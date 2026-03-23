Viergestirn ganz oben ohne Makel, "Dumba" mit Lebenszeichen

Mit einem ungefährdeten 2:0-Sieg beim VfB Rothenstadt (in Rot) verteidigte Ligaprimus SV 08 Auerbach (in Blau) die Pole Position in der Kreisliga Nord. – Foto: Rainer Rosenau

"Das Führungsquartett auswärts in der Favoritenrolle" überschrieb FuPa die Vorschau auf den 19. Spieltag in der Kreisliga Nord. Die Ergebnisse des offiziellen Re-Starts in die Restrückrunde zeigten nun, dass die vier das Klassement anführenden Teams ihrer Favoritenrolle auch gerecht wurden. Sie liessen nichts anbrennen, holten alle den vollen Ertrag und sorgten dafür, dass es in den Höhen der Tabelle weiterhin eng und mega interessant bleibt. Spitzenreiter SV 08 Auerbach (1./42 - 2:0 in Rothenstadt) verteidigte die "Pole", die beiden punktgleichen Verfolger SpVgg Trabitz (2./41 - 1:0 in Vorbach) und SV Grafenwöhr (3./41 - 3:0 in Haidenaab) sitzen ihm weiterhin im Nacken. In Schlagweite bleibt schließlich der TSV Eslarn (4./36 - 4:1 in Kohlberg), der sich die Chance erhielt, da zu sein, sollten die Vorderen schwächeln.

Schwenken wir mit dem Blick noch hinab in der düsteren Tabellenkeller: Da darf sich der SC Kirchenthumbach (12./13 - 2:1 in Kulmain) als "Gewinner" des Tages bezeichnen lassen, hat er mit seinem Auswärtsdreier doch den Abstand zu Abstiegsplatz 14 auf acht Punkte vergrößern und den zum ersten Rang auf sicherem Untergrund (da rangiert der FC Vorbach mit 17 Zählern) auf vier Punkte verringern können. Immer enger zieht sich die Schlinge dagegen um den Hals des SV Kohlberg (14./5 - 1:4 gegen Eslarn) und des SC Eschenbach (13./11 - 0:2 in Erbendorf). Im Überblick die Matches der Runde 19 mit Daten, Spielbericht und Stimmen:

Mit einem 4:1 hat beim SV Kohlberg bleibt der TSV Eslarn in Reichweite zu den ganz vorderen Plätzen. Dabei begannen die Gastgeber eigentlich ganz gut, gerieten nach einer Viertelstunde aber dennoch in Rückstand, als Ligatorjäger Sebastian Striegl die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Die Heimelf hatte allerdings zuvor sowohl ein Foulspiel, als auch eine Abseitsstellung gesehen.

Nach dem Seitenwechsel gelang der Wild-Elf ein Blitzstart, als Franz Lukas früh den Ausgleich markierte (48.). Als Eslarn nach einer Roten Karte nur wenig später in Unterzahl geriet, schien die Heimelf das Momentum auf ihrer Seite zu haben. Doch weit gefehlt: Statt nun das Spiel auf ihre Seite zu ziehen, verloren die Gastgeber den Faden, was Eslarn clever zum 2:1 durch Adam Like nutzte. Nach ebenfalls Rot für SVK-Kapitän Alex Ullrich, sorgte Sebastian Striegl mit den Saisontreffern 28 und 29 für die Entscheidung zugunsten der Grenzlandelf. "Wir haben uns heute selbst geschlagen in der zweiten Hälfte. Wir waren von Beginn an da und gut im Spiel. Nach 15 Minuten machen wir quasi ein Eigentor, wobei jedoch eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters vorausging. Erst ignoriert er ein Foul an meinem Verteidiger und dann übersieht er eine Abseitsstellung. Gleich zwei Fehlentscheidungen, das geht doch nicht. In Hälfte 2 machen wir früh das 1:1, kurz darauf bekommt Eslarn eine Rote Karte. Was dann passiert, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Warum wir da zum spielen aufhören und Eslarn durch individuelle Fehler stark machen, verstehe ich nicht. Im Nachhinein wäre es besser gewesen, wenn sie keine Rote bekommen hätten. Erst ein Fehlpass zum 1:2 und dann bekommen auch wir Rot und somit war die Messe gelesen. Heute hab ich einiges von der Vorwoche definitiv vermisst. Glückwunsch nach Eslarn für den geschenkten Sieg", so ein enttäsuchter SVK-Trainer Eugenio Wild. "Von Beginn an waren wir spielbestimmend, auch wenn unser Matchplan nicht ganz aufging. Die Kohlberger haben richtig gut dagegengehalten, selbst wenn die Zweikämpfe oftmals nicht ganz fair ausfielen. Folglich ging´s für uns auch verdient mit der 1:0-Führung in die Pause. Nach dem Wiederanpfiff kam Kohlberg dann überraschend zum Ausgleich und ein Platzverweis dezimierte uns auf 10 Spieler. Das Spiel schien an dieser Stelle zu kippen, doch meine Mannschaft hat absolute Moral und Kampfgeist bewiesen, so dass wir in Unterzahl wieder in Führung gingen. In der letzten halben Stunde versuchte es Kohlberg mit allen Mitteln, wieder ranzukommen: Grenzwertige Fouls und viel Zuschauereinfluss ließen uns aber kalt, stattdessen schraubten wir das Ergebnis weiter nach oben. Kohlberg abhaken lautet die Devise, wir haben die drei Punkte in einem unangenehmen Auswärtsspiel", sagte Gästespielercoach Peter Rackl. Tore: 0:1 Sebastian Striegl (15.), 1:1 Franz Lukas (47.), 1:2 Adam Like (61.), 1:3 und 1:4 Sebastian Striegl (75./80.) - Schiedsrichter: Konstantin Uhl - Zuschauer: 100 - Platzverweise: Rot für Lukas Dobmeier (50./Eslarn) und Alexander Ullrich (70./Kohlberg).

