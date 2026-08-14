Vierfacher Wagner beim Sturm - Bad Abbach: »Müssen 8 Tore schießen!«

Der FC Sturm Hauzenberg kann nach dem Erfolg gegen Grainet auch beim FC Tegernheim voll punkten. – Foto: Robert Geisler

Der TSV Bad Abbach hat den Trend nach drei Spielen ohne Sieg eindrucksvoll gestoppt und einen überraschend deutlichen 3:0-Heimerfolg gegen den favorisierten TSV Kareth-Lappersdorf im Oberpfälzer Lokalduell der Landesliga-Mitte eingefahren.

Gegen die zuvor formstarken Gäste legte die Mannschaft von Trainer Simon Sigl den Grundstein für den Sieg bereits im ersten Durchgang. Justin Bolfrey brachte die Hausherren in der 37. Minute nach Vorlage von Jannik Graf mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Philip Bockes (41.) per Saisontor Nummer drei auf 2:0. Kurz nach der Pause machte Jannik Graf (50.) mit seinem zweiten Treffer des Tages und dem 3:0 endgültig den Deckel drauf. Während Kareth-Lappersorfs Offensive an diesem Tag blass blieb, feierte Bad Abbach einen verdienten Befreiungsschlag und tankt im Tabellenkeller wichtige Zähler.

Der FC Sturm Hauzenberg ist im zweiten Freitagabendmatch seiner Favoritenrolle beim FC Tegernheim mehr als gerecht geworden - und hat nach einer furiosen Partie einen klaren 6:2-Auswärtserfolg eingefahren.

Dabei entwickelte sich im ersten Durchgang zunächst ein offener Schlagabtausch: Joris Wagner brachte die Gäste früh in Führung (5.), ehe Tegernheim durch Louis Junge (10.) und Gentrit Isufi (15.) das Spiel zwischenzeitlich komplett drehte. Doch Hauzenberg schlug noch vor der Pause zurück: Joris Wagner glich per Handelfmeter aus (22.) und drehte die Partie mit seinem dritten Treffer des Tages in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (48.) auf 3:2 für die Niederbayern.

Nach dem Seitenwechsel machten Hannes Fuchs (49.), abermals der überragende Joris Wagner (51.) mit seinem insgesamt vierten Tor und der eingewechselte Paul Aiginger (90.) mit dem Schlusspunkt zum 6:2 alles klar. Für die anfälligste Defensive der Liga aus Tegernheim setzt sich damit die Talfahrt fort, während Hauzenberg im Tabellenoberhaus einen Kantersieg feiert.