rechnet ohnehin mit einem engen Rennen bis zum Schluss: „Ich erwarte schon, dass es bis zum Saisonende sehr spannend bleiben wird und drei oder vier Mannschaften um Platz eins spielen werden.“ Für ihn wird entscheidend sein, welches Team in den wichtigen Wochen die nötige Konstanz und Einsatzbereitschaft zeigt. „Wer am Ende ganz oben steht, ist aktuell völlig offen.“ Trotz immer wiederkehrender personeller Rückschläge sieht Henke seine Mannschaft gut aufgestellt. „Immer wenn es darauf ankam, haben die Spieler, die neu in die Startelf gerückt sind, mit starken Leistungen zu den Erfolgen beigetragen.“ Natürlich gebe es Akteure, die schwer zu ersetzen seien, doch der Zusammenhalt im Team habe sich bereits in der Vergangenheit als großer Faktor erwiesen. Der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft könne dabei sogar zusätzlichen Schwung bringen. Mit Blick auf das Hinspiel, das deutlich mit 2:5 verloren ging, ist die Motivation entsprechend hoch. „Wir waren nicht gut vorbereitet, das haben wir aufgearbeitet“, so Henke. Gleichzeitig weiß er um die Qualität des Gegners: „Der FC Erfurt Nord hat gezeigt, welche Wucht sie entfalten können, wenn man sie machen lässt.“ Entsprechend fordert er ein anderes Auftreten seiner Mannschaft: „Wir wollen und werden ein anderes Gesicht zeigen.“