Wie angekündigt, lieferte der FCV dem Favoriten einen großen Kampf, musste sich am Ende jedoch mit dem knappsten aller Ergebnisse geschlagen geben. Schon vor dem Seitenwechsel besaß die Heimelf Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Nur wenig nach Wiederbeginn nutzte der kurz vorher eingewechselte Mihai Avram eine Unzulänglichkeit humorlos aus und erzielte das Tor des Tages für den Tabellenzweiten. Vorbach gab sich jedoch nicht geschlagen, hielt sehr gut dagegen und hatte in der Schlussphase den eigentlich verdienten Ausgleich vor Augen, gelingen sollte er dem Rangelften jedoch nicht mehr. Am Ende stand ein "dreckiger" Sieg für die Gäste. "Meine Mannschaft hat eine sehr gute Leistung über die gesamte Spielzeit gezeigt. Wir hätten sogar mit einer Führung in die Pause gehen müssen. Kurz nach der Halbzeit wurde der einzige große Fehler gnadenlos bestraft. Kurz vor Schluss hatten wir die große Möglichkeit zum Ausgleich. Die Niederlage war unverdient, meine Jungs hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt. Kopf hoch nehmen und nach vorne schauen, heißt es nun. Nächsten Sonntag steht uns in Eslarn bereits die nächste sehr schwierige Aufgabe bevor", sagte FCV-Coach Markus Tusek. „Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel. Vorbach hat sehr diszipliniert verteidigt und uns wenig Räume gelassen. Wir haben uns schwer getan, klare Torchancen herauszuspielen. Am Ende war es ein Arbeitssieg für uns. Wir haben geduldig gespielt, sind stabil geblieben und konnten unsere Chance nutzen. Für uns zählen heute die drei Punkte, alles andere werden wir unter der Woche aufarbeiten", so Gästetrainer Thomas Baier.

