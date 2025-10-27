Vierfacher Nitzl sorgt für wichtigen Dreier im Abstiegsgipfel

Am Sonntagnachmittag konnte das Team von Trainer Jonas Huber einmal kräftig durchschnaufen. Der SV Neufraunhofen II besiegte im Sechs-Punkte-Keller-Kracher die SG Weihmichl/Neuhausen mit 4:1 und hielt damit Anschluss an die Nichtabstiegsplätze der Kreisklasse Landshut. Dabei überragte Maximilian Nitzl, der das Spiel beim Rückrundenauftakt mit vier Treffern nahezu im Alleingang entschied.

Beide Mannschaften starteten auf holprigem Geläuf mit vielen langen Bällen und hatten Halbchancen. Mit der ersten richtigen Chance ging der SVN in Führung, als Thomas Bruckmaier seinen Gegneraustanzte und Nitzl den quergelegten Ball nur noch einschieben musste (29.). Vier Minuten später legte Nitzl nach, als er eine Szabo-Ecke per Kopf ins lange Eck zum 0:2-Pausenstand verlängerte (33.).