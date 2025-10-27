Vierfacher Nitzl sorgt für wichtigen Dreier im Abstiegsgipfel

Am Sonntagnachmittag konnte das Team von Trainer Jonas Huber einmal kräftig durchschnaufen. Der SV Neufraunhofen II besiegte im Sechs-Punkte-Keller-Kracher die SG Weihmichl/Neuhausen mit 4:1 und hielt damit Anschluss an die Nichtabstiegsplätze der Kreisklasse Landshut. Dabei überragte Maximilian Nitzl, der das Spiel beim Rückrundenauftakt mit vier Treffern nahezu im Alleingang entschied.
Beide Mannschaften starteten auf holprigem Geläuf mit vielen langen Bällen und hatten Halbchancen. Mit der ersten richtigen Chance ging der SVN in Führung, als Thomas Bruckmaier seinen Gegneraustanzte und Nitzl den quergelegten Ball nur noch einschieben musste (29.). Vier Minuten später legte Nitzl nach, als er eine Szabo-Ecke per Kopf ins lange Eck zum 0:2-Pausenstand verlängerte (33.).
Nach dem Seitenwechsel war die SG spielbestimmend und hatte die große Chance nach einer Gerauer-Flanke. Christian Unterreitmeier klärte den Ball aber in höchster Not per Kopf. Auf der Gegenseite scheiterte erste Roman Kratzer und dann Maxi Nitzl im Nachschuss. Die folgende Ecke köpfte der 30-Jährige mit Keeper-Unterstützung aber zum 0:3 ein (56.). Weihmichl/Neuhausen blieb aber im Spiel und verpasste durch Jonas Sitteneder erneut aus zwölf Metern den Anschluss. Besser machte es erneut Nitzl in der 73.Minute, als der Rebound nach einer Ecke vor seinen Füßen landete. Ein wenig Spannung keimte nach 77 Minuten auf, als Thomas Manhart einen Lattenabpraller zum 1:4 über die Linie drückte. Echte Chancen kamen jedoch nicht mehr auf. Dagegen musste SG-Kapitän Florian Gerauer nach einem Tritt mit der Ampelkarte noch vorzeitig vom Feld (88.), ebenso wie Neufraunhofens Tobias Schratzenstaller wegen einer Unsportlichkeit auf Zeit (89.).