Tor: 0:1 Mihai Avram (48.) - Schiedsrichter: Andreas Weismeier - Zuschauer: 300

Mit einem hochverdienten Dreier verteidigte der SV 08 Auerbach seine Tabellenführung, präsentierte er sich doch nach den Problemen in Kohlberg wieder wie gewohnt hochkonzentriert und spielerisch überzeugend. Vom Anpfiff weg hatte der Primus das Ruder fest in der Hand, übte sofort Druck aus und kam bereits in der Frühphase der Partie zu mehreren Einschußchancen. Die Führung durch Matthias Förster nach 18 Zeigerumdrehungen war fast überfallig und hochverdient. Auch danach blieben die Gäste am Drücker, kurz vor dem Pausentee legte erneut Förster schließlich das 2:0 nach (40.). Nach dem Seitenwechsel nahm Auerbach etwas den Fuß vom Gas, dadurch kam Rothenstadt besser zum Zug und auch zu Chancen. Im Abschluss fehlte jedoch die nötige Durchschlagskraft, um das Spiel noch einmal spannend zu machen. Auerbach behielt schließlich stets die Kontrolle, stand in der Defensive gut und ließ insgesamt wenig zu. "In Halbzeit war Auerbach stark, die Führung war verdient. Die Tore fielen jeweils nach einem Eckstoß, wo wir zwei Mal gepennt haben. Nach der Pause kamen wir besser ins Spiel, hatten sogar die ein oder andere Möglichkeit. Unter dem Strich war der Dreier für Auerbach natürlich verdient. Was für uns noch schlimmer ist, als die Niederlage, sind die schweren Knieverletzungen von zwei meiner Spieler", so VfB-Coach Roland Lang. "Wir sind heute im Vergleich zur vergangenen Woche deutlich besser ins Spiel gekommen. Schon in den ersten 15 bis 20 Minuten hätten wir uns eigentlich mit zwei oder drei Treffern belohnen müssen. Die beiden Tore im Verlauf der ersten Halbzeit waren daher absolut verdient. In der zweiten Hälfte haben wir dann etwas nachgelassen. Zwar konnten wir uns noch vereinzelt Chancen erspielen, gleichzeitig haben wir defensiv aber auch kaum etwas zugelassen. Ein verdienter Sieg, der zu keiner Zeit gefährdet war", sagte ein zufriedener Gästespielercoach Daniel Maier. Tore: 0:1 und 0:2 Matthias Förster (18./40.) - Schiedsrichter: Paul Behlau - Zuschauer: 50

Durch einen am Ende klaren 3:0-Auswärtssieg konnte die SV Grafenwöhr ihren Ambitionen Nahrung geben und bleibt damit dem Tabellenführer Auerbach - zu diesem reist die SV am kommenden Wochenende - auf den Fersen. In einer hart umkämpften Partie fielen die drei Treffer erst im zweiten Spielabschnitt. In einer torlosen ersten Halbzeit zeigten sich die Garnisonsstädter aber bereits spielbestimmend. Nach dem Seitenwechsel brachte ein Freistoß von Ben Beer die Gäste in Führung. Direkt im Anschluss sah Pascal Seeger die Ampelkarte, was den Gästen natürlich in die Karten spielte. Die Treffer zum 2:0 und 3:0 erzielten Luca Reiß und Alex Dobmann, ehe auch der Grafenwöhrer Ben Beer noch Gelb-Rot sah. "Extrem unglücklich sind wir in Rückstand geraten, die Entstehung und dabei die das 0:1 begleitenden Entscheidungen des Unparteiischen - inclusive der Gelb-Roten Karte - waren sehr diskussionswürdig. Danach nahm das Unheil quasi seinen Lauf. Zuvor waren wir defensiv sehr stabil, haben es dem Gegner schwer gemacht, Lücken zu finden, ich erinnere mich kaum an Torchancen, die unsere Gäste hatten. Da hatten wir eine gute Abstimmung im Defensivverbund. Umso ärgerlicher dann, dass wir Grafenwöhr praktisch alle drei Tore selbst aufgelegt haben. Wobei ich mich immer noch über den Freistoß zum 0:1 ärgere, da hätten wir Freistoß bekommen müssen und dann verlieren wir auch noch einen Spieler. Eigentlich eine doppelte Bestrafung für uns. Der Schiedsrichter war sehr jung, hat seine Sache insgesamt nicht schlecht gemacht, doch war er halt an der für uns spielentscheidenden Szene beteiligt. Schade, dass wir uns für unsere starke kämpferische Leistung nicht belohnen konnten, 60 Minuten standen wir gut, dann hat es der Gegner schon gut gemacht. Insgesamt konnten wir den Ausfall wichtiger Spieler natürlich nicht kompensieren. Der Blick geht nach vorne, gegen Erbendorf müssen wir was holen", so ASV-Coach Michael Kaufmann. "Ein auch in der Höhe verdienter Sieg für uns. In Halbzeit 1 waren wir schon spielbestimmend, hatten viel Ballbesitz, aber nicht die zwingenden Torchancen. In der Pause haben wir einiges angesprochen, hatten dann auch Glück mit unseren Einwechslungen. Zudem haben wir über 90 Minuten fast keine Torchance zugelassen. Ärgerlich für den ASV das Gelb-Rot für Steeger, kann man geben, muss man nicht geben. Haidenaabs Ziel war, über die ganze Distanz gut zu stehen und vorne Nadelstiche zu setzen. Ja, nach dem Platzverweis war es von unserer Seite dann eine reife Leistung, dann haben wir uns den Dreier auch verdient. Nun, es war ein wichtiger Sieg, wir sind weiter dabei, nun kommen die Wochen der Wahrheit, denn wir haben die drei stärksten Widersacher vor der Brust. Schon kommende Woche wollen wir in Auerbach nicht verlieren", sagte Gästetrainer Bobby Bafra. Tore: 0:1 Ben Beer (65.), 0:2 Luca Reiß (75.), 0:3 Alexander Dobmann (80.) - Schiedsrichter: Niklas Keitzl - Zuschauer: 150 - Platzverweise: Gelb-Rot für Pascal Steeger (66./Haidenaab) und Ben Beer (81./Grafenwöhr).

