Vierkampf an der Spitze? Direktduell mit Signalwirkung

Mit Blick auf die Tabelle ist es ein klassisches Verfolgerduell, doch die Konstellation könnte sich schnell zuspitzen. Gerade durch mögliche Nachholspiele ist ein enger Vierkampf um die Spitze keine unrealistische Entwicklung – die Partie hat also durchaus richtungsweisenden Charakter.
Wüstheuterodes Trainer Alexander Henke rechnet ohnehin mit einem engen Rennen bis zum Schluss: „Ich erwarte schon, dass es bis zum Saisonende sehr spannend bleiben wird und drei oder vier Mannschaften um Platz eins spielen werden.“ Für ihn wird entscheidend sein, welches Team in den wichtigen Wochen die nötige Konstanz und Einsatzbereitschaft zeigt. „Wer am Ende ganz oben steht, ist aktuell völlig offen.“ Trotz immer wiederkehrender personeller Rückschläge sieht Henke seine Mannschaft gut aufgestellt. „Immer wenn es darauf ankam, haben die Spieler, die neu in die Startelf gerückt sind, mit starken Leistungen zu den Erfolgen beigetragen.“ Natürlich gebe es Akteure, die schwer zu ersetzen seien, doch der Zusammenhalt im Team habe sich bereits in der Vergangenheit als großer Faktor erwiesen. Der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft könne dabei sogar zusätzlichen Schwung bringen.
Mit Blick auf das Hinspiel, das deutlich mit 2:5 verloren ging, ist die Motivation entsprechend hoch. „Wir waren nicht gut vorbereitet, das haben wir aufgearbeitet“, so Henke. Gleichzeitig weiß er um die Qualität des Gegners: „Der FC Erfurt Nord hat gezeigt, welche Wucht sie entfalten können, wenn man sie machen lässt.“ Entsprechend fordert er ein anderes Auftreten seiner Mannschaft: „Wir wollen und werden ein anderes Gesicht zeigen.“
Beim FC Erfurt Nord ist die Stimmung nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen angespannt, aber keineswegs resigniert. Trainer Rico Methfessel nimmt sich selbst in die Pflicht: „Ich bin kein Trainer, der nach Ausreden sucht. Ich gehe sehr selbstkritisch mit der Situation um und erwarte das auch von meinen Jungs.“ Die Ursachen für die Formdelle werden intern klar angesprochen, bleiben aber bewusst innerhalb der Mannschaft. Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist die aktuelle Personalsituation: „Der Verletzungsteufel hat uns fest im Griff“, erklärt Methfessel, betont aber zugleich, dass dies keine Entschuldigung sein dürfe. Vielmehr gehe es darum, enger zusammenzurücken und mit harter Arbeit die Wende zu schaffen. Für ihn steht weniger die Tabellensituation im Fokus als die Rückkehr zu erfolgreichen Ergebnissen: „Für mich ist das kein Spitzenspiel. Mir geht es darum, dass wir endlich wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.“ Die Zielsetzung ist dennoch eindeutig: „Wir wollen das Spiel gewinnen und werden alles investieren.“
So treffen am Sonntag zwei ambitionierte Mannschaften aufeinander – die einen mit Revanchegedanken, die anderen auf der Suche nach Stabilität. Die Voraussetzungen für ein intensives und umkämpftes Duell sind damit in jedem Fall gegeben.