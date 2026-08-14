 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

Vierfacher Wagner beim Sturm - Bad Abbach: »Müssen 8 Tore schießen!«

Landesliga Mitte, 6. Spieltag mit zwei Freitagabend-Partien: Bayernliga-Absteiger Hauzenberg überrennt Tegernheim auf eigenem Platz +++ Kareth-Lappersdorf muss sich starker Sigl-Truppe beugen

von Stephan Hörhammer · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Der FC Sturm Hauzenberg kann nach dem Erfolg gegen Grainet auch beim FC Tegernheim voll punkten.
Der FC Sturm Hauzenberg kann nach dem Erfolg gegen Grainet auch beim FC Tegernheim voll punkten. – Foto: Robert Geisler

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Landesliga Mitte
Hauzenberg
Tegernheim
Bad Abbach
Kareth-Lapp.

Der TSV Bad Abbach hat den Trend nach drei Spielen ohne Sieg eindrucksvoll gestoppt und einen überraschend deutlichen 3:0-Heimerfolg gegen den favorisierten TSV Kareth-Lappersdorf im Oberpfälzer Lokalduell der Landesliga-Mitte eingefahren.

Gegen die zuvor formstarken Gäste legte die Mannschaft von Trainer Simon Sigl den Grundstein für den Sieg bereits im ersten Durchgang. Justin Bolfrey brachte die Hausherren in der 37. Minute nach Vorlage von Jannik Graf mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Philip Bockes (41.) per Saisontor Nummer drei auf 2:0. Kurz nach der Pause machte Jannik Graf (50.) mit seinem zweiten Treffer des Tages und dem 3:0 endgültig den Deckel drauf. Während Kareth-Lappersorfs Offensive an diesem Tag blass blieb, feierte Bad Abbach einen verdienten Befreiungsschlag und tankt im Tabellenkeller wichtige Zähler.

Der FC Sturm Hauzenberg ist im zweiten Freitagabendmatch seiner Favoritenrolle beim FC Tegernheim mehr als gerecht geworden - und hat nach einer furiosen Partie einen klaren 6:2-Auswärtserfolg eingefahren.

Dabei entwickelte sich im ersten Durchgang zunächst ein offener Schlagabtausch: Joris Wagner brachte die Gäste früh in Führung (5.), ehe Tegernheim durch Louis Junge (10.) und Gentrit Isufi (15.) das Spiel zwischenzeitlich komplett drehte. Doch Hauzenberg schlug noch vor der Pause zurück: Joris Wagner glich per Handelfmeter aus (22.) und drehte die Partie mit seinem dritten Treffer des Tages in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (48.) auf 3:2 für die Niederbayern.

Nach dem Seitenwechsel machten Hannes Fuchs (49.), abermals der überragende Joris Wagner (51.) mit seinem insgesamt vierten Tor und der eingewechselte Paul Aiginger (90.) mit dem Schlusspunkt zum 6:2 alles klar. Für die anfälligste Defensive der Liga aus Tegernheim setzt sich damit die Talfahrt fort, während Hauzenberg im Tabellenoberhaus einen Kantersieg feiert.

Heute, 18:30 Uhr
FC Tegernheim
FC TegernheimTegernheim
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
2
6
Abpfiff

Das Spiel aus Sicht von Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Ein klarer Auswärtserfolg in Tegernheim. In der ersten Halbzeit ging's relativ wild zu - mit einem 2:2, wobei Tegernheim sogar noch die ein oder andere Großchance ungenutzt ließ. In dieser Phase haben wir sehr schwach verteidigt. Nach einer klaren Halbzeitansprache und einer Systemumstellung haben wir die zweite Hälfte dann klar dominiert - und dann folgerichtig noch viere weitere Tore erzielt. Am Ende war's verdient für unser Team, wir sind stolz darauf, sechs Tore auswärts zu machen. Darauf können wir aufbauen - und wir fahren nun glücklich mit drei Punkten nach Hause."

Heute, 18:30 Uhr
TSV Bad Abbach
TSV Bad AbbachBad Abbach
TSV Kareth-Lappersdorf
TSV Kareth-LappersdorfKareth-Lapp.
3
0
Abpfiff

Das Spiel aus Sicht von Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): "Der Beginn hat teilweise an die letzten Auftritte erinnert, weil wir in den ersten zehn Minuten drei Hundertprozentige Torchancen nicht nutzen konnten. Nach einer Viertelstunde dann wurd's für uns erstmals brenzlig - wir haben diesmal aber kein Gegentor kassiert. Auf 90 Minuten gesehen müssen wir normalerweise mindestens acht Tore schießen. Wir sind dennoch froh, dass wir zu Null gespielt, drei Treffer erzielt und zu Hause drei Punkte geholt haben."