Ein Doppelschlag von Sandro Hösl entschied diese Partie im Kreinzl-Stadion zugunsten der Heimelf, die damit den ersten Schritt tat, auf der Tabellenleiter nach oben zu steigen. Die Gäste hingegen treten nach diesem kampfbetonten Match, das wenige spielerische Höhepunkte hatte, weiter im Tabellenkeller auf der Stelle. Ein verdienter Sieg für die Häupl-Elf, die sich über weite Strecken kompakt und zweikampfstark präsentierte, in der Defensive einen guten Job verrichtete und im Angriff immer wieder Nadelstiche setzte. "Guter Start in die Restsaison. Grundstein für den Heimerfolg war die sehr gute Defensivleistung und die leidenschaftliche, kämpferische Einstellung der Mannschaft. Es war kein Leckerbissen, aber wichtig war, dass die drei Punkte in Erbendorf blieben. Jetzt heißt es weitermachen, unter der Woche gut trainieren und daheim gegen Haidenaab nachlegen", so TSV-Coach Andi Häupl. Kurz und knapp das Statement von Gästetrainer Mo Dal: "Leider hat es erneut nicht zum Punktgewinn gereicht. Ein verdienter Sieg für Erbendorf!" Tore: 1:0 und 2:0 Sandro Hösl (23./33.) - Schiedsrichter: Sebastian Küffner - Zuschauer: 100

Bis in die Schlußphase hinein sah alles nach dem erhofften Heimsieg für die Drechsler-Elf aus. Nach einer torlosen ersten Halbzeit hatte Sebastian Musa den SVK in der 52. Minute in Führung geschossen, die hielt bis weit hinein in die "Crunchtime" der Partie, da wurde es turbulent und schmerzhaft für die Heimelf. Zunächst gelang den offensiv über weite Strecken nur wenig in Erscheinung tretenden Gästen durch Fabian Lober in der 88. Minute der Gleichstand, ehe Yannick Gutte nur sechzig Sekunden später den umjubelten Siegtreffer für den abstiegsgefährdeten Gast markierte. „So eine Niederlage gegen eine Mannschaft, die über 90 Minuten null Torgefahr ausstrahlen konnte, zu akzeptieren, ist ziemlich schwer für mich und wirklich hart. Eine interne Aufarbeitung muss da sein, weil so wird es schwer, unsere Ziele zu erreichen. Mehr möchte ich nicht sagen", so ein maßlos enttäuschter SVK-Coach Oliver Drechsler. Ganz anders die Stimmungslage bei SCK-Trainer Andreas Freiberger: "Die erste Halbzeit war ein Abtasten auf beiden Seiten. Keiner wollte einen Fehler machen und somit war es von Beginn an kein wirklich anschauliches Spiel. Vereinzelte Torchancen verfehlten oft weit das Tor. Nach der Halbzeit ein folgenschwerer Rückpass zu unserem Innenverteidiger, der abgelaufen wurde und in der 52. Minute zum 1:0 für Kulmain führte. In der Schlußphase wendeten wir noch das Blatt. Nach einem gefährlich vors Tor getretenen Freistoß von Finn Sporer netzte Fabian Lober fast von der Grundlinie aus noch ein. Eine Minute später war es dann Yannick Gutte, der nach einem Zuspiel von Nico Schart in ein Laufduell ging und den Ball vom Strafraumeck aus per Vollspann versenkte. Die letzten Minuten waren nochmal hektisch, da Kulmain auf den Ausgleich drängte und alles nach vorne warf. Letztendlich haben wir gezeigt, was möglich ist, wenn wir an uns glauben. Am Ende war es der absolute Wille meiner Mannschaft, der uns noch den Sieg gebracht hat." Tore: 1:0 Sebastian Musa (52.), 1:1 Fabian Lober (88.), 1:2 Yannick Gutte (89.) - Schiedsrichter: Michael Preisinger - Zuschauer